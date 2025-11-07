DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

* Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru ‘Toma Caragiu’ are loc în perioada 5-9 noiembrie, în sala Teatrului ‘Toma Caragiu’, sala Teatrului de Animație Imaginario, dar și în zona pietonală din proximitatea Teatrului ‘Toma Caragiu’ din Ploiești.

Tema ediției din 2025 este ‘Căutare’ – o meditație asupra sinelui și a celuilalt, o explorare a sensurilor profunde care ne definesc umanitatea și un îndemn la regăsirea autenticității într-o lume aflată într-o perpetuă transformare, conform https://www.teatruploiesti.ro/.

Sursa foto: Festivalul de Teatru Toma Caragiu Ploiești/Facebook

Festivalul reunește în acest an producții ale unor cunoscute instituții de spectacole din țară: Teatrul ACT București, Teatrul ‘Stela Popescu’ București, Teatrul ‘Anton Pann’ Râmnicu Vâlcea, Teatrul ‘George Ciprian’ Buzău, Teatrul ‘Toma Caragiu’ Ploiești și va prilejui întâlnirea cu creațiile unor artiști, regizori, actori, scenografi, ale căror sensibilitate și viziune au fost aplaudate de spectatori și recunoscute de specialiștii în domeniu.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe site-ul teatrului, accesând linkul https://www.teatruploiesti.ro/nou/index.php?age=program_spectacole_full#section_evenimente, precum și pe pagina de Facebook a Teatrului ‘Toma Caragiu’ și a Festivalului de Teatru ‘Toma Caragiu’.

*Muzeul Național al Satului ‘Dimitrie Gusti’ organizează, în perioada 6-7 noiembrie 2025, Conferința Națională de Conservare-Restaurare ‘Doina Darvaș’, ediția a XIX-a, cu tema ‘Prezervarea patrimoniului – provocări și soluții’, conform unui comunicat al Muzeului.





Sursa foto: Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”/Facebook

Evenimentul reprezintă un bun prilej pentru specialiștii în cercetarea, conservarea și restaurarea patrimoniului de a face schimb de experiență și de a prezenta studii de caz, precum și soluții pentru problemele comune ale ocrotitorilor de bunuri culturale.

Conferința din acest an, cu acronimul ‘CONScience 2025’, cuprinde următoarele secțiuni: studii de caz în conservarea și restaurarea patrimoniului construit; strategii moderne în conservarea și restaurarea patrimoniului mobil; cercetarea științifică de laborator.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate în nr. 19 al buletinului bilingv de conservare-restaurare, ‘RESTITUTIO’ (română-engleză), ce va apărea în 2026.

De asemenea, în cadrul evenimentului, pe 6 noiembrie 2025, în Sala H. H. Stahl din cadrul Muzeului, are loc și vernisajul expoziției ‘Restituiri-Universul Copilăriei’. Expoziția de bunuri culturale conservate și restaurate este organizată în contextul decretării anului 2025 ca Anul Național al Copilului în România. De asemenea, expoziția marchează și 50 de ani de la înființarea laboratoarelor zonale de restaurare în România.

* Cartea ‘Dorina Lazăr în dialog cu Steliu Lambru – Vorbe, vorbe, vorbe…’ va fi lansată pe 7 noiembrie, în ziua în care actrița împlinește 85 de ani, la Sala Majestic a Teatrului Odeon, de la ora 18:30, conform unui comunicat transmis AGERPRES.

‘Era vară și era august, era cald și era ultima zi de ‘director al Teatrului Odeon’; prima zi a fost în septembrie 1996 (..) Eu am intrat în ‘câmpul muncii’ în 1961 și am ieșit pe ‘miriște’ în 2024. Am ‘activat’ – cum ar fi zis soacră-mea – 63 de ani; dintre care 57 doar la Teatrul Giulești – Odeon! Așa cum spun adesea, sunt cea mai ‘veche recuzită’ din acest spațiu. Când știi că ai aparținut unui grup de oameni, aceiași, atâta amar de ani și dintr-odată te vezi în afara lui, ai un sentiment straniu că ai rămas singur, că nu aparții nimănui, că ești abandonat, că nu te mai vrea nimeni. Mi-a fost foarte greu și încă îmi este să nu mă mai intereseze mersul teatrului, destinul lui artistic și economic, evoluția trupei, repertoriul, starea decorurilor. Cei apropiați îmi repetă mereu: ‘Ce mai vrei, de ce mai întrebi, trebuie să înțelegi că s-a pus punct.’ Nu, nu, nu! Mie nu mi s-a pus punct! Poate puncte puncte! E ca și cum i-ai spune unui părinte că dacă odrasla lui și-a întemeiat o soartă nouă tu nu mai ai nevoie sau voie să o gândești și să o iubești ca odinioară! Numai că viața își are cursul ei, iar fiecare, viața lui. Și atunci începi să ai timp’, spune Dorina Lazăr în prefața cărții, potrivit sursei citate.

