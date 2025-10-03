DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

* Zilele Industriei Filmului Românesc (ZIFR) își deschid din nou porțile la București, odată cu cea de-a patra ediție, la 2 octombrie, ora 18:00, la Cinema Muzeul Țăranului.

Zilele Industriei Filmului Românesc devin un prilej de întâlnire al profesioniștilor din cinematografie și al tuturor celor care susțin filmul românesc.

Programul din acest an va fi structurat în jurul unor teme de actualitate pentru sectorul cinematografic. Dezbaterea privind rolul infrastructurii în atragerea de coproducții și servicii pentru parteneri internaționali îi va avea ca invitați pe Ottinger Ildiko, manager de producție la NFI Studio, Ungaria, și pe Bereczki Csaba, regizor, producător și director de afaceri internaționale și vânzări în cadrul Hungarian Film Institute. Tema drepturilor de autor va fi prezentată de Lorena Socolescu, reprezentant al Dacin Sara. Tot în cadrul evenimentului, Sorin Pârcălab va aduce în discuție inițiativa privind crearea unei platforme unice de streaming pentru filmele românești, accesibilă de pe orice dispozitiv.

Agenda serii include și proiecția filmului de scurtmetraj de animație ‘Magicianul’, regizat de Bogdan Mureșanu, precum și o sesiune de networking organizată în curtea Muzeului Țăranului, menită să faciliteze dialogul între specialiști și susținători ai industriei de film.

‘Împreună, prin inovație și creativitate, putem depăși limitele și crea ceva cu adevărat remarcabil. Acest eveniment este dedicat celor care împing granițele industriei de film, care experimentează și care colaborează pentru a aduce viziuni noi pe ecran. Vom explora cele mai recente echipamente, tehnici de lucru și strategii de comunicare care ne ajută să fim mai eficienți și mai creativi. Dar, mai presus de toate, vom vorbi despre puterea echipei și despre cum, lucrând împreună, putem obține rezultate extraordinare. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim idei, să învățăm unii de la alții și să construim parteneriate care să ne ajute să atingem noi nivele în industria de film’, declară Camelia Popa, director și organizator al Zilelor Industriei Filmului Românesc.

Zilele Industriei Filmului Românesc este un eveniment curatoriat și organizat de Camelia Popa, regizor de film și televiziune și manager al Cinema Muzeul Țăranului, cu sprijinul Muzeului Național al Țăranului Român, al Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, al Dacin Sara, al Institutului Cultural Italian, al Italian Trade Agency și al Follow Art Distribution.

*Romanian Creative Week aduce în premieră, de la Iași la București, scena celui mai mare eveniment creativ din UE, în perioada 3-5 octombrie 2025.

După cinci ediții succesive în capitala Moldovei, având sute de evenimente, mii de artiști români și străini, precum și milioane de spectatori, RCW propune o capsulă de toamnă în Capitală, care oglindește, selectiv, aria extinsă a RCW: arte vizuale, new media, performance, dans, arhitectură, film și modă, conform site-ului https://romaniancreativeweek.ro/.

Sursa foto: www.romaniancreativeweek.ro

Irina Schrotter, președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) și organizatoare a Romanian Creative Week, a declarat că Romanian Creative Week s-a născut la Iași și acolo va fi, în fiecare primăvară, ediția centrală, dar că toamna, evenimentul va fi organizat și în București. ‘Romanian Creative Week s-a născut la Iași și acolo își va păstra, în fiecare primăvară, ediția centrală, care a devenit deja o tradiție. Ne dorim, însă, ca dialogul dintre artiști și public să nu se oprească aici, ci să se deschidă constant spre noi comunități. De aceea, începând cu acest an, în fiecare toamnă, vom aduce la București o selecție de evenimente creative excepționale, o capsulă care să concentreze energia și diversitatea festivalului. Această extindere nu este doar un pas geografic, ci și o invitație la a privi creativitatea ca pe o resursă esențială pentru România de azi și de mâine. Cred că arta, în formele ei cele mai variate, are puterea de a ne reconecta, de a ne inspira și de a ne oferi repere atunci când avem mai multă nevoie de ele. RCW București este, așadar, o punte între tradiția consolidată de la Iași și deschiderea către un public mai larg, dar și o invitație către toată țara de a vizita RCW acasă, în capitala Moldovei, în fiecare primăvară’, a declarat Irina Schrotter.

