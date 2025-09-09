iMapp Bucharest are loc în 20 şi 21 septembrie, în Piaţa Constituţiei

George Enescu şi Constantin Brâncuşi vor fi onoraţi prin două lucrări de video mapping la ediţia aniversară iMapp Bucharest, care va avea loc în 20 şi 21 septembrie. Organizatorii anunţă şi un raliu internaţional Gumball 3000 în Piaţa Constituţiei la care vor lua startul 100 de maşini. DJ-ul olandez Afrojack va susţine un set special.

iMapp Bucharest, a zecea ediţie, reuneşte doi parteneri privaţi de referinţă: legendarul raliu internaţional Gumball 3000 şi Food Truck Festival – eveniment-reper în România dedicat gastronomiei urbane.

10 ani de iMapp Bucharest

iMapp Bucharest a fost un proiect de pionierat, născut din dorinţa artiştilor români şi internaţionali de a explora arta New Media şi de a crea pe cea mai mare suprafaţă de proiecţie din lume – faţada de 23.000 mp a Palatului Parlamentului. În cei 10 ani de existenţă, evenimentul a transformat oraşul într-un centru al inovaţiei prin artă, oferind spectatorilor experienţe vizuale unice, trăite împreună în spaţiul public. Pe parcursul anilor, acest concurs internaţional a devenit o Ligă a Câştigătorilor, reunind anual la Bucureşti artiştii premiaţi la cele mai importante festivaluri ale luminii din întreaga lume.

Anul acesta, iMapp Bucharest marchează un deceniu în care Bucureştiul s-a impus ca un pol global al artei New Media. Zece ani de inovaţie, colaborări internaţionale şi momente memorabile, prin care a devenit o capitală a creativităţii şi a luminii. 10 ediţii de artă trăită împreună, 1 oraş, milioane de bucureşteni şi turişti care au fost parte din spectacol.

Tema de anul acesta – „Art is all around” – celebrează omniprezenţa artei în viaţa noastră: de la arhitectura oraşului, la farmecul proiecţiilor, de la pixeli la emoţii. Artiştii vor transforma faţada clădirii Parlamentului într-o experienţă vizuală captivantă de forme, culori şi texturi, extrase din viaţa de zi cu zi, amintindu-ne că arta nu este rezervată doar muzeelor – ea trăieşte în spaţiile publice, în comunităţi, în arhitectură, în agitaţia urbană şi în expresia umană.

Sâmbătă, 20 septembrie, în intervalul orar 16:00 – 23:00: iMapp Bucharest îi prezintă publicului pe cei mai buni artişti din domeniu, câştigători ai celor 7 festivaluri partenere: Chongqing International Light Art Festival din China, Genius Loci Weimar Festival din Germania, Jakarta Light Festival din Indonezia, Luma Projection Arts Festival din SUA, 1minute Projection Mapping Competition din Japonia, Video Mapping Festival din Franţa, Zsolnay Light Festival din Ungaria.

Aceştia vor concura pentru Marele Premiu iMapp Bucharest 2025. La finalul serii, un juriu format din experţi internaţionali va desemna Marele Câştigător al ediţiei 2025, acordând Premiul Juriului, iar publicul este invitat să fie parte din competiţie, votând lucrarea preferată din concurs, printr-un SMS cu tarif normal la un număr disponibil în seara evenimentului, mecanism care va decide câştigătorul Premiului Publicului.

iMapp Bucharest îşi reafirmă şi în acest an angajamentul faţă de promovarea artei şi a educaţiei culturale. Astfel, în cadrul acestei ediţii, organizatorii şi partenerii vor onora doi artişti români din patrimoniul cultural mondial, George Enescu şi Constantin Brâncuşi, prin două lucrări de video mapping realizate de Carmen Lidia Vidu şi Mindscape Studio. CREART şi ARTEXIM vor prezenta un moment special, conceput pe un fragment din „Rapsodia Română nr. 1” de George Enescu, interpretată de Orchestra Naţională a Franţei, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, marcând încheierea Festivalului Internaţional „George Enescu” 2025.

Institutul Cultural Român lansează la iMapp Bucharest o lucrare de video mapping care anunţă deschiderea expoziţiei „Brâncuşi – The Birth of Modern Sculpture”, ce poate fi vizitată până în ianuarie 2026 la Hart Museum Amsterdam, graţie colaborării cu Centre Pompidou Paris, custodele celei mai mari şi reprezentative colecţii Constantin Brâncuşi.

