Prognoza METEO. Cum va fi VREMEA în intervalul 15 – 28 septembrie 2025

Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele două săptămâni. Deși valorile anunțate sunt mai mari față de normalul perioadei, temperaturile scad treptat în toată România. Izolat, în unele zone maximele încă vor mai atinge 30 de grade Celsius, în special în intervalul 17-21 septembrie.



BANAT

În primele zile din interval, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta, media

maximelor va oscila între 23 și 30 de grade, iar a minimelor între 10 și 14 grade. În perioada

17-21 septembrie, vremea se va încălzi treptat, media valorilor diurne va crește de la 23 la 30

de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14 grade. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile

termice vor avea tendința de scădere, media regională a valorilor maxime va ajunge la 24 de

grade, iar a celor minime la 10 grade.

Temporar va ploua mai ales în zilele de 15 și 17 septembrie, iar probabilitatea de ploaie

va fi din nou în creștere după data de 23 septembrie.

CRIȘANA

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o medie

de 28 de grade, apoi vor scădea până la 21 de grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilații

între 9 și 13 grade. Până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi treptat, media

maximelor va ajunge la 29 de grade, iar a minimelor la 13 grade. În a doua jumătate a

intervalului, vremea se va răci treptat, valorile maxime vor ajunge, în medie, la 22 de grade, iar

cele minime la 10 grade.

Temporar va ploua mai ales în zilele de 15 și 17 septembrie, iar probabilitatea de ploaie

va fi din nou ridicată după data de 23 septembrie.

TRANSILVANIA

În primele zile din interval, valorile termice vor avea oscilații de la o zi la alta, media

maximelor va crește până la 25 de grade, apoi va scădea spre 20 de grade, iar a minimelor va

avea variații între 8 și 11 grade. În perioada 17-21 septembrie, vremea se va încălzi treptat,

media valorilor diurne va crește de la 23 la 30 de grade, iar a celor nocturne de la 10 la 14

grade. Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice vor avea tendința de scădere,

media regională a valorilor maxime va ajunge la 24 de grade, iar a celor minime la 10 grade.

Temporar va ploua în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din

nou în creștere după data de 23 septembrie.

MARAMUREȘ

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o medie

de 25 de grade, apoi vor scădea până la 20 de grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilații

între 9 și 13 grade. Ulterior, până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media

maximelor va ajunge la 26 de grade, iar a minimelor la 11 grade. În a doua jumătate a

intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, valorile maxime vor ajunge, în

medie regională, la 21 de grade, iar cele minime la 8 grade.

Temporar va ploua în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din

nou în creștere după data de 22 septembrie.

MOLDOVA

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o

medie de 25 de grade, apoi vor fi în scădere în ziua următoare până în jurul a 20 de grade.

Valorile nocturne vor avea însă oscilații între 11 și 13 grade. Până la finalul primei săptămâni,

vremea se va încălzi treptat, media maximelor va ajunge la 26 de grade, iar a minimelor se va

menține în jurul a 11 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci treptat, valorile

maxime vor ajunge, în medie, la 20 de grade, iar cele minime la 9 grade.

Temporar va ploua mai ales în zilele de 15 și 18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie

va mai crește ușor la finalul intervalului de anticipație.

DOBROGEA

Pe tot parcursul intervalului, variațiile termice nu vor fi semnificative. În intervalul 17-23

septembrie, vremea se va încălzi ușor; media valorilor maxime va crește de la 24 la 26 de

grade, iar a minimelor de la 13 la 15 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice

vor fi în scădere până la medii ale valorilor diurne de 22 de grade și ale celor nocturne de 12

grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 18 septembrie și spre finalul

intervalului.

MUNTENIA

Valorile termice diurne vor avea variații pe tot parcursul intervalului. În primele zile din

interval va fi o scădere mai accentuată de la o medie de 27 de grade, spre 24 de grade, urmată

de o creștere, până la finalul primei săptămâni, spre 28 de grade. În a doua jumătate a

intervalului vremea se va răci, iar media regională a valorilor diurne va tinde spre 24 de grade.

Până în jurul datei de 24 septembrie, variațiile termice nocturne nu vor fi semnificative; media

minimelor va oscila in jurul a 12 grade. Apoi, până la finalul intervalului, valorile nocturne vor fi

în scădere până la o medie de 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în jurul datei de 18 septembrie și spre finalul

intervalului.

OLTENIA

Valorile termice diurne vor avea variații pe tot parcursul intervalului. În primele zile

din interval va fi o scădere mai accentuată de la o medie de 28 de grade, spre 25 de grade,

urmată de o creștere, până la finalul primei săptămâni, spre la 29 de grade. În a doua jumătate

a intervalului vremea se va răci, iar media regională a valorilor diurne se va apropia de 24 de

grade. Până în jurul datei de 24 septembrie, variațiile minimelor termice nu vor fi semnificative;

media acestora va oscila în jurul a 12 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile

nocturne vor fi în scădere până la o medie de 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele zile din interval și spre finalul acestuia.

LA MUNTE

Până în data de 17 septembrie, valorile termice diurne vor fi în creștere până la o medie

de 18 grade, apoi vor scădea până la 12 grade. Valorile nocturne vor avea însă oscilații între 4

și 8 grade. Ulterior, până la finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media maximelor va

ajunge la 19 grade, iar a minimelor la 10 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea va

intra într-un proces de răcire treptată, valorile maxime vor ajunge la o medie de 12 de grade, iar

cele minime la 4 grade.

Temporar va ploua în perioada 15-18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va fi din

nou în creștere după data de 23 septembrie.