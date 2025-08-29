Cum va fi vremea în septembrie

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, mai ales în regiunile sudice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.