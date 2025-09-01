Cutremur devastator în Afganistan

Cel puţin 622 de persoane au murit, iar alte 1.500 au fost rănite în urma unui cutremur de magnitudinea 6, potrivit Institutului american de geofizică USGA, în noaptea de duminică spre luni, în estul Afganistanului, la frontiera cu Pakistanul, declară un purtător de cuvânt al Ministerului afgan de Interne, Abdul Mateen Qani, AFP.

Epicentrul seismului, care a avut loc la ora locală 23.47, la o adâncime de opt kilometri, a fost localizat la 42 de kilometri de Jalalabad, în provincia Nangarhar, potrivit USGS.

Seismul a fost urmat de cel puţin cinci replici, inclusiv una de magnitudinea 5,2..

Jurnalişti AFP au resimţit cutremurul la Kabul timp de mai multe secunde, dar şi la Islamabad, în Pakistan, la 370 de kilometri distanţă.

Autorităţile sanitare de la Kabul, conduse de către talibani, au anunţat că depun eforturi să ajungă în zone izolate.

Afganistanul este afectat frecvent de cutremure, mai ales în lanţul muntos Hindu Kush, în apropierea jocţiunii plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

În provincia Nangarhar au avut loc săptămâna trecută două inundaţi, soldate cu cinci morţi şi pagube atât pe terenuri agricole, cât şi în zone rezidenţiale.