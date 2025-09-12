DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

*Între 11 și 14 septembrie are loc a 11-a ediție a Bucharest Internațional Dance Film Festival (BIDFF), un eveniment care propune o selecție de filme de dans, spectacole și evenimente conexe, o parte dintre ele fiind găzduite de Centrul Național al Dansului București (CNDB). Anul acesta, evenimentele sunt reunite sub titlul ‘Keep Calm and Keep on Moving’ și propun o reflecție asupra provocărilor și crizelor multiple ale prezentului și asupra mișcării ca gest de rezistență în contextul actual, conform https://www.bidff.ro/romana#bidff-2025.



‘Trăim vremuri în care incertitudinea a devenit parte din viața de zi cu zi, iar emoțiile colective se rescriu de la o zi la alta. În acest context, mișcarea nu mai este doar un gest artistic, ci o formă de rezistență, un mod de a rămâne prezenți, de a nu ne lăsa înfrânți.’, conform directoarei artistice a Festivalului, Carmen Coțofană, citată pe site-ul https://www.bidff.ro/romana#bidff-2025.

Sursa foto: Bucharest International Dance Film Festival/Facebook

Ajuns la a 11-a ediție, BIDFF continuă să își asume rolul de platformă pentru idei, conexiuni și creație, un loc unde mișcarea devine limbaj comun și arta un răspuns viu la realitatea din jur.

Structura festivalului este construită în jurul ideii de a rămâne conectați la realitatea prezentului, indiferent de cât de fluidă și imprevizibilă devine. Fie că este vorba despre felul în care tehnologia schimbă corpurile și percepțiile, fie că este vorba despre memoria individuală și colectivă care modelează identitatea, BIDFF caută să aducă aceste teme în dialog prin dans și film. Cele cinci secțiuni, Expand, Community, Exchange, VR și Films, nu sunt doar simple categorii de program, ci spații de întâlnire între artiști din toată lumea și public, locuri în care dansul devine un instrument pentru a înțelege, a chestiona și a reimagina lumea în care trăim, mai arată sursa citată.

* Festivalul antropologic ‘Culese din Balcani #6’, care celebrează patrimoniul și diversitatea culturală a Balcanilor, se desfășoară în intervalul 12-15 septembrie 2025, la Muzeul Național al Țăranului Român, conform unui comunicat al Muzeului.

Festivalul antropologic ‘Culese din Balcani’, ajuns la ediția cu numărul șase, celebrează și în acest an patrimoniul și diversitatea culturală a Balcanilor, în cadrul Zilelor Muzeului Țăranului (10-21 septembrie) și cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (12-14 septembrie).

Sursa foto: muzeultaranuluiroman.ro

Evenimentul aduce în prim plan o selecție de filme documentare și artistice, ateliere interactive, conferințe și un performance special, toate dedicate bogăției și diversității culturale a regiunii balcanice, și nu numai.

‘Balcanii sunt o regiune caracterizată printr-o istorie extrem de bogată și de o varietate de culturi, tradiții și limbi. ‘Culese din Balcani’ evidențiază și celebrează această diversitate culturală, încurajând dialogul între culturi și, mai ales, înțelegerea acestor culturi. Festivalul prezintă perspective unice asupra societății și culturii balcanice, în general, și culturii românești, în special. Atât filmele, cât și celelalte evenimente, vor aborda teme importante precum patrimoniul material și imaterial, identitatea culturală, migrația, sustenabilitatea, completate de tot felul de povești de viață. Sperăm că toate acestea vor oferi publicului instrumentele necesare pentru a înțelege complexitatea culturală a regiunii balcanice din care face parte inclusiv România’, declară Cristina Hurdubaia, antropolog cultural, fondator și coordonator al festivalului, citată pe site-ul https://muzeultaranuluiroman.ro/.

Festivalul este dedicat memoriei profesorului Vintilă Mihăilescu (n. 23 mai 1951 – m. 22 martie 2020), unul dintre cei mai cunoscuți antropologi din România, oferind oportunitatea unui dialog între regizori, cercetători, antropologi, etnologi, specialiști în patrimoniu, arhitecți, artiști și public, ce vor descoperi poveștile, tradițiile și viziunile ce modelează identitatea Balcanilor, mai scrie sursa citată.

Programul complet al evenimentelor din cadrul festivalului poate fi consultat la link-ul: https://muzeultaranuluiroman.ro/show-item/festivalul-antropologic-culese-din-balcani-6-celebreaza-patrimoniul-si-diversitatea-culturala-a-balcanilor/.

* Opera Comică pentru Copii (OCC) din București deschide stagiunea 2025-2026 cu unul dintre cele mai îndrăgite musicaluri: ‘Sunetul muzicii’, programat între 12 și 28 septembrie 2025, conform unui comunicat al OCC.

Spectacolul poartă semnătura lui Răzvan Mazilu și aduce pe scenă povestea Mariei, tânăra plină de energie și sensibilitate, care transformă viața familiei von Trapp prin dragoste, disciplină și optimism.

