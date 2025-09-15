135 de ani de la nașterea scriitoarei Agatha Christie

Celebra autoare de romane polițiste Agatha Christie (nume la naștere Agatha Mary Clarissa Miller – n.r.) s-a născut în orașul Torquai din sudul Angliei (Comitatul Devon), la 15 septembrie 1890, arată site-ul www.agathachristie.com. Mama ei a încurajat-o să scrie, întrucât manifesta din copilărie o înclinație pentru a crea povestiri fantastice cu diferite personaje. La 16 ani, a plecat la Paris, pentru a studia muzica, potrivit site-ului biography.com.

În 1914 s-a căsătorit cu colonelul Archibald Christie. În timpul campaniilor soțului său pe front, din Primul Război Mondial, Agatha a lucrat ca soră medicală, la Crucea Roșie.

Primul roman al Agathei Christie – ‘The Mysterious Affair at Styles’ (‘Misterioasa afacere de la Styles’) – a fost publicat în 1920 și introduce personajul detectivului Hercule Poirot, ce avea să apară în încă 33 de alte romane și 54 de povestiri scurte ale autoarei.

Acest prim roman i se datorează surorii Agathei, Madge, care a provocat-o să scrie o poveste. Povestea s-a transformat în roman, subiectul pornind de la trimiterea căpitanului Arthur Hastings înapoi în Anglia, după ce a fost rănit în Primul Război Mondial. El este invitat de vechiul său prieten John Cavendish să-și petreacă perioada de convalescență la frumoasa Styles Court, unde Hastings se întâlnește cu mama vitregă a lui John, doamna Inglethorp, și cu noul ei soț, Alfred. Deși locul și împrejurimile erau într-o zonă liniștită, Hastings observă că ceva nu e în regulă. Când doamna Inglethorp moare otrăvită, suspiciunea cade asupra familiei și un alt prieten vechi, Hercule Poirot, este invitat să investigheze cazul, potrivit site-ului www.agathachristie.com.

În perioada în care început să scrie romanul, Agatha Christie era voluntară la dispensarul spitalului Torquay, în timpul Primului Război Mondial. Aici a început să cunoască medicamentele și rolul acestora, identificându-le și pe acelea care puteau avea efect fatal în anumite doze. Astfel, a venit ideea de a folosi metoda otrăvirii în acest prim roman. Manuscrisul a fost la început respins de șase edituri, dar, după patru ani de la finalizarea lui, a fost publicat de John Lane Company din New York.

Povestea a fost adaptată pentru prima dată pentru televiziune în 1990 și transmisă pe ITV în Marea Britanie, ca un episod special în anul centenar dedicat Agathei Christie. În 2005, romanul a fost adaptat ca serial în cinci părți pentru BBC Radio 4 din Marea Britanie.

Ideea de a crea personajul Hercule Poirot a pornit de la faptul că în perioada Primului Război Mondial au existat refugiați belgieni în majoritatea părților din zona rurală engleză, Torquay nefiind o excepție. Deși nu era inspirat de o persoană anume, Agatha credea că un refugiat belgian, fost mare polițist, va fi un excelent detectiv pentru cartea ‘The Mysterious Affair at Styles’, creându-l pe Hercule Poirot.

După terminarea Primului Război Mondial, Agatha Christie a continuat să scrie, experimentând diferite tipuri de thriller și povești misterioase, cu crime, creând noi personaje care dezlegau enigmele din romanele ei polițiste – Tommy și Tuppence, apoi Miss Marple, fără a renunța la Poirot, scrie site-ul www.agathachristie.com.

Detectivul belgian a mai apărut în romane ca: ‘The Murder on the Links’ (‘Crima de pe terenul de golf’), ‘The Murder of Roger Ackroyd’ (‘Cine l-a ucis pe Roger Ackroyd’), ‘The Mystery of the Blue Train’ (‘Misterul trenului albastru’), ‘Three Act Tragedy’ (‘Tragedie în trei acte’), ‘Death in the Clouds’ (‘Moarte în nori’), ‘Cards on the Table’ (‘Cu cărțile pe masă’), ‘Death on the Nile’ (‘Moarte pe Nil’), ‘Ten Little Niggers’ (‘Zece negri mititei’), ‘Five Little Pigs’ (‘Cei cinci purceluși’), ‘After the Funeral’ (‘După înmormântare’), ”Elephants Can Remember’ (‘Elefanții nu uită niciodată’).

