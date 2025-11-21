DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

În perioada 21-23 noiembrie 2025, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește Târgul ‘100 de Tradiții Românești’, ce se desfășoară între orele 10.00 și 18.00.

Potrivit https://muzeultaranuluiroman.ro, creatorii populari veniți la acest eveniment expun o diversitate de țesături și costume tradiționale specifice fiecărei zone folclorice, covoare moldovenești și de Tismana, ceramică pictată cu motive inspirate din cusăturile cămășilor țărănești, icoane, obiecte pentru gospodărie și mic mobilier din lemn sculptat, ii și marame, opinci, chimire, fote, vâlnice, sumane și cingători, podoabe tradiționale din mărgele și obiecte de artă sacră, măști populare.

Creatorii de frumos vin cu ornamente din lut, lucrări de grafică, tablouri din flori presate, bijuterii unicat din argint, jucării croșetate, vestimentație din lână tricotată manual pentru copii și adulți, lumânări din uleiuri organice.

Colecționarii de antichități au, ca de obicei, nenumărate obiecte ce poartă farmecul vremurilor trecute: mobilier rustic, lăzi de zestre, carte veche, obiecte de colecție.

Toate regiunile țării sunt prezente prin produse gastronomice savuroase, face cunoscut sursa citată.

Intrarea la târg este liberă.

* Municipiul Focșani sărbătorește vineri, 21 noiembrie, 112 ani de la inaugurarea Teatrului ‘Maior Gh. Pastia’, considerat cel mai important edificiu cultural al orașului, a informat administrația locală.

Evenimentul aduce un omagiu filantropului Gheorghe Pastia, cel care a finanțat, din propriile resurse, construirea teatrului și a Ateneului Popular, lăsând focșănenilor o moștenire culturală de neprețuit.

Manifestările dedicate ‘Zilei Teatrului Maior Gh. Pastia’ vor începe la ora 10.00, cu piesa de teatru de păpuși ‘Păcală’, pusă în scenă de elevii Liceului de Artă ‘Gh. Tattarescu’, sub îndrumarea profesorului Radu Pocovnicu.

Sursa foto: Teatrul Maior Ghe. Pastia/Facebook

De la ora 11.30, vizitatorii vor putea participa la un tur ghidat care va prezenta istoria teatrului și vor putea admira o expoziție fotografică despre transformările sale de-a lungul timpului.

Seara, de la ora 19.00, focșănenii sunt invitați la comedia ‘Șeful’, de Eduardo Aldan, în regia lui Ricard Reguant, avându-i în distribuție pe actorii Șerban Pavlu și Cristi Iacob.

* Muzeul Național de Artă al României organizează Simpozionul ‘Cultură și societate în vremea Monarhiei’, ediția a IV-a, sâmbătă 22 noiembrie, între orele 9.30-16.30. Ediția din acest an este dedicată personalității și domniei regelui Carol al II-lea, informează MNAR într-un comunicat.

Sursa foto: Muzeul Național de Artă al României/Facebook

Potrivit tradiției, evenimentul se desfășoară sub auspiciile Familiei Regale a României, în Sufrageria Regală (Calea Victoriei 49-53, intrare A3), fiind coordonat de dr. Carmen Tănăsoiu, conservator în cadrul Secției de Artă Veche Românească, vicepreședinte al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, arată sursa citată.

Sunt invitați să susțină prelegeri cercetători și specialiști din muzee, arhive și biblioteci naționale, printre care: Emanuel Petac, Narcis Dorin Ion, Șerban Pavelescu, Cristina Păiușan, Tudor Vișan Miu, Marius Cornea, Mirela Tîrnă.

Toate lucrările care vor fi prezentate se adresează specialiștilor din muzee, cercetătorilor, studenților, colecționarilor, creatorilor de conținut media și, în general, publicului interesat de istoria perioadei Monarhiei în România și de implicațiile acesteia, conform sursei citate.

* Spectacolul ‘Macbeth.0’, o adaptare contemporană după William Shakespeare în regia Catincăi Drăgănescu, va fi prezentat în premieră, pe 22 și 23 noiembrie, de la ora 19.00, la Teatrul Masca, informează organizatorii într-un comunicat.

‘Producția face parte din stagiunea 2025-2026, care, la Teatrul Masca, stă sub deviza ‘#curaj’. Inițial, Macbeth.0 trebuia să aibă premiera în luna martie a acestui an, dar, din cauza unor provocări de factură bugetară și sistemică, a fost amânat până în mai și, ulterior, până în acest moment. Spectacolul-manifest pornește de la ideea de a servi drept carte de vizită a spiritului Masca, a căutărilor estetice pe care teatrul și le propune. Prin urmare, include, pentru prima dată în ultimii ani, o distribuție formată din toți actorii din trupa teatrului’, informează sursa citată.

Sursa foto: Teatrul Masca/Facebook

Următoarele reprezentații sunt programate pentru 29 și 30 noiembrie, de la ora 18.00, respectiv 1, 13 și 14 decembrie, de la ora 19.00.

* Teatrul ‘Ion Creangă’ va prezenta pe 22 noiembrie, în Sala Mare, ora 18.00, premiera spectacolului ‘Motanul încălțat’, bazat pe textul omonim scris de Charles Perrault, în regia lui Toma Hogea.





Sursa foto: teatrulioncreanga.ro

‘Inspirat de textul lui Charles Perrault și cu o viziune artistică plină de originalitate, noul spectacol ‘Motanul încălțat’ îi așteaptă pe copii să (re)descopere una dintre cele mai frumoase povești ale copilăriei. Vom călători împreună de la curtea unui împărat cam mofturos până la castelul unui căpcăun înfricoșător, din strălucitoarea sală a tronului până pe câmpii bătute de soare, pentru a vedea cum o felină pare să aibă întreaga lume la picioare. Vom râde și vom cânta, iar la final, frumoase lecții vom afla. Pentru că teatrul pentru copii are minunatul dar de a le vorbi celor mici despre viață într-un limbaj cum nici o altă artă nu o face’, face cunoscut un comunicat al teatrului.

* Teatrul Excelsior prezintă pe 22 și 23 noiembrie, la Sala ‘Ion Lucian’, premiera spectacolului ‘Metamorfoza’ de Franz Kafka, în regia lui Yuri Kordonsky, potrivit unui comunicat.





Sursa foto: Teatrul Excelsior Bucuresti/Facebook

‘ ‘Metamorfoza’ lui Kafka nu este despre o insectă, ci despre fiecare dintre noi. Despre cum frumusețea și cruzimea, iubirea și dezgustul, ruptura și armonia trăiesc împreună în fiecare familie, în fiecare casă, în fiecare societate. Kafka nu închide această crăpătură, o lasă deschisă. Noi o lăsăm deschisă’, a explicat Yuri Kordonsky, citat în comunicat.

Următoarele reprezentații sunt programate pe 19, 20 și 21 decembrie, de la ora 19.00. Pe 21 decembrie este programată și o reprezentație în matineu, de la ora 11.00.