Cu o distribuție impresionantă, producția OCC este adresată în special publicului tânăr, păstrând în același timp magia originalului. ‘Sunetul muzicii’ este un titlu cu rezonanță universală, un elogiu adus forței de a rămâne curajos și plin de speranță în vremuri de schimbare. Alegerea acestui spectacol ca deschidere a stagiunii confirmă direcția OCC de a aduce pe scenă producții emblematice, prezentate cu prospețime și sensibilitate artistică, se mai arată în comunicat.

Grădina OCC va găzdui, în același interval, și o nouă ediție a Bebe Fest, festivalul dedicat exclusiv copiilor între 0 și 3 ani. Evenimentul propune o selecție inspirată de spectacole, ateliere și experiențe senzoriale menite să stimuleze curiozitatea și bucuria celor mai mici spectatori. Programul include activități senzoriale precum Labirintul Senzorial și Satul Bebelușilor, dar și spații dedicate explorării și jocului, precum Bebe Aventura Parc. Nu lipsesc atracțiile ludice – caruselul și trenulețul – alături de Muzeul Unicornilor și Aleea BebeFest, unde copiii se pot bucura de activități creative în aer liber. Părinții beneficiază de spații special amenajate pentru relaxare, inclusiv o cameră de alăptare și o zonă destinată somnului celor mici.

Accesul este gratuit, iar activitățile interactive se realizează pe baza Cardului OCC, disponibil la Magazinul OCC.

* În perioada 13-14 septembrie 2025 are loc evenimentul cultural ‘Ziua Crucii. Cârstovul Viilor’, organizat de Muzeul Național al Satului ‘Dimitrie Gusti’. Evenimentul cuprinde activități dedicate atât tradițiilor care însoțesc sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie), cât și venirii toamnei, care, potrivit calendarului popular viticol, înseamnă începutul culesului viilor, prepararea mustului și ‘bătutul nucilor’, arată un comunicat al Muzeului.

Sursa foto: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Sâmbătă, 13 septembrie, începând cu ora 11:00, în curtea Gospodăriei Șanț, sub genericul ‘Călători prin tradiții’, vor avea loc o serie de ateliere de creație pentru copii și adulți.

Duminică, 14 septembrie, începând cu ora 13:00, la Scena Dumitra, datinile și obiceiurile specifice culesului viilor vor fi ilustrate de Ansamblul folcloric ‘Țara Vrancei’ din Focșani, jud. Vrancea, iar momentele de cântec, joc și voie bună vor fi asigurate de Bianca Nicola Gheorghe și Ansamblul folcloric ‘Codrulețul’ din Găești, Dâmbovița.

Tot duminică, în curtea gospodăriei Moișeni din incinta muzeului, va avea loc și lansarea de carte ‘Port popular și textile de casă’, avându-i ca autori pe Alexandra Cristică și Mădălina Cojocaru – ce valorifică bogatul patrimoniu aflat în Colecția de Etnografie a Muzeului ‘Teohari Antonescu’ din Giurgiu. Invitat special al evenimentului este artistul și omul de radio Lorena Oltean.

* În 12 septembrie 2025, la ora 17:00, în spațiul American Corner Sibiu, are loc prezentarea primului număr al revistei științifice ‘ASTRA. ACTA Bibliothecae’, publicație care îmbină cercetarea istorică, studiile de biografie culturală și analiza resurselor patrimoniale, conform unui comunicat al Bibliotecii Județeană ASTRA Sibiu, organizatorul evenimentului.

Sursa foto: Biblioteca Astra Sibiu/Facebook

Gazda prezentării va fi dr. Răzvan C. Pop, istoric și director al Bibliotecii ASTRA Sibiu, iar invitați vor fi: dr. Raluca Teodorescu, manager interimar al Muzeului Național Brukenthal Sibiu, dr. Bogdan Andriescu, cercetător în cadrul bibliotecii publice sibiene, prof. univ. dr. Zeno Karl Pinter, redactor-șef al publicației ‘Forschungen zur Volks- und Landeskunde’ și prof. univ. dr. Radu Vancu, redactor-șef al Revistei ‘Transilvania’.

‘ASTRA. ACTA Bibliothecae’ este o nouă publicație științifică ce reunește contribuții ale specialiștilor din diverse domenii ale științelor umaniste și își propune să devină o platformă de referință pentru schimbul de idei și diseminarea rezultatelor diverselor cercetări din spațiul academic și cultural.

Revista este realizată la Editura Bibliotecii ASTRA Sibiu, iar primul număr cuprinde articole originale de cercetare și lucrări de sinteză din sfera istoriei și a studiilor culturale. Publicul interesat are ocazia de a parcurge materiale despre: cercetări arheologice din Transilvania, o monografie a Bulevardului Victoriei din Sibiu, diferite perspective asupra trecutului recent al Sibiului, istoria unor comunități ale românilor din județul Sibiu, evoluția cărții românești în spațiul transilvănean etc.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, în contextul sărbătoririi Zilelor Europene ale Patrimoniului și face parte din programul cultural ‘Cărțile ASTRA’.