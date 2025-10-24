DESTINAȚII DE WEEKEND – sfârșit de săptămână în București și în țară

În perioada 24-26 octombrie, Muzeul Național al Satului ‘Dimitrie Gusti’ găzduiește manifestări dedicate sărbătoririi Sfântului Dumitru, protectorul spiritual al muzeului, prilej de comemorare a profesorului Dimitrie Gusti, mentorul muzeului.

Prăznuirea Sfântului Dumitru marchează ultima și cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, care, conform calendarului pastoral, reprezintă începutul iernii. În tradiția populară, Sfântul Dumitru usucă plantele și desfrunzește codrul, fiind cel care descuie iarna. Este momentul în care căldura intră în pământ și gerul începe să își arate colții, face cunoscut un comunicat al Muzeului Satului ‘Dimitrie Gusti’.

Așa cum pe vremuri această sărbătoare era întâmpinată cu hramuri răsunătoare, pomeni cu colaci și jocuri, și la actualul Târg organizat în Muzeul Național al Satului vor avea loc recitaluri de marcă ale soliștilor de muzică populară românească din toate zonele țării.

De asemenea, sâmbătă, 25 octombrie, va avea loc prima ediție a Conferinței Naționale de muzeologie ‘Etnomuzeologica – Georgeta Stoica’.

Și nu în ultimul rând, meșteri din întreaga țară așteaptă vizitatorii la binecunoscutul târg cu produse tradiționale românești. Nu vor lipsi produsele din gastronomia tradițională – cozonaci, plăcinte, produse din carne, brânzeturi, turtă dulce, produse bio – miere, fructe și legume, zacuscă și dulcețuri de sezon, informează sursa citată.

* Cea de-a XVI-a ediție a Les Films de Cannes a Bucarest, eveniment în cadrul căruia sunt aduse în cinematografele din Capitală filmele care au impresionat pe Croazetă, începe vineri, 24 octombrie.

Gala de deschidere va avea loc la Cinema Elvire Popesco, de la ora 19.00, urmată de prezentarea peliculei ‘Sentimental Value’ de Joachim Trier, o coproducție Norvegia, Franța, Danemarca, Germania.

La ediția din acest an vor putea fi văzute de la câștigătorul Palme d’Or sau Grand Prix până la filme care au avut premiera la Cannes, plus o serie extraordinară de titluri de la Veneția, filme românești în avanpremieră și producții așteptate de public, care nu vor intra neapărat în cinematografe.

În perioada 24 octombrie – 2 noiembrie, publicul va putea urmări filmele la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului Român și Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României.

Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, și este organizat de Asociația Cinemascop și Voodoo Films.

* Sâmbătă, 25 octombrie, Teatrul Odeon din Capitală organizează de Ziua Europeană a Teatrelor Istorice un tur ghidat al clădirii ‘în partea nevăzută de obicei de spectatori’.

Actorul Gabriel Pintilei le va împărtăși vizitatorilor, de la ora 14.00, povești din istoria centenară a instituției de cultură, potrivit unui comunicat al Teatrului Odeon.

Durata turului va fi de o oră și 30 de minute, un bilet putând fi achiziționat la prețul de 20 de lei.

Pe 25 octombrie este sărbătorită Ziua Europeană a Teatrelor Istorice, o inițiativă a Rețelei Europene a Teatrelor Istorice, din care face parte și Teatrul Odeon, ce reunește 120 dintre cele mai frumoase, mai interesante și bine conservate teatre istorice din întreaga Europă. Scopul rețelei este acela de a familiariza publicul cu moștenirea culturală pe care o oferă clădirile istorice și de a sprijini colaborările dintre membri.

* Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19.00, la Cazinoul din Constanța are loc concertul inaugural al Orchestrei de Cameră I Virtuosi di Pontus Euxinus, care va beneficia de prezența medicului neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea.

‘Lucrări celebre din Bach, Vivaldi și Mozart vor prinde viață sub bacheta dirijorului Tănase Garciu într-o distribuție de excepție, cu Rodica Nurla în rolul de solistă vioară. Biletele sunt disponibile pe www.cazinoul.com, website-ul oficial al Cazinoului, la secțiunea Bilet. Concertul este prezentat de Cazinoul din Constanța și Rotary Pontus Euxinus Constanța’, potrivit unui comunicat al Cazinoului din Constanța.

‘Sub titlul sugestiv Muzica – conectare și hrană pentru sufletul tău, programul concertului susținut de Orchestra de Cameră I Virtuosi di Pontus Euxinus se va deschide cu Aria din Suita nr. 3 a lui J.S. Bach, urmată de ‘Toamna’ (L’Autunno) a lui Antonio Vivaldi, cu Rodica Nurla în rolul de solistă vioară. După o scurtă pauză, acad. prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea va face o prezentare care susține mesajul transmis de însuși titlul concertului inaugural, iar seara se va încheia cu celebra Eine kleine Nachtmusik a lui W.A. Mozart’, arată sursa citată.

Invitatul special al serii, acad. prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, a absolvit în 1964 Facultatea de Medicină și Farmacie din București și a devenit profesor universitar în neurochirurgie în anul 1997, expert în multiple ramuri ale domeniului: patologie tumorală cerebrală și spinală, patologie vasculară cerebrală, neurochirurgie pediatrică, neurotraumatologie etc. A condus și a fost implicat în peste 20 de proiecte de cercetare naționale și internaționale și a fost distins cu Ordinul Național ‘Steaua Romaniei’ în grad de Cavaler, în semn de apreciere pentru excepționalul profesionalism dovedit de-a lungul timpului în slujba salvării de vieți omenesti și pentru contribuția personală la formarea și instruirea noilor generații de cadre în domeniul neurochirurgiei.

* Teatrul Național de Operă și Operetă ‘Nae Leonard’ din Galați organizează, în perioada 26 octombrie – 28 noiembrie, cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Internațional ‘Leonard’.

Potrivit organizatorilor, festivalul se va desfășura pe parcursul a șase săptămâni și include premiere, gale și producții de operă, cu participarea orchestrei, corului și baletului Teatrului Național ‘Nae Leonard’.

Ediția din acest an va fi deschisă duminică, 26 octombrie, la ora 18.30, cu premiera operei ‘Le Nozze di Figaro’ de W.A. Mozart, în regia Claudiei Machedon și scenografia semnată de Giacomo Callari.

În ultima zi a manifestărilor, pe 28 noiembrie, va avea loc ‘Gala Leonard’, dedicată Zilei Naționale a României, care va cuprinde un concert de excepție ce reunește soliștii și orchestra operei sub bagheta maestrului Andreas Schein.

Evenimentul este organizat de Teatrul Național de Operă și Operetă ‘Nae Leonard’ Galați, cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați și al Consiliului Local Galați.

Festivalul Internațional ‘Leonard’ a fost lansat în anul 2004 și poartă numele tenorului Nae Leonard, născut la Galați. De-a lungul edițiilor, evenimentul s-a afirmat ca una dintre cele mai importante manifestări lirice din sud-estul României, reunind artiști, dirijori și regizori din țară și din străinătate.