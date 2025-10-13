INCDFP a revizuit în creștere magnitudinea cutremurului produs luni dimineața în județul Vrancea, la 3,4 grade

Magnitudinea cutremurului produs luni dimineața, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a fost revizuită de la 3,1 la 3,4 grade, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



De asemenea, a fost revizuită și adâncimea la care s-a produs, de la 140 de kilometri inițial la 125,7 kilometri. Cutremurul a avut loc în apropierea următoarelor orașe: 30 km vest de Focșani, 68 km nord de Buzău, 80 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km sud-vest de Bârlad, 89 km sud de Bacău și 94 km est de Brașov.

În luna octombrie, în România s-au produs zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,7 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 a avut loc în județul Buzău pe 16 septembrie.