Programul ediției de la București include un conținut artistic solid, construit în jurul unor expoziții care provoacă privirea și gândirea, al unor performance-uri care testează limitele corpului, al deja consacratelor show-uri de modă Romanian Fashion Week – eveniment internațional cu tradiție de mai bine de un sfert de veac – și al unor proiecte interdisciplinare ce deschid noi perspective asupra creativității contemporane.

Romanian Creative Week (RCW) a fost desemnat de EUIPO (European Union Intellectual Property Office), în 2023, drept cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, inclus de Ministerul Culturii, în acest an, pe lista selectă a evenimentelor cultural-strategice.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat la: https://romaniancreativeweek.ro/newsroom/romanian-creative-week-aduce-in-premiera-de-la-iasi-la-bucuresti-scena-celui-mai-mare-eveniment-creativ-din-ue-irina-schrotter-ne-dorim-ca-dialogul-intre-public-si-artisti-sa-se-extinda/

*În intervalul 1-5 octombrie are loc ediția a IV-a a Festivalului Cultural Latino-american 2025 în organizarea Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR) din București, în parteneriat cu Ambasada Argentinei, Ambasada Braziliei, Ambasada Chile, Ambasada Cubei, Ambasada Mexicului, Ambasada Peru, Ambasada Uruguay, Muzeul Național al Țăranului Român și Institutul Cervantes. Evenimentele se vor desfășura la sediile muzeului din strada Nicolae Crețulescu 8 și Calea Griviței 64-66, precum și la sediile partenerilor: MNȚR și Institutul Cervantes, informează site-ul https://mnlr.ro/.

Sursa foto: Embajada de México en Rumanía/facebook

Festivalul include expoziții, dezbateri, conferințe, proiecții de filme și lecturi publice.

Inaugurarea evenimentului a avut loc la 1 octombrie în prezența ambasadorilor Argentinei, Braziliei, Peru, Chile, Cubei în România.

Vineri, 3 octombrie, ora 17:30, la sediul MNLR, Aura Bunoro și Melania Stancu (Universitatea București) vor susține prelegerea ‘Realitatea din spatele realității în povestirile Anei Blandiana și ale lui Julio Cortazar’ (Argentina).

Sâmbătă, 4 octombrie, ora 17:00, are loc, la Muzeul Național al Țăranului Român, Conferința ‘Mexic și România: asemănări, similitudini…’, susținută de Rodolfo Herrera Saldana. Născut în Cordoba, Veracruz, Rodolfo Herrera Saldaña a absolvit mai multe școli de artă, de istorie a artei, muzeologie, restaurare și conservare a patrimoniului mobil, a sticlei și a vitraliilor din Mexic, România și Franța. Domeniile sale profesionale includ creația artistică, conservarea, restaurarea, muzeografia, etnografia, cercetarea în arheologie urbană și rurală, predarea despre vitralii, precum și promovarea și diplomația culturală.

Scurtmetrajul ‘Es Amador’ (1979, r. Roberto Bonilla), un documentar etnografic, va putea fi vizionat duminică, 5 octombrie 2025, ora 16:00, la sediul MNLR.

Programul complet al Festivalului poate fi consultat pe site-ul https://mnlr.ro/festivalul-cultural-latino-american-editia-a-vi-a-1-5-octombrie-2025/.

*Premiera operei ‘Trubadurul’ (‘Il Trovatore’) deschide stagiunea 2025-2026 a Operei Române Craiova, duminică, 5 octombrie, pe scena Cercului Militar, conform unui comunicat al Operei Române Craiova.

Fiecare spectacol al noii stagiuni dedicate Centenarului Elena Teodorini este un tribut adus marii artiste, patroana spirituală a Operei craiovene, în anul 2026 lumea muzicală comemorând un veac de la trecerea în eternitate a legendarei soprane.

Sursa foto: www.radiooltenia.ro

Noua punere în scenă a capodoperei verdiene, concepută de regizorul italian Chris Catena, cu decoruri realizate de Răsvan Drăgănescu, costume de Silvia Zanardi și o coregrafie specială creată de Stefania Cotroneo, aduce în prim-plan dramatismul și emoția bine-cunoscutei povești despre dragoste și răzbunare.

Celebrele personaje vor fi întruchipate de interpreți de prestigiu: Renata Vari (Leonora), Licia Toscano (Azucena), David Banos (Manrico), Armando Pița (Contele de Luna), Ioan Cherata (Ferrando), Corina Vlada (Ines), Petrișor Efrem (Ruiz), Say Ufuk Gengis (Un mesager), Cristian Fofucă (Un țigan bătrân).