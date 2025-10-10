DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

*O serie de evenimente care marchează Ziua limbii, alfabetului și culturii armene, sunt organizate, în perioada 9-12 octombrie, de Uniunea Armenilor din România, prin Centrul Cultural Armean, cu sprijinul Ambasadei Republicii Armenia în România și Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România.

Vineri, 10 octombrie, are loc un ‘Atelier de descoperire a alfabetului și culturii armene prin artă’, de la ora 19:00, la Centrul Cultural Armean, pe str. Armenească nr. 13.

Creat în secolul al V-lea de savantul și teologul Mesrop Maștoț, alfabetul armean este mai mult decât un sistem de scriere – este o piatră de temelie a culturii și identității armene. Cu cele 39 de litere ale sale, fiecare încărcată de semnificație și formă distinctă, alfabetul a permis traducerea Bibliei în armeană, a deschis epoci de literatură și a devenit un simbol al rezistenței prin cunoaștere, explică Centrul Cultural Armean pe pagina de Facebook.

Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Atelierul interactiv este susținut de Hrant Jaghinyan, graphic designer și Diaspora Youth Ambassador al Republicii Armenia în România.

Tot vineri, de la ora 20:30, se desfășoară Workshopul de dansuri armenești cu ansamblul Vardavar, la Centrul Cultural Armean. Dansurile armenești – unele dintre cele mai vechi din lume – combină gesturi ritualice, mișcări circulare și un spirit colectiv care vorbește despre apartenență și reziliență. Sub îndrumarea dansatorilor din ansamblul Vardavar, vor putea fi astfel descoperite semnificațiile fiecărui pas, legătura dintre muzică și gest, dintre tradiție și expresie contemporană, potrivit sursei citate.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Sâmbătă, 11 octombrie, este organizat un Tur ghidat în cartierul armenesc, de la ora 15:00. Punctul de întâlnire: intersecția dintre str. Făinari și Calea Moșilor.

De la case-vagon negustorești la vile antebelice somptuoase și blocuri art deco spectaculoase, cartierul armenesc este una dintre cele mai fascinante zone ale Bucureștiului. Aici s-au stabilit, încă din secolele XV-XVI, negustorii și meșteșugarii armeni, care au contribuit la dezvoltarea orașului și i-au dat o identitate aparte – între Orient și Balcani, între negoț, meșteșug și spirit comunitar.

Turul este condus de Cristi Radu, urban storyteller și fondator Rezistența Urbană, și durează aproximativ trei ore. Traseul pornește din Obor, șerpuiește pe lângă Calea Moșilor, trece prin vechi mahalale și se încheie în centrul orașului, pe str. Oțetari, detaliază pagina Centrului Cultural Armean.

Participarea se face cu înscriere prealabilă, detaliile fiind disponibile pe pagina https://www.facebook.com/people/Centrul-Cultural-Armean/61558254342647/.

*Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk ”Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre”, organizat de Casa de Cultură ”Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești, se desfășoară la Teatrul ”Toma Caragiu” Ploiești, între 10 și 11 octombrie.

Sursa foto: Festivalul Castanilor in memoriam Gabi Dobre – Ploiești/Facebook

Evenimentul ce poartă numele inițiatorului și regretatului jurnalist Gabi Dobre este o manifestare cultural-artistică de mare amploare, care se adresează grupurilor muzicale și interpreților individuali de muzică folk, cantautori din România, potrivit https://www.teatruploiesti.ro/.

Ediția a XXVI-a a Festivalului își propune readucerea în actualitate a acestui gen muzical, găsirea și încurajarea talentelor interpretativ-creative și îmbogățirea cu noi valori a repertoriului național de muzică folk.

Programul evenimentului include, pe lângă concursul de interpretare a muzicii folk, și recitaluri: Marius Glont & Grupul Folk ‘Chitara Prahovei’, Magda Puskas, Baba Novak, Mircea Vintilă – vineri, de la ora 19:30; Luigi Popescu, Claudia Serdan & Jimi El, Laco, TVA, Țapinarii – sâmbătă, de la ora 19:30.

Gala Laureaților este programată sâmbătă, de la ora 18:30, potrivit sursei citate.

*Ediția de anul acesta a Galei Ana Aslan se desfășoară pe 11 octombrie 2025, de la ora 19:00, la Teatrul Maria Filotti din Brăila, orașul natal al Acad. Ana Aslan, anunță https://www.aosr.ro/.

Sursa foto: aosr.ro

În cadrul Galei vor fi acordate nouă categorii de premii, în semn de apreciere a entităților și persoanelor care au contribuit semnificativ la studierea fenomenului de îmbătrânire, precum și la creșterea calității vieții persoanelor mature și vârstnice: Premiul pentru implicare deosebită în cercetările legate de problematica vârstnicilor; Premiul pentru inițiative din domeniul pregătirii în geriatrie; Premiul pentru bune practici în domeniul îngrijirii vârstnicilor; Premiul pentru activități de voluntariat, dedicate persoanelor vârstnice; Premiul pentru crearea unor medii de existență adaptate vârstnicilor; Premiul pentru activități de mass-media dedicate vârstnicilor; Premiul pentru activități dedicate vârstnicilor, realizate de către entități religioase; Premiul pentru o carieră profesională dedicată geriatriei; Premiul acordat unei unități administrativ-teritoriale implicate în susținerea geriatriei și gerontologiei, potrivit https://fundatiaanaaslan.ro/.