26 septembrie – Ziua europeană a limbilor

Ziua europeană a limbilor este celebrată, anual, în ziua de 26 septembrie, la inițiativa Consiliului Europei, potrivit http://edl.ecml.at/.



Scopul Zilei europene a limbilor, marcată începând cu anul 2001, este de a promova plurilingvismul, drept punte esențială de comunicare între popoare, dar și ca un instrument de interes turistic sau profesional. În plus, cunoașterea limbilor străine facilitează o mai bună înțelegere interculturală, fundamentul patrimoniului cultural european, descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a obține o perspectivă diferită asupra lumii și de a-i înțelege mai bine pe cei din jur.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a recomandat ca Ziua europeană a limbilor să fie organizată în mod flexibil și descentralizat, astfel încât să răspundă dorințelor și resurselor statelor membre care ar putea astfel să definească mai bine propriile lor demersuri. Totodată, Comitetul de Miniștri a invitat Uniunea Europeană să se alăture acestei inițiative, se arată la adresa de internet edl.http://edl.ecml.at/.

Anul 2001 a fost proclamat de Consiliul Europei și Uniunea Europeană ”Anul European al limbilor”. Activitățile organizate cu acel prilej, care au implicat mii de persoane din 45 de state, au celebrat diversitatea lingvistică în Europa și au promovat învățarea limbilor.

Tematica multilingvismului a devenit tot mai prezentă în dezbaterea europeană, în special din 2007, când a fost creat în cadrul Comisiei Europene portofoliul multilingvismului.

Tema ediției din 2025 este ‘Cunoașterea limbilor deschide inimile și mințile’ (‘Languages open hearts and minds’). ‘În întreaga Europă, 700 de milioane de europeni sunt reprezentați în cele 46 de state membre ale Consiliului Europei și toți sunt încurajați să învețe mai multe limbi, indiferent de vârstă, ca parte a studiilor sau pe lângă acestea. Convingerea Consiliului Europei este că diversitatea lingvistică reprezintă un instrument pentru realizarea unei mai bune înțelegeri interculturale și un element cheie în bogata moștenire culturală a continentului nostru. Prin urmare, Consiliul Europei promovează plurilingvismul în întreaga Europă’, se arată la http://edl.ecml.at/t.

În 2024, tema Zilei europene a limbilor a fost ‘Pacea prin diversitate lingvistică’, arată site-ul oficial al evenimentului, edl.ecml.at. Cititorii site-ului au fost încurajați să realizeze un poster care să reflecte ideea de pace prin diversitate lingvistică. Cele mai reușite cinci lucrări au fost premiate, iar 30 dintre ele au fost expuse la sediul Centrului European pentru Limbi Moderne.

Cu prilejul Zilei europene a limbilor, Institutul Cultural Român (ICR), prin Departamentul EUNIC și Multilingvism, împreună cu clusterul EUNIC România, organizează la 26 septembrie, ora 10.00, conferința ‘Multilingvismul în Europa de astăzi’, la sediul ICR din Aleea Alexandru 38.

În deschidere vor lua cuvântul Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, și Igor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei în România, invitat de onoare al acestei ediții. Vor urma prezentări individuale susținute de: Leonard Orban, economist, fost secretar de stat în Ministerul Integrării Europene și comisar european pentru multilingvism între ianuarie 2007 și februarie 2010, fost ministru al afacerilor europene; Ioan Stanomir, critic literar, publicist și politolog român contemporan, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Universitatea București; Orysia Demska, lingvistă, doctor în științe filologice, Institutul Ucrainean (intervenție online); Serafin Flunger, profesor de limba germană și lector al predării limbii germane în România; Reka Pupp, profesor de la Catedra de Hungarologie din cadrul Universității București; Alena Klimesova, profesor de limba cehă din cadrul Departamentului de limbi slave al Universității București.

De asemenea, la 27 septembrie, va avea loc Târgul de Limbi & Lecții Demonstrative, organizat la ICR și la Institutul Italian de Cultură din București. La eveniment vor participa institutele culturale și ambasadele din București: Institutul Cultural Român, British Council, Institutul Italian de Cultură, Goethe-Institut, Forumul Cultural Austriac, Institutul Cervantes, Ambasada Ucrainei, Institutul Yunus Emre, Institutul Liszt, Institutul Camoes, Centrul Ceh, Institutul Francez și Ambasada Georgiei în România.

Vizitatorii vor putea descoperi standuri interactive cu jocuri, activități creative, prezentări de cursuri și lecții demonstrative de limbă, menite să aducă mai aproape diversitatea lingvistică și culturală europeană.

ICR se alătură și celebrărilor Zilei europene a limbilor din străinătate, promovând multilingvismul și dialogul intercultural prin reprezentanțele sale din Austria, Belgia, Israel, Italia, Japonia, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia și Ungaria, arată icr.ro.

În Europa există în jur de 225 de limbi indigene, ceea ce reprezintă 3% din totalul mondial, arată site-ul Centrului European pentru Limbi Moderne din cadrul Consiliului Europei, edl.ecml.at. Majoritatea limbilor Europei fac parte din una dintre cele trei mari familii lingvistice indo-europene: limbile romanice, limbile germanice și limbile slave.

Pe plan mondial, cele peste șapte miliarde de oameni vorbesc între 6.000 și 7.000 de limbi diferite. Majoritatea limbilor lumii sunt vorbite în Asia și Africa. Peste jumătate din populația mondială este bilingvă. Limba maternă este, de cele mai multe ori, cea pe care o cunoaștem și o utilizăm cel mai mult.