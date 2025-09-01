Cine a câștigat Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP #28

Premiul ‘Ștefan Iordache’, Marele Premiu al celei de-a XXVIII-a ediții a Galei Tânărului Actor – HOP, a fost câștigat, duminică, de actorul Aurelian Culea, absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ‘I.L. Caragiale’ din București, promoția 2020.

Premiul a fost anunțat de scenograful Dragoș Buhagiar, președintele UNITER.

‘Trebuie să trăiți intens. Totul este în mâna voastră, într-un fel. Deci, dacă vreți un spațiu safe, un spațiu curat, în primul rând nu așteptați la alții să vi-l ofere. Faceți-l voi, începeți cu voi, în primul rând. Întotdeauna lucrurile bune se dezvoltă din eul, din adâncul sufletului. Nu vă doriți să lucrați cu oameni mai slabi pregătiți. Bucurați-vă când cel de lângă voi ia un premiu. N-ai cum să fii bun cu unul slab lângă tine, nu ai cum să evoluezi’, a transmis Dragoș Buhagiar.

Marele Premiu al Galei este susținut de sora lui Ștefan Iordache, în memoria marelui actor, cel care a fost membru al juriului la mai multe ediții ale Galei HOP, un susținător al tinerilor la început de carieră. Dacă inițial, începând cu ediția 2009, acesta a fost acordat pentru cel mai bun actor la secțiunea Individual, începând din anul 2013, organizatorii au decis ca Premiul ‘Ștefan Iordache’ să devină Marele Premiu al Galei.

Actrița Cristina Bordeanu, absolventă în 2022 a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a primit Premiul pentru cea mai bună actriță la secțiunea Individual.

Premiul a fost anunțat de Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Premiul pentru cel mai bun actor la secțiunea Individual a fost câștigat de Costin Stăncioi, absolvent în 2024 al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ‘I.L. Caragiale’ din București.

Distincția a fost anunțată de regizoarea Mariana Cămărășan.

Actorul Costin Stăncioi a câștigat și cele două premii găzduite de Gala Tânărului Actor HOP – Premiul pentru prestanță, rostire scenică și expresie corporală instituit de actrița Dorina Lazăr, și Premiul ‘1/10 pentru FILM la TIFF’.

Juriul ediției din acest an a Galei HOP a decis ca Premiul ‘Cornel Todea’ – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori, să nu se acorde.

Premiul ‘Sică Alexandrescu’ – Premiul special al juriului a fost acordat ex aequo actrițelor Buse Ozgul și Teodora Tudose.

Buse Ozgul, născută în 2001, în Sakarya, Turcia, este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ‘I.L. Caragiale’ din București, promoția 2024, iar Teodora Tudose este și ea absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ‘I.L. Caragiale’ din București, tot în promoția 2024.

Premiul a fost anunțat de regizorul Andrei Măjeri.

Premiile publicului, decise în urma votului pe site-ul www.galahop.uniter.ro, au fost câștigate de Iulia Ioana – premiul pentru cea mai bună actriță, Laurențiu Bobeică – premiul pentru cel mai bun actor, și Alex Stoiculescu și Alex Gabera, cu spectacolul ‘Interior-Expus’ după ‘Mede/ea sau Despre fericirea conjugală’ de Roxana Marian – premiul pentru cea mai bună trupă de actori.

Premiile au fost anunțate de regizorul Erwin Șimșensohn, directorul artistic al Galei HOP #28.

Juriul care a ales în acest an câștigătorii a fost format din personalități marcante ale scenei teatrale românești: Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoșteanu (actriță), Bobi Pricop (regizor), Adrian Văncică (actor), Vladimir Anton (regizor).

Înaintea ceremoniei de decernare a premiilor, a fost prezentat spectacolul ‘O Insulă’, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile Ada Milea, producție a Teatrului de Stat Constanța.

Din distribuție au făcut parte actorii Ștefan Mihai, Marian Adochiței, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime.

UNITER subliniază că, prin Gala Tânărului Actor – HOP, continuă să ofere ‘un spațiu esențial de afirmare pentru noile generații de artiști, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire și debut profesional în lumea teatrului românesc.