Sursa foto: teatrul-odeon.ro

Vor prezenta directorul Teatrului Odeon, Emil Banea, actrița Dorina Lazăr, istoricul și jurnalistul Steliu Lambru, academicianul Georgeta Filitti și consultantul cultural Corina Șuteu.

Lansarea va fi urmată de o sesiune de autografe, iar intrarea este liberă.

* Muzeul ASTRA din Sibiu găzduiește vernisajul expoziției documentare ‘Lumea lui Peter Connerth’ (7 noiembrie 2025 – 31 mai 2026), care va avea loc în prezența colecționarului, vineri, 7 noiembrie 2025, la ora 14:00 la Casa Artelor – Centrul de Activități și Resurse Regionale, Piața Mică nr. 21. De asemenea, Editura ASTRA Museum a realizat catalogul colecției donate și lansează ediția tipărită a acestuia, în variantă bilingvă (română – engleză), conform unui comunicat de presă.

Peter Connerth se distinge printr-o activitate de colecționar susținută, fundamentată pe interesul constant pentru diversitatea culturală și artistică a lumii. De-a lungul mai multor decenii, acesta a întreprins numeroase călătorii în diverse regiuni ale globului, prilej cu care a constituit o vastă colecție de obiecte etnografice, artistice și decorative. Rezultatul acestei activități este o donație remarcabilă, alcătuită din peste 550 de obiecte, 140 de cărți și în jur de 3000 de diapozitive, care reflectă atât dimensiunea exploratorie cât și pe cea estetică a preocupărilor sale, mai menționează sursa citată.

Colecția donată Muzeului ASTRA îmbogățește patrimoniul cultural al Sibiului, oferind o perspectivă amplă asupra formelor de expresie materială și spirituală ale diferitelor culturi ale lumii. Obiectele reunite în această colecție – provenind din Asia, Oceania, Africa, America Latină și Europa – constituie o bază valoroasă pentru studiul contactelor culturale, al mobilității și al receptării diversității. Expoziția documentară ilustrează atât preocuparea donatorului pentru cultura materială a comunităților vizitate cât și dorința acestuia de a imortaliza instantanee care să reflecte contextul colecționării.

* Sâmbătă, 8 noiembrie, ora 18:00, la Cazinoul din Constanța, are loc evenimentul de tango argentinian ‘Buenos Aires Tango Nights’, în cadrul căruia Cluj Tango Orchestra va interpreta cele mai cunoscute lucrări ale compozitorului argentinian Astor Piazzolla. Spectacolul va fi completat de un show de dans, conform unui comunicat al Cazinoului.

Sursa foto: Primăria Constanța/Facebook

Cluj Tango Orchestra va interpreta 20 de piese de referință ale compozitorului argentinian Astor Piazzolla, un geniu muzical care a marcat istoria tangoului internațional.

Asociația Culturală ‘Cluj Tango Orchestra’ este prima orchestră de tango argentinian din Transilvania compusă din muzicieni români profesioniști, membri ai Filarmonicii de Stat Transilvania, Opera Națională Română Cluj-Napoca, Opera Maghiară Cluj-Napoca și Academia de muzică din Cluj-Napoca.

‘Programul Buenos Aires Tango Nights va fi pus în scenă de: Iulia Merca, mezzosoprană (Opera Națională Cluj Napoca); Claudiu Hintilă, vioară (Filarmonica de Stat Transilvania); Irina Indrei, pian (Opera Maghiară Cluj-Napoca); Robert Indrei, bandoneon (Academia de Muzică București); Elena Ghemeș, violoncel (Opera Națională Cluj Napoca); Emanuel Elcean, contrabas (Academia de Muzică Cluj-Napoca); Milena Vădan, vioară (Academia de Muzică Cluj-Napoca). Acordurile vibrante interpretate de Cluj Tango Orchestra vor fi completate de patru dansatori profesioniști de tango argentinian din Constanța din cadrul școlii de dans ‘Tango Magico”, mai arată sursa citată.