DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

Vineri, 5 septembrie, Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Muzeul Național ‘George Enescu’, invită publicul la vernisajul expoziției ‘George Enescu și Universul Artelor’, care va avea loc de la ora 18.00, la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu nr. 2).

Acesta este un eveniment conex, desfășurat sub egida Festivalului Internațional ‘George Enescu’.

Sursa foto: Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu/Facebook

‘Expoziția își propune să exploreze nu doar geniul muzical al lui Enescu, ci și relația sa profundă cu diverse forme de expresie artistică. Prin intermediul unor obiecte prețioase din colecțiile Pinacotecii București și ale Muzeului Național ‘George Enescu’, veți descoperi fațete mai puțin cunoscute ale personalității sale complexe’, arată sursa citată.

Evenimentul este susținut în cadrul parteneriatului de Festivalul Național ‘George Enescu’ și Artexim. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 5 septembrie – 19 octombrie 2025.

* Concerte și evenimente culturale și sportive vor avea loc la Zilele Cetății Târgoviște, în perioada 5-8 septembrie.

‘La Zilele Cetății și în acest an avem un program variat, începând de la salonul editorial, continuând cu Târgul Meșterilor Populari. De asemenea, avem concerte în fiecare zi, vineri avem concert de muzică populară, avem concert latino și concert de romanțe, iar duminică avem concertul de gală, ca să spun așa, ziua în care vom avea și focul de artificii. Luni va fi ziua dedicată ședinței festive de Consiliul Local. Repet, va fi o ediție interesantă, o ediție în care punem accent și pe artiștii locali, și o ediție în care nu lipsesc evenimentele tradiționale’, a declarat, în 27 august, într-o conferință de presă, primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan.

Sursa foto: Primăria Municipiului Târgoviște/Facebook

Cele mai multe dintre evenimente vor avea loc în Parcul Chindia din Târgoviște.

* Teatrul pentru Copii și Tineret ‘Gong’ Sibiu va prezenta vineri, 5 septembrie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca, spectacolul ‘Jungla’ de Ada Milea, în deschiderea Festivalului ‘WonderPuck’, potrivit unui comunicat de presă.

‘ ‘Jungla’ este versiunea muzicală a cărții ‘Tropice tâmpe’ de Florin Bican, versiune realizată de Ada Milea, după ce a ‘explorat’ (cu câțiva ani în urmă) textul împreună cu câțiva actori ai teatrului din Târgu Jiu. ‘Explorarea’ de acum conține o nouă direcție, o nouă distribuție, o nouă scenografie, episoade noi și un agent de noapte vechi. Spectacolul este recomandat celor cu vârsta peste șapte ani și are o durată de aproximativ 80 de minute’, se arată în comunicat.

Sursa foto: WonderPuck/Facebook

* Un eveniment inedit, spectacolul ‘Sub stânca nemuririi – Zamolxis: Taina din Carpați’, va fi pus în scenă vineri, 5 septembrie, începând cu ora 19.00, la Peștera Polovragi.

Spectacolul va fi îmbogățit de momente artistice susținute de Trupa ‘Vatra Dacică’ din Polovragi, Ansamblul Folcloric ‘Cheile Oltețului’ din Polovragi și Asociația Socio-Culturală ‘Flori de Romanați’ – Dobrosloveni.

* Evenimentul Guitar Meeting Festival 2025 are loc la Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, în perioada 5-7 septembrie.

Festivalul debutează vineri, 5 septembrie, ora 16.00, cu un eveniment de Warm-Up, dedicat chitariștilor și publicului larg, având acces liber.

Sursa foto: Guitar Meeting Festival/Facebook

‘În premieră, se organizează și un moment special: tribut dedicat lui Ozzy Osbourne. Chitariștii comunității ‘Pune Mâna pe Chitară’ aduc un omagiu unuia dintre cei mai mari artiști ai rockului mondial, cel care a lăsat în urmă piese cu greutate ce au scris istorie și au inspirat generații. Chitariștii vor cânta două dintre cele mai cunoscute piese ale artistului: ‘Mama, I’m Coming Home’ și ‘Dreamer’ ‘, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Sâmbătă, 6 septembrie, Muzeul ASTRA va găzdui Concertul Manifest – momentul vedetă al Guitar Meeting Festival. Începând cu ora 17.00, chitariști individuali și grupurile din peste 50 de orașe se reunesc la Sibiu și cântă la unison 19 piese românești și internaționale, alături de artiștii invitați, în cadrul unui show complex de peste 2 ore, prezentat de Cristian Hrubaru.

‘În ceea ce privește activitățile dedicate copiilor, tinerilor și adulților, Zona Playground va fi mai activă ca oricând. Aici se vor desfășura o serie de ateliere creative, cât e ziua de lungă, ce îmbină creativitatea și cultura rock: sâmbătă și duminică, în intervalul 11.00-17.00’, arată sursa citată.

Programul din weekendul 5-7 septembrie este îmbogățit și de o serie de alte activități menite să extindă dimensiunea culturală a festivalului.

Accesul în zona de festival din Muzeul ASTRA se face prin achiziționarea online a unui abonament de 3 zile sau a unui bilet de o zi, disponibile pe site-ul Muzeului ASTRA, precum și fizic la Poarta I, Pavilionul Muzeal Multicultural al Muzeului ASTRA. Copiii sub 12 ani au acces gratuit, însoțiți de un adult cu bilet/abonament, informează organizatorii.

* Sâmbătă, 6 septembrie, are loc a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un eveniment care transformă spațiile culturale din mediul rural în locuri de întâlnire, dialog și descoperire, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

‘Ediția 2025 se va desfășura în jurul a cinci ecosisteme culturale vii, construite în mijlocul unor comunități rurale autentice. În aceste spații, vizitatorii vor descoperi instalații literare perisabile, realizate cu sprijinul uneia dintre cele mai prestigioase edituri românești – Editura Litera. Cele cinci instalații vor fi activate chiar pe 6 septembrie, când este celebrată Ziua Internațională a Cititului Cărților, și vor funcționa după o regulă simplă: fiecare vizitator poate lua cu el o carte. Cărțile – pentru copii și adulți deopotrivă – vor fi oferite gratuit, ca invitație la lectură în familie și ca mod de a transmite mai departe o conexiune vie cu evenimentul’, precizează sursa citată.

Sursa foto: Noaptea muzeelor la sate/Facebook

Noaptea Muzeelor la Sate este un proiect inițiat de Asociația Da’ De Ce, organizat în parteneriat strategic cu Asociația Centrul Memorial Dr. Gheorghe Telea Bologa și cu Complexul Național Muzeal ASTRA.