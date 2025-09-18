55 de ani de la moartea muzicianului Jimi Hendrix (18 septembrie)

Jimi Hendrix a fost considerat unul dintre cei mai mari chitariști rock din lume, iar stilul său a influențat mulți alți chitariști din perioada următoare. Acesta cânta la chitară în modalități în care nimeni altcineva nu putea – cu chitara la spate, ba chiar și cu chitara în flăcări.



S-a născut la 27 noiembrie 1942, la Seattle, Washington, SUA. A învățat să cânte la chitară în adolescență, menționează imdb.com. La vârsta de 17 ani, s-a înrolat în Air Force, unde a fost parașutist, dar în urma unei accidentări, ”cariera” sa militară s-a încheiat. Până în 1963 el cântase pentru Little Richard, The Isley Brothers, Wilson Pickett, Jackie Wilson, ca ”a doua chitară” sau chitarist de rezervă. Deși era stângaci, a cântat cu chitara pentru dreptaci, folosind-o răsturnată, amintește www.thefamouspeople.com.

La început a cântat blues în cluburi din Greenwich Village, New York, sub numele Jimmy James, trupa sa numindu-se Blue Flames. Muzicieni din tot orașul veneau să-l vadă cântând, iar unul dintre ei, aflat în vizită în oraș, era basistul trupei Animals – Chas Chandler. Impresionat, Chandler l-a convins pe Jimi să se mute în Anglia, devenind managerul lui Hendrix și apoi i-a adus pe basistul Noel Redding și pe bateristul Mitch Mitchell, astfel fiind creată formația Jimi Hendrix Experience. Trio-ul a urcat foarte repede culmile succesului în SUA și Marea Britanie, unde piesele ”Hey Joe”, ”Purple Haze”,”The Wind Cries Mary” au ajuns în Top 10 în prima jumătate a anului 1967. Albumul de debut al lui Jimi împreună cu Experience, intitulat ”Are You Experienced?”, a fost lansat, inițial, doar în Anglia, la începutul anului 1967, conform site-ului artistului, www.jimihendrix.com.

În iunie 1967, s-a întors în America pentru a participa la Monterey Pop Festival, unde a cântat după un show al formației The Who. După ce publicul l-a urmărit pe Peter Townsend (The Who) distrugându-și chitara pe scenă, ridicând astfel miza spectacolului, Jimi a încheiat dând foc chitarei sale.

A cântat în turnee prin Statele Unite, în deschiderea multor trupe, apoi a început propriul turneu. Albumul ”Are You Experienced?”, deși a fost lansat în SUA într-o versiune diferită față de cea lansată în Anglia, s-a bucurat de un succes uriaș. Hendrix a înregistrat doar trei albume concepute în studio – ”Are You Experienced?”, ”Axis: Bold As Love”, lansat în 1968, și dublul LP ”ELectric Ladyland”, înregistrat tot în 1968. Ultimul album aducea ceva nou în lumea muzicii prin folosirea inedită a înregistrărilor pe post de instrument, cu ajutorul inginerului de sunet Eddie Kramer, precizează site-ul www.jimihendrix.com.

În 1969, Jimi a desființat formația The Jimi Hendrix Experience. În luna august a aceluiași an a cântat la finalul celebrului festival de la Woodstock, unde a concertat cu Band Of Gypsies, pe care a alcătuit-o special pentru acest concert, împreună cu bateristul Buddy Miles și basistul Billy Cox. Versiunea în care a cântat ”The Star Spangled Banner”, la reprezentația sa de la Woodstock, rămâne memorabilă. În această formulă a fost lansat un album cu înregistrări live. La scurt timp, The Experience s-a reunit, însă nu pentru mult timp.

La mijlocul anului 1970, Hendrix i-a adus din nou pe Mitchell și Cox pentru a începe înregistrările unui nou dublu album, pe care Jimi intenționa să-l intituleze ”First Rays Of the New Rising Sun”. Mai multe piese erau deja înregistrate, dar albumul nu a fost finalizat pentru că Hendrix a murit la 18 septembrie 1970. După moartea muzicianului, a rămas foarte mult material înregistrat de el dar nelansat în timpul vieții, ceea ce a provocat lungi dispute în tribunal pentru drepturi de autor.

În 1995, drepturile asupra posesiunilor lui Hendrix i-au revenit lui Al Hendrix, tatăl chitaristului. Împreună cu Janie, sora vitregă a lui Jimi, Al Hendrix i-a angajat pe John McDermott și pe inginerul de sunet al lui Jimi – Eddie Kramer, pentru a prelucra cele trei albume și înregistrările nelansate, în vederea realizării unor ediții pe CD. Astfel, în aprilie 1997, au fost relansate albumele lui Jimi, cu un sunet foarte mult îmbunătățit, mai arată www.jimihendrix.com.

Au urmat compilații precum ”First Rays Of the New Rising Sun” sau ”South Saturn Delta”, dar și materiale de arhivă: ”Radio One”, extins mai târziu pe un dublu CD – ”BBC Sessions” (1998), iar în 1999 a fost lansat concertul live al lui Jimi Hendrix de la Woodstock, precum și alte materiale live înregistrate în perioada în care Jimi a cântat cu Band Of Gypsies, lansate sub numele ”Live At The Fillmore East”.

Între albumele live lansate post-mortem se numără: ”Hendrix in the West” (1972), ”Jimi Plays Monterey” (1986), ”The Last Experience Concert: Live at the Royal Albert Hall” (1990), ”Stages” (1991), ”Live at Woodstock (1999), ”Jimi Hendrix: Live at Berkeley” (2003). De asemenea, au fost lansate albumele ”The Cry of Love” (1971), ”Rainbow Bridge” (1971), ”War Heroes” (1972), ”Loose Ends” (1974), ”Crash Landing” (1975), ”Doriella Du Fontaine (Lightnin Rod)” (1984), ”Rainy Day, Dream Away” (2006).

În noiembrie 2024, o serie de obiecte de colecție din universul muzical al lui Jimi Hendrix au fost scoase la licitație alături de jachete purtate de Michael Jackson și la chitare deținute de Noel Gallagher, informa Reuters. Propstore, o companie specializată în obiecte de colecție din domeniul divertismentului, a oferit peste 350 de piese din domeniul muzical, care au fost utilizate sau care le-au aparținut unor artiști celebri, în cadrul unei vânzări desfășurate, ca parte dintr-un eveniment destinat și vânzării unor costume și obiecte de recuzită de film și televiziune. Piesele de rezistență ale licitației au fost o casetă demo a lui Jimi Hendrix, care conține patru înregistrări nepublicate până la acel moment, într-o cutie pe care muzicianul a scris titlurile pieselor, mai informa Reuters.