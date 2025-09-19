DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

*Expoziția de caricatură ‘Artiștii și Sălbaticii’, semnată de Ovidiu Stanciu, va fi vernisată pe 19 septembrie, de la ora 12.00, în foaierul Sălii Savoy a Teatrului de Revistă ‘Constantin Tănase’.

Potrivit unui comunicat, expoziția, care va cuprinde o selecție de caricaturi dedicate unor mari personalități din România – artiști, sportivi și figuri celebre din show-biz, este organizată cu ocazia Zilelor Bucureștiului și va putea fi vizitată gratuit pe 20 și 21 septembrie, între orele 12.00-20.00.

La vernisaj sunt așteptate personalități din mediul cultural-artistic și sportiv, oameni de televiziune, politicieni și vedete, precum și membri ai familiilor marilor artiști dispăruți, ale căror portrete vor fi expuse.

‘Când mă apuc să ilustrez, încerc să găsesc în fizionomia personajelor niște caracteristici care transpar și în zona lor de personalitate. Pentru mine, caricatura este o formă foarte lucidă de a dezasambla o imagine și de a o reasambla într-o ipostază neașteptată’, a declarat Ovidiu Stanciu, citat în comunicat.

*Pe 20 septembrie, Castelul Kalnoky din localitatea Micloșoara lansează, sub genericul Acoustic Autumn, o nouă stagiune de concerte dedicate muzicii de film.

Seria Acoustic Autumn (Toamnă acustică) va debuta, de la ora 20.30, cu concertul 007 – The Music of James Bond, susținut de pianistul Szocs Botond și violonistul Gaspar Csaba.

Sursa foto: Kálnoky Castle Concerts/facebook

”În cadrul serii vor răsuna cele mai cunoscute piese din filmele clasice, de la baladele emoționante interpretate de Shirley Bassey până la temele Bond moderne și dinamice. Compozitorii precum John Barry, David Arnold și Adele reflectă perfect acel stil atemporal și acea eleganță tensionată care definesc universul personajului 007”, precizează organizatorii într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Stagiunea va continua pe 11 octombrie cu Echoes of Pink Floyd, urmat, pe 1 noiembrie, de concertul tematic Halloween Special: Twilight & Harry Potter și pe 22 noiembrie cu Adele Acoustic Cover.

Concertele vor avea loc în pivnița castelului, la lumina lumânărilor, unde publicul va putea servi și o cină tip bufet.

*Spectacolul ‘Sirene pe Dâmbovița’, în regia lui Gabriel Sandu, prima producție românească montată pe râul Dâmbovița, parte a proiectului ‘RÂURI’, va avea premiera pe 20 și 21 septembrie.

‘Sirene pe Dâmbovița’ este o producție care amestecă memorii, visuri și fragmente de viață într-un mozaic intim, în care apa devine martor și liant al poveștilor. Un element cu totul inedit va fi prezența sportivilor de la Kayak Champions și a unei canotci 10+1 Rowmania – PATZAIKIN, care completează tabloul și transformă întâlnirea dintre artă și apă într-o experiență de neuitat.

Sursa foto: IOTA Association/facebook

Compania independentă IOTA Association aduce pe apă spectacolul ‘Sirene pe Dâmbovița’, co-produs de ARCUB și co-finanțat de AFCN, a detaliat pagina de facebook Rowmania.

Reprezentațiile vor avea loc de la ora 21.00, în zona Piața Operei (Debarcader, zona Eroilor), în cadrul evenimentului ‘Dâmbovița Delivery’. Accesul este gratuit, pe bază de rezervare, transmit organizatorii.