Apelul făcut de ISU pentru populația din Bucureşti şi Ilfov în ziua cu alerte de COD ROȘU

Bucureştiul şi judeţul Ilfov intră de marţi, de la ora 21.00, până miercuri seară sub avertizare cod roșu de ploi, fiind prognozate cantităţi importante de apă. În acest context, reprezentanţii ISUBIF fac mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a fi amânate activităţile în aer liber.

ANM a emis o avertizare meteo cod roșu pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, valabilă de astăzi, de la ora 21:00, până mâine, 08 octombrie, ora 15.00.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.

În acest context, reprezentanţii ISUBIF fac o serie de recomandări populaţiei:

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări: