17 martie – Ziua Sfântului Patrick, patronul spiritual al irlandezilor

Ziua Sfântului Patrick este sărbătorită în fiecare an pe 17 martie pentru a-l comemora pe Sfântul Patrick, patronul Irlandei. Ceea ce a fost cândva o sărbătoare religioasă a devenit, astăzi, o sărbătoare internațională a Irlandei, a culturii și a istoriei acestei țări. În Irlanda și nu numai, în toate comunitățile irlandeze din întreaga lume, Ziua Sfântului Patrick este marcată prin parade, muzică, dans irlandez, mâncare tradițională irlandeză și purtarea culorii verde, potrivit site-ului https://www.ireland.ie/.

Sfântul Patrick s-a născut într-un sat din Marea Britanie romană în secolul al V-lea. Se pare că a fost răpit de pirații irlandezi în adolescență și ținut în sclavie în Irlanda, unde a avut grijă de animale și a învățat limba irlandeză. După ce a scăpat și a învățat pentru a deveni preot, s-a întors în Irlanda pentru a-i converti pe irlandezi la creștinism. El a folosit un trifoi cu trei foi pentru a explica Sfânta Treime păgânilor irlandezi.

În Irlanda, Ziua Sfântului Patrick a fost inițial o sărbătoare religioasă, iar sărbătorile timpurii s-au concentrat pe dansuri, cine și concerte. Parada tradițională se crede că își are originea în Statele Unite, fiind organizată de emigranții irlandezi care își onorau astfel moștenirea. Numărul imigranților irlandezi în SUA a crescut semnificativ după Marea Foamete din secolul al XIX-lea, care a lovit țara, culturile de cartofi fiind distruse în mai multe rânduri de mană. Au murit atunci peste un milion de irlandezi, iar alte aproximativ două milioane au imigrat în mai multe zone ale lumii. Irlandezii și-au luat cu ei doar tradițiile, astfel încât parada organizată de Sfântul Patrick a devenit, în timp, modalitatea acestora de a-și manifesta identitatea. Una dintre primele parade înregistrate a avut loc în New York City în 1762, iar prima paradă din Irlanda a avut loc la Waterford, în 1903. În același an, Ziua Sfântului Patrick a devenit Ziua națională a Republicii Irlanda, iar în noiembrie 1995, guvernul a avut inițiativa organizării Festivalului Sfântului Patrick, care are loc, începând din 1996, în fiecare an, la Dublin.

Cea mai mare sărbătoare dedicată Sf. Patrick este organizată la Dublin, un festival de trei zile care include Parada de Ziua Sf. Patrick. În 2025, festivalul începe pe 15 martie și se încheie pe 17 martie, cu Parada Sf. Patrick, care pornește pe un traseu prestabilit: de la Granby Row, trece pe lângă Hugh Lane Gallery, ajunge la Spire, traversează O’Connell Bridge peste râul Liffey, și apoi ajunge la Bank of Ireland/College Green, în apropiere de Trinity College, merge pe lângă Catedrala Sf. Patrick și apoi până la Christchurch Cathedral.

Se așteaptă ca o jumătate de milion de spectatori să urmărească Parada din acest an, care propune șapte concursuri mari, șase spectacole și 12 fanfare din Irlanda, America de Nord și Austria și peste 4.000 de participanți la ceea va fi cea mai mare Paradă Națională de Ziua Sf. Patrick organizată vreodată, potrivit https://stpatricksfestival.ie/.

Tema Festivalului și a Paradei din acest an este ‘Eachtraí’, cuvântul irlandez pentru aventuri, care reprezintă esența unică a Irlandei și a poporului irlandez. Este ceea ce îi deosebește și ceea ce îi aduce împreună și, de multe ori, este motivul pentru care oamenii din întreaga lume au un loc special în inimile lor pentru irlandezi, țara și cultura lor. Tema reprezintă faimosul și legendarul spirit aventuros care trăiește în toți, cunoscut și iubit în întreaga lume ca simbol definitoriu al identității irlandeze. Este acea abilitate înnăscută ca națiune de a transforma frica în curaj, de a face față oricărei provocări și de a o transforma într-o aventură, creând noi căi pe măsură ce se înaintează.

Festivalul Sf. Patrick de anul acesta propune un spectacol special care sărbătorește 40 de ani de Pavee Point (ONG național care lucrează pentru justiția socială, egalitatea și drepturile omului, ale călătorilor și romilor din Irlanda) creat în colaborare cu Pavee Point și Roma Traveler Centre. Această manifestare vibrantă va evidenția tradițiile și culturile comune ale comunităților de călători irlandezi și de romi, prezentând moștenirea lor unică prin poveștile și abilitățile membrilor tineri. În centrul spectacolului se află emblematica roată a căruței, un simbol puternic al ambelor culturi. Într-o reflecție emoționantă asupra moștenirii, tradiția fabricării roților de căruță a dispărut în Irlanda. Pentru a onora această abilitate, Pavee Point a încheiat un parteneriat cu un meșteșugar rom englez calificat pentru a oferi consiliere în ceea ce privește proiectarea și construcția, dând din nou viață acestei tradiții importante. Acest concurs nu celebrează doar moștenirea culturală, ci servește și ca o amintire a aptitudinilor și tradițiilor care trebuie păstrate pentru generațiile viitoare, notează https://stpatricksfestival.ie/.

Foto: (c) Temilade Adelaja/REUTERS

Alte festivaluri majore au loc în Cork, unde muzica populară irlandeză, dansurile și poveștile sunt savurate la ‘An Céilí Mór’, precum și în Galway, Limerick, Kilkenny și Dingle. Au loc spectacole live de muzică populară irlandeză, cu instrumente precum fluierul, lăutarul, ‘bodhránul’ și harpa – însoțite de dans irlandez, cum ar fi dansul pas, dansul ‘sean-nós’ sau dansul ‘céilí’.

În cele trei zile de festival, în Dublin mai sunt organizate o serie de evenimente, între care: Bumble Blossom Fairy; Dublin City Council St. Patrick’s Festival Treasure Hunt; The Dublin Docklands Walking Tour; The Museum of Memorable Trees; Music Generation Cavan/Monaghan Cross-Border Folk Orchestra; GOAL NextGen: Turbante-se Workshop; GOAL NextGen: Celebrating Belonging Exhibition; St. Patrick’s Festival After Dark; Circus Fergus; A Toast to St. Patrick’s Day at Jameson Distillery Bow St.; Greening the City; The Kane Sisters at Bewley’s Grafton Street; Writer’s Upstairs: Adventurous Readings; Every Can Counts Rainbow Arch; Hands-on History: Exporting Ireland; National Rhythm of Georgia; Samba Dance Brazil; Children’s Clay Workshop at Collins Barracks; A Snail’s Tale, potrivit https://stpatricksfestival.ie/.

Ziua Sfântului Patrick este o sărbătoare națională în Irlanda, ceea ce înseamnă că băncile, birourile guvernamentale și multe companii sunt închise. Pe de altă parte, multe magazine, pub-uri și atracții turistice rămân deschise, mai ales în marile orașe.

În Irlanda, se consideră ghinion să nu porți culoarea verde de Ziua Sfântului Patrick. Superstiția spune că spiridușii îi vor ciupi pe cei care merg fără haine verzi. Culoarea verde are conotații politice și religioase în Irlanda: este una dintre cele trei culori care alcătuiesc steagul național, alături de alb și portocaliu, simbolizând catolicismul. Desigur, este asociat și cu trifoiul cu trei frunze și peisajele luxuriante ale Irlandei.

Un fel de mâncare tradițional consumat de Ziua Sfântului Patrick, în special în Statele Unite, este baconul și varza. Tocana irlandeză, pâinea cu bicarbonat, colcannon și coddle sunt alte feluri populare gătite de familiile irlandeze în țară și în străinătate. Ziua Sfântului Patrick este sărbătorită în mod tradițional cu halbe de Guinness, cidru sau whisky irlandez. Un obicei celebru, cunoscut sub numele de ‘înecarea trifoiului’, presupune aruncarea unui trifoi în ultimul pahar de whisky și care se bea în timpul unui toast pentru sfânt.

Foto: (c) Temilade Adelaja/REUTERS

Ziua Sfântului Patrick este recunoscută pe scară largă în Statele Unite ca o sărbătoare a culturii irlandeze și irlandezo-americane. Cea mai mare paradă de Ziua Sf. Patrick din lume este la New York. În alte părți ale Statelor Unite însă au evenimente spectaculoase precum vopsirea râului Chicago în verde (este folosită o pulbere ecologică), tradiție care datează din 1962. Sărbători mari sunt organizate și în orașe precum Boston, Philadelphia și Savannah, în cea din urmă, Ziua Sfântului Patrick este sărbătoare legală.

În Europa, primarul Londrei organizează o mare paradă în Trafalgar Square, iar Germania găzduiește evenimente de Ziua Sf. Patrick la Berlin, Hamburg și München. Cea mai veche și mai mare paradă de Ziua Sf. Patrick din Asia este în Tokyo, Japonia, iar comunitățile irlandeze din Australia găzduiesc parade, picnicuri și concerte pentru a marca această ocazie.

Din 2010, repere celebre din întreaga lume au fost iluminate în verde de Ziua Sf. Patrick de către Tourism Ireland în colaborare cu ambasadele irlandeze de pe tot globul. Până acum, peste 300 de repere din 50 de țări au ‘devenit verzi’ pe 17 martie, de la monumente antice, cum ar fi Colosseumul din Roma, până la opere de artă emblematice precum statuia Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro. Alte locuri au inclus London Eye, Marele Zid Chinezesc, Turnul Înclinat din Pisa, Piramidele din Giza și Turnul Eiffel.

Ziua Sfântului Patrick cade în timpul ‘Seachtain na Gaeilge’, cel mai mare festival de limbă irlandeză din lume, care sărbătorește ‘Gaeilge’ prin muzică, cultură și evenimente comunitare.

Foto: (c) Temilade Adelaja/REUTERS

Pentru a ura cuiva o zi fericită de Sf. Patrick în irlandeză sau ‘Gaeilge’, se spune: ‘Lá fhéile Pádraig sona dhuit!’ (‘Lah fay-luh Paw-drig sun-uh wittch’). Pentru a propune un toast de ziua St. Patrick, se ridică paharul și se spune: ‘Sláinte!’ (‘Slawn-che’), potrivit https://www.ireland.ie/.