Prognoza METEO. Vremea se va răci în toată țara

Vremea se va răci în toate regiunile țării, inclusiv în București, începând de marți, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăși 17 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025.

Astfel, în intervalul 3 noiembrie, ora 08:00 – 4 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, deși valorile termice diurne vor fi ușor mai scăzute față de ziua precedentă în vestul teritoriului. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, dar în Banat, Crișana și Maramureș nebulozitatea se va accentua treptat și temporar va ploua slab. Spre seară și noaptea, cerul se va înnora în cea mai mare parte a țării, iar ploile se vor semnala în Maramureș, local în Transilvania și Moldova și pe arii restrânse în celelalte regiuni.Noaptea, la altitudini de peste 1.700 de metri, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Va mai fi și ceață, dimineața pe arii restrânse în sud și est, precum și în depresiuni, iar noaptea doar izolat, cu o probabilitate mai mare în vest și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări la munte, în vest, în est și pe alocuri în rest (viteze la rafală în general de 40 – 45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade, iar cele minime între 4 și 12 grade Celsius.

În București, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit la început de noiembrie. Ziua cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă și condiții de ceață în primele ore ale intervalului. Noaptea cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 20 de grade, iar cea minimă va fi de 8 – 10 grade Celsius.

În intervalul 4 noiembrie, ora 08:00 – 5 noiembrie, ora 08:00, în țară, vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va deveni variabil în vestul și nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros. Temporar va ploua în Muntenia și Dobrogea, local în Oltenia, iar pe parcursul zilei, pe arii restrânse, și în Transilvania și Moldova. La munte, la altitudini în general de peste 1.700 m, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului, în est și sud-est, în extremitatea de sud-vest și la munte, în general cu viteze de 40 – 50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade. Izolat va fi ceață.

În Capitală, vremea se va răci față de zilele precedente, astfel valorile termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi noros, iar trecător va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13 – 14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

Pentru perioada 5 noiembrie, ora 08:00 – 6 noiembrie, ora 08:00, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe ziua în sudul și sud-estul țării, iar noaptea în est. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, iar cele minime între -1 și 8 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, până spre -3 grade. Izolat dimineața și local noaptea se va semnala ceață.

Și în București valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14 – 16 grade, iar cea minimă de 3 – 5 grade. Spre sfârșitul nopții va crește probabilitatea de ceață.

Intervalul 6 noiembrie, ora 08:00 – 7 noiembrie, ora 08:00, va fi caracterizat de o vreme în general închisă în sudul și estul țării, unde va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a intervalului și pe alocuri va ploua. Izolat, cu precădere la începutul și spre sfârșitul intervalului, se va forma ceață. În Carpații Meridionali, la altitudini mari, pe parcursul nopții vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În celelalte regiuni va fi vreme frumoasă, cu cer variabil spre senin și ceață izolat, cu precădere dimineața. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade.

În București, cerul va avea înnorări și trecător, cu o probabilitate mai mare seara și noaptea, va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 13 grade, iar cea minimă de 4 – 6 grade Celsius. Mai ales dimineața vor fi condiții de ceață.

Meteorologii prognozează pentru intervalul 7 noiembrie, ora 08:00 – 10 noiembrie, ora 08:00, o vreme normală din punct de vedere termic. Local în sud și est și izolat în rest va ploua slab. Pe alocuri, în zonele joase de relief, dimineața și noaptea, vor fi nori joși și sau ceață.

În Capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic și cu probabilitate ca trecător să plouă slab.