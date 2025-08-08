Topul celor mai turbulente rute aeriene din lume

Un zbor Delta de la Salt Lake City la Amsterdam a trecut, săptămâna trecută, prin turbulențe atât de puternice încât pasagerii și cărucioarele de serviciu au fost aruncate în aer. Avionul a fost forțat să aterizeze de urgență în Minneapolis, iar 25 de persoane au ajuns la spital, relatează CNN.

Incidentul este doar unul dintre tot mai multele raportate în ultimii ani. În 2023, un bărbat de 73 de ani a murit după un atac de cord provocat de turbulențe severe pe ruta Londra – Singapore.

Ce sunt turbulențele și de ce se înrăutățesc

Turbulențele apar atunci când curenții de aer sunt perturbați – fenomen comparabil cu apa unui râu care se lovește de stânci și formează vârtejuri. Munții, furtunile și curenții-jet pot transforma un zbor lin într-unul zguduitor.

Datele Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA arată că între 2009 și 2024 turbulențele au provocat peste 200 de răni grave în Statele Unite. Deși decesele sunt rare, purtarea centurii de siguranță rămâne cea mai eficientă protecție.

Schimbările climatice joacă un rol important. Diferențele mai mari de temperatură din atmosfera superioară cresc viteza și instabilitatea vântului, ceea ce duce la mai multe turbulențe de aer limpede – un tip periculos pentru că este greu de detectat.

Un studiu din 2023 arată că turbulențele severe deasupra Atlanticului de Nord au crescut cu 55% față de 1979, iar proiecțiile indică o dublare sau chiar triplare a frecvenței lor până la sfârșitul secolului.

Cele mai turbulente rute aeriene din lume

Site-ul Turbli, specializat în prognoza turbulențelor, a analizat peste 10.000 de rute aeriene, folosind date meteorologice internaționale. Rezultatele arată că:

Mendoza (Argentina) – Santiago (Chile) : cea mai turbulentă rută din lume, traversând Anzii.

: cea mai turbulentă rută din lume, traversând Anzii. Alte rute cu risc ridicat se află peste Himalaya, Munții Stâncoși din SUA și Alpii europeni.

În Asia, ruta Natori – Tokoname din Japonia este printre cele mai afectate, din cauza unui curent-jet puternic.

din Japonia este printre cele mai afectate, din cauza unui curent-jet puternic. În Europa, zborurile dintre Franța, Italia și Elveția, care trec peste Alpi, se numără printre cele mai „zdruncinate”.

Munții acționează ca niște obstacole uriașe care modifică fluxul de aer și pot genera valuri capabile să parcurgă sute de kilometri, producând turbulențe puternice.

Turbulențele provocate de furtuni – un risc aparte

Acest tip de turbulență nu apare în clasamentele Turbli, pentru că piloții încearcă să îl evite, folosind radarul de la bord și echipamentele de la sol. „Pilotul dumneavoastră va face un fel de zigzag printre norii de furtună”, spune Ignacio Gallego Marcos, fondatorul Turbli.

Totuși, prognozele nu sunt întotdeauna precise, iar furtunile pot produce izbucniri bruște, imposibil de anticipat. Când mai multe furtuni se formează simultan, piloții pot fi prinși între nori masivi – scenariu posibil și în cazul zborului Londra – Singapore din 2023.

O atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate, ceea ce alimentează furtuni mai intense – un alt efect al schimbărilor climatice pe care cercetătorii îl studiază intens.

Zborul rămâne sigur, dar centura salvează vieți

Experții subliniază că avioanele sunt construite să reziste chiar și la episoade severe de turbulențe, iar zborul rămâne cea mai sigură formă de transport. „Acum putem prognoza cu precizie aproximativ 75% din turbulențe”, spune Joana Medeiros, cercetătoare la Universitatea Reading.

Pe măsură ce clima se schimbă, unele dintre cele mai aglomerate rute aeriene ale planetei ar putea deveni mai accidentate, însă simpla fixare a centurii de siguranță rămâne cea mai eficientă metodă de protecție pentru pasageri.