Una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate cărți semnate de Agatha Christie este ‘Crima din Orient Express’ (‘Murder on the Orient Express’), publicată în 1935.

În drum spre Londra, după o călătorie în Orientul Mijlociu, detectivul Hercule Poirot se află în elegantul tren Orient Express, alături de numeroși pasageri. Un anume Samuel Ratchett, convins fiind că viața îi este în pericol, încearcă să apeleze la serviciile detectivului. Poirot refuză.

În Belgrad, în a doua noapte petrecută în Orient Express, detectivul este trezit din somn de o serie de sunete bizare, inclusiv un strigăt venit dinspre cușeta unde se afla Ratchett. A doua zi, Poirot află că Samuel Ratchett fusese ucis. Urmează o anchetă detectivistică sofisticată, la finalul căreia unul dintre personaje mărturisește adevărul. Personajul ucis își schimbase numele, era vinovat de o crimă odioasă, iar moartea sa era singura pedeapsă potrivită, dusă la îndeplinire de un autor colectiv.

Agatha Christie s-a inspirat pentru scrierea ‘Crimei din Orient Express’ din cazul real al răpirii și uciderii fiului celebrului pilot american Charles Lindbergh, crimă puternic mediatizată în 1932.

După ce a divorțat de primul soț, în 1928, a semnat în continuare cărțile cu numele Agatha Christie, deși s-a recăsătorit, în 1930, cu Sir Max Mallowan, arheolog, pe care l-a însoțit în mai multe expediții științifice, în special în Orient. Tot în 1930 a publicat romanul ”Murder at the Vicarage”, în care apare pentru prima oară personajul Miss Marple, o domnișoară bătrână cu un ascuțit spirit de observație, care devine detectiv amator, precizează site-ul www.agathachristie.com.

Agatha Christie a scris și romane de dragoste – cum ar fi ”Unfinished Portrait” (1934) și ”A Daughter’s a Daughter” (1952) – sub pseudonimul Mary Westmacott. Pe lângă romane și povestiri, a scris și dramaturgie – ”The Hollow” (1951), ”The Mousetrap” (1952) și ”Verdict” (1958), potrivit volumului ‘Dicționar al Literaturii Engleze’ (Editura Științifică, București, 1970).

Scriitoarea rămâne celebră însă prin romanele sale polițiste, cărțile vândute de autoarea britanică depășind un miliard de exemplare în limba engleză și ajungând la peste două miliarde de exemplare traduse, conform pbs.org. Agatha Christie a devenit cel mai bine vândut romancier din toate timpurile, potrivit site-ului www.agathachristie.com.

Mare parte dintre operele sale au fost ecranizate în filme de succes, cele mai cunoscute fiind peliculele ”Murder on the Orient Express” (1974) și ”Death on the Nile” (1978).

În 1956, Agatha Christie a primit titlul nobiliar Commander of the Order of the British Empire, iar în 1971 – Dame Commander al aceluiași ordin, potrivit site-ului www.imdb.com.

Celebra autoare a continuat să scrie până în 1974, deși problemele sale de sănătate deveneau vizibile. În 1975, a apărut ultimul roman al Agathei Christie în care personajul central este Hercule Poirot – ‘Curtain: Poirot’s Last Case’ – acesta prezentând moartea detectivului.

Experiențele din timpul expedițiilor arheologice în care l-a însoțit pe al doilea soț al ei, Sir Max Mallowan, se regăsesc în cartea de memorii ”Come, Tell Me How You Live”.

Agatha Christie a apărut pentru ultima oară în public în 1974, la premiera piesei ”Murder on the Orient Express”.

Regina romanelor polițiste a murit la 12 ianuarie 1976, la reședința sa din Wallingford, comitatul Berkshire.