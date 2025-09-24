Acasa BusinessMediu-Energie ANM: Vremea se va răci accentuat în majoritatea regiunilor; temperaturi cu până la 15 grade mai scăzute în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de răcire accentuată a vremii și de intensificări ale vântului, ce vizează majoritatea regiunilor până vineri seara, precum și o atenționare Cod galben de vânt puternic în zone din șase județe, valabilă pe parcursul zilei de joi.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 24 septembrie, ora 10:00 – 26 septembrie, ora 21:00, vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni, înregistrându-se temperaturi cu aproximativ 10 – 15 grade Celsius mai scăzute decât în zilele precedente.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie), temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40 – 50 km/h.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de joi, 25 septembrie, între orele ora 7:00 – 21:00, este în vigoare un Cod galben de vânt puternic în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, respectiv zone din județele Tulcea și Constanța, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50 – 65 km/h.