La eveniment, DJ îndrăgiţi vor transforma energia în muzică şi muzica în atmosferă: DJ Varer şi DJ Christian Thomson vor deschide seara cu un set care îmbină melodic techno şi afro-house cu arta vizuală, iar Adrian Şaguna şi Arias vor continua programul muzical cu un set electrizant back-to-back, avându-l invitat special pe toboşarul Emil Vergo.

DJ-ul belgian HVMZA, care redefineşte graniţele muzicii house prin stilul său unic, vine la iMapp Bucharest, unde aduce un univers muzical eclectic. Îmbinând influenţe afro, latin şi organic house cu vibraţii orientale, folclor latino-american şi ritmuri africane tradiţionale, HVMZA va crea un show memorabil, plin de energie şi de profunzime narativă.

Un moment cu adevărat special la ediţia aniversară iMapp Bucharest va fi colaborarea dintre HVMZA şi maestrul Gheorghe Zamfir – cel mai important virtuoz al naiului din toate timpurile, acompaniaţi de Orchestra Metropolitană Bucureşti, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. Această fuziune între muzica electronică şi sunetul inconfundabil al naiului va crea o experienţă sonoră unică, publicul fiind martorul unui moment muzical fără precedent, o declaraţie artistică despre puterea muzicii de a uni culturi şi generaţii.

iMapp Bucharest x Gumball 3000 – cai putere, adrenalină şi supermaşini

Duminică, 21 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 23:00: publicul este aşteptat în Piaţa Constituţiei la celebrul raliu internaţional Gumball 3000, care a ales să integreze acest pit stop în traseul său datorită reputaţiei globale a iMapp Bucharest, printr-o propunere de parteneriat iniţiată de organizatori la finalul anului 2024. După ce în 2016 raliul Dublin-Bucureşti s-a încheiat în faţa Palatului Parlamentului, Gumball 3000 revine acum mai spectaculos ca niciodată.

Peste 100 de maşini vor lua parte la această aventură, conduse de celebrităţi, influenceri, staruri din sport, legende ale muzicii, gameri, YouTuberi şi lideri din business, din peste 40 de ţări. Vehiculele variază de la clasice personalizate până la cele mai noi şi impresionante hypercars.

Atmosfera va fi completată de ritmurile electrizante ale DJ-ilor de renume internaţional oferiţi de Gumball pentru publicul iMapp Bucharest, care vor pune oraşul în mişcare, într-unul dintre cele mai mari evenimente din istoria acestui raliu. Programul serii include: senzaţia afrobeats Adekunle Gold, rapperiţa americană EVE, laureată Grammy şi DJ-ul olandez Afrojack – un simbol global al muzicii electronice. Spectacolul se încheie cu un set special back-to-back susţinut de Afrojack şi superstarul Sidemen, Vikkstar!

Gumball 3000 celebrează cea de-a 26-a ediţie anuală a raliului cu o rută spectaculoasă de la Istanbul la Ibiza. Superstaruri internaţionale şi supermaşini se reunesc din nou pentru a participa la un road trip de neuitat de 4.828 km, desfăşurat pe parcursul a doar 7 zile, în oraşe emblematice. Raliul porneşte din Istanbul şi se încheie în Ibiza, traversând peste 8 ţări şi aducând în fiecare oraş de pe traseu un adevărat festival al maşinilor şi al muzicii.

Din Bucureşti, raliul îşi va continua traseul, trecând prin Belgrad, Florenţa, Nisa (unde va avea loc Gumball 3000 Foundation Charity Gala – fondurile strânse susţinând diverse programe pentru tineret la nivel mondial), Valencia şi Ibiza.

Food Truck Festival – caravana dedicată street-foodului care a cucerit zeci de oraşe din România, ajunge acum în Bucureşti şi se alătură iMapp Bucharest, în Piaţa Constituţiei, în cele două zile, cu arome şi preparate din cele mai diverse bucătării internaţionale şi cu DJ locali care vor întreţine atmosfera, prin mixuri antrenante, odată cu deschiderea porţilor.

Intrarea la toate evenimentele din weekendul 20-21 septembrie este liberă.