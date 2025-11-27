ANM: Ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei vor fi lapoviţă şi ninsoare

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare. Totodată, vremea se răceşte sud-vest, centru şi nord-est, apoi şi în sud-est. Pentru zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Braşov, a fost emis Cod galben de ploi însemnate cantitativ, cu 25-30 de litri pe metru pătrat şi, izolat, peste 40 de litri pe metru pătrat. Şi în Bucureşti, temperaturile vor înregistra o scădere şi va ploua.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de joi, de la ora 10.00, până duminică, la ora 20.00, vizând ploi importante cantitativ, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, intensificări ale vântului şi o răcire a vremii.

Temporar, va ploua în aproape toată ţara, dar în nordul Moldovei, în seara şi noaptea de joi spre vineri vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitaţii predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă de 10-25 l/mp, iar în regiunile sudice şi sudestice, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, de 35-45 l/mp şi local de 60-80 l/mp.

Local şi temporar, vântul va avea intensificări, din noaptea de joi spre vineri, în regiunile sudice şi sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci, joi, în sud-vest, centru şi nord-est, apoi şi în sud-est.

Totodată, meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră. Astfel, în zona montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău şi Braşov, va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula 25-30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp.

În zona municipiului Bucureşti, joi, vremea se va răci faţă de ziua precedentă. Cerul va fi noros şi va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 12-14 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Vineri, cerul va fi noros şi va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de 45-50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Sâmbătă, cerul va fi noros şi va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Duminică, cerul va mai avea înnorări şi cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.