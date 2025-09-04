Cel mai mare aisberg al lumii se topește și se rupe în fragmente uriașe în Oceanul Atlantic

Cel mai mare aisberg din lume „se destramă rapid” în mai multe bucăți „foarte mari”, au anunțat oamenii de știință de la British Antarctic Survey (BAS).

Aisbergul A23a, care cântărea anterior aproape un trilion de tone metrice și acoperea o suprafață de 3.672 km² (puțin mai mare decât statul american Rhode Island), este monitorizat de specialiști încă din 1986, când s-a desprins de pe platforma de gheață Filchner-Ronne, din Antarctica, scrie CNN.

A23a a deținut de mai multe ori titlul de „cel mai mare aisberg existent”, fiind uneori depășit de blocuri de gheață mai mari, dar cu durată de viață mai scurtă, precum A68 în 2017 și A76 în 2021.

„Aisbergul se destramă rapid și pierde bucăți foarte mari, care la rândul lor sunt catalogate ca aisberguri mari de către Centrul Național de Gheață al SUA, care le monitorizează”, a explicat pentru CNN oceanograful Andrew Meijers de la BAS.

„Megabergul” are acum aproximativ 1.700 km² — o suprafață comparabilă cu cea a regiunii Greater London. A23a a rămas înțepenit pe fundul Mării Weddell din Antarctica timp de peste 30 de ani, probabil până când a pierdut suficientă masă pentru a-și slăbi priza pe fundul mării.

În 2020, a fost purtat de curenți oceanici, apoi s-a blocat din nou într-un „Taylor column” — un vârtej de apă generat de curenții care lovesc un munte submarin — până când, în decembrie anul trecut, a fost raportat din nou în mișcare. În martie 2025 a eșuat pe o platformă continentală, dar în mai a plutit liber din nou.

Meijers a explicat că A23a a fost purtat de frontul curentului circumpolar sudic al Antarcticii (SACCF), urmând o traiectorie antiorară în jurul insulei South Georgia. „Acest curent va duce, cel mai probabil, aisbergul și fragmentele lui spre nord-est — tot în ceea ce se numește iceberg alley (culoarul aisbergurilor)”, a adăugat el.

Soarta lui A23a seamănă cu cea a altor „megaberguri”, precum A68 (2021) și A76 (2023), care s-au dezintegrat în apropiere de South Georgia, teritoriu britanic de peste mări din Atlanticul de Sud. Totuși, A23a a rezistat intact mai mult decât celelalte.

În urma destrămării, titlul de „cel mai mare aisberg din lume” este deținut acum de D15a, cu o suprafață de aproximativ 3.000 km², aflat aproape nemișcat pe coasta Antarcticii, în apropierea bazei australiene Davis.

Deocamdată, A23a rămâne al doilea cel mai mare aisberg din lume, dar Meijers avertizează că situația se va „schimba rapid” în următoarele săptămâni, odată cu fragmentarea lui. Creșterea temperaturii apei și începutul primăverii australe vor accelera procesul, până când aisbergul se va rupe în bucăți prea mici pentru a mai putea fi monitorizate.

Formarea aisbergurilor este un proces natural, iar oamenii de știință spun că nu există suficiente date pentru a stabili dacă numărul megabergurilor este în creștere odată cu încălzirea globală. Totuși, ceea ce este clar este că platformele de gheață din Antarctica au pierdut trilioane de tone de gheață în ultimele decenii, din cauza topirii accelerate și a desprinderilor, pe fondul creșterii temperaturii oceanelor și a modificării curenților marini.

Schimbările climatice provocate de activitatea umană generează transformări alarmante în Antarctica, cu riscul de a declanșa o creștere catastrofală a nivelului mării.

O echipă de cercetători BAS aflată la bordul navei de cercetare polară RRS Sir David Attenborough a vizitat A23a cât timp acesta a fost blocat în apropiere de South Georgia. Mostrele colectate au ajuns recent în Marea Britanie pentru analiză.

„Eșuarea aisbergului și eliberarea uriașelor cantități de apă dulce rece au avut, probabil, un impact major asupra organismelor de pe fundul mării și din apele înconjurătoare. Este important să înțelegem aceste efecte, deoarece aisbergurile mari ar putea deveni tot mai frecvente în zona South Georgia, ca urmare a încălzirii globale”, a transmis un purtător de cuvânt BAS.