Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, mușcat de urs pe Transfăgărășan

scris de C.P.
scris de C.P.

Un motociclist 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs, sâmbătă, pe DN 7C – Transfăgărășan, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Incidentul a avut loc în zona Valea lui Stan, pe tronsonul de drum dintre Cetatea Poenari și Barajul Vidraru.

‘Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi mușcat de gamba piciorului drept’, se arată într-o informare de presă transmisă de IPJ Argeș.

Un echipaj medical i-a acordat îngrijiri medicale bărbatului, care avea o plagă zgâriată la piciorul drept. El a refuzat să fie transportat la spital.

Polițiștii le recomandă participanților la trafic care tranzitează zona Transfăgărășan să manifeste prudență și să evite apropierea de animalele sălbatice. 

