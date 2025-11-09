Necunoscutele din salariul minim. Guvernul nu a decis, încă, ce se întâmplă de la 1 ianuarie

Peste un milion de români aşteaptă să afle ce se întâmplă cu veniturile lor de la 1 ianuarie. Guvernul nu a decis, încă, dacă va majora sau nu salariul minim pe economie. Patronii cer păstrarea nivelului actual de 4.050 de lei brut, dar sindicaliștii solicită o majorare pe motiv că au crescut preţurile.

O hotărâre ar urma să fie luată după ce Curtea Europeană de Justiție va decide ce se va întâmpla cu Directiva europeană privind salariul minim adecvat.

Guvernanții au hotărât, anul acesta, că salariul minim va fi calculat după o formulă nouă, care va ține cont de indicatori precum inflația și productivitatea muncii, așa cum prevede o directivă europeană pe care trebuie să o respecte toate țările din Uniune.

Dacă se va aplica noua formulă de calcul a salariului minim brut, atunci nivelul acestuia ar urma să crească, de la 1 ianuarie, cu 275 de lei, de la 4.050 de lei cât este în prezent, la 4.325 de lei, arată calculele sindicaliștilor.

Danemarca a contestat însă prevederile directivei la Curtea Europeană de Justiție, pe motiv că ar intra în contradicție cu propriul model de negociere a salariilor.

Sindicaliștii sunt îngrijorați că o eventuală decizie de anulare a directivei ar da peste cap toate calculele interne și ar duce la imposibilitatea majorării salariului minim, anul viitor.

Horațiu Raicu, secretar general BNS: „Undeva la jumătatea lunii noiembrie vom avea un rezultat. Dacă Curtea Europeană de Justiție va anula directiva, atunci în mod clar și în mod direct Guvernul României nu va majora salariul minim. Noi, la nivel de principiu, nu putem fi de acord cu înghețarea salariului minim.”

Coaliția de la guvernare nu a luat încă o decizie în ceea ce privește majorarea salariului minim și așteaptă decizia Curții Europene de Justiție.

Reprezentații patronatelor au anunțat că vor ca salariul minim să fie păstrat la nivelul actual. În caz contrar, există riscul să dea afară angajați. Președintele României consideră că e necesar un acord între Guvern și partenerii sociali.

Între timp, angajații așteaptă să afle ce se va întâmpla cu salariile lor, de la 1 ianuarie.

În România, peste 30% dintre salariați depind într-o formă sau alta de nivelul salariului minim, mai arată calculele sindicaliștilor.