Un amplu exercițiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru a început miercuri dimineață, anunță prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață.



Exercițiul se desfășoară între orele 7:00 și 18:00, urmând să fie eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de siguranță.

‘Scopul exercițiului este testarea condițiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru. Am dispus mobilizarea tuturor instituțiilor implicate, astfel încât exercițiul să se desfășoare în deplină siguranță’, a transmis Ioana Făcăleață într-o postare pe Facebook.

Foto: Făcăleaţă Ioana/Facebook

În teren acționează peste 200 de oameni: reprezentanți ai Hidroelectrica, ai Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, ai Direcției Silvice, ai Agenției pentru Protecția Mediului, polițiști, jandarmi, pompieri, precum și angajați ai primăriilor din comunele Arefu și Corbeni.

A fost instituit Centrul de comandă și coordonare la Primăria Corbeni, zona din aval de barajul Vidraru fiind monitorizată permanent, atât de la sol, cât și din aer, cu ajutorul a cinci drone.

‘Fac un apel ferm către locuitorii din zonele vizate și către turiști: pentru siguranța dumneavoastră, nu vă apropiați de albia râului Argeș! Cetățenii au fost deja informați despre acest exercițiu prin adunări publice, panouri informative, anunțuri din casă în casă, iar în această dimineață a fost emis și un mesaj Ro-Alert’, se mai menționează în postare.

Specialiștii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au finalizat, în urmă cu o zi, marcarea secțiunilor de măsurare a nivelului apei pe sectorul dintre barajul Vidraru și acumularea Oești.

‘Pe această porțiune, în data de 29 octombrie 2025, debitele vor fi majorate în cadrul exercițiului de simulare privind deversarea controlată a unor volume de apă din lacul de acumulare Vidraru. Mirele hidrometrice suplimentare au fost montate în punctele de verificare pentru a permite monitorizarea în timp real a nivelurilor și debitelor de apă’, au precizat reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea.

Hidroelectrica a început, în 1 august, prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare în 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării ‘Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru’, a informat compania.

Conform aceleiași surse, aceasta este prima golire completă din istoria barajului Vidraru de după anul 1974, o lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea și modernizarea barajului și a echipamentelor sale după aproape 50 de ani de exploatare continuă.

Golirea controlată a lacului se face prin turbinare și apoi prin evacuare prin uvrajele barajului, fiind programată în mai multe etape succesive, în perioada 1 august 2025 – 28 februarie 2026. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeș, cu valori cuprinse între 20 și 47 mc/s.

Contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, în valoare de 188,382 de milioane euro, fără TVA, a fost semnat în iulie 2024 și face parte din strategia de investiții a companiei.

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcțiune la data de 9 decembrie 1966, utilizează potențialul hidroenergetic al Argeșului pe un sector de 28 de kilometri lungime, între Cumpăna și Oești, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 de milioane de metri cubi, din care 320 de milioane de metri cubi reprezintă volumul util.