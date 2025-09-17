Acasa Cultura-ReligieCultura Încep concertele gratuite in Piata Festivalului George Enescu. Ce puteti asculta pana duminica



scris de Ziua Veche
scris de Ziua Veche 3 Afisari

De astazi, muzica clasica se intoarce in inima orasului. Primaria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, organizeaza, alaturi de ARTEXIM, cea de-a VI-a editie a Pietei Festivalului George Enescu.

Timp de cinci seri, Piata George Enescu se transforma intr-o scena a excelentei culturale, unde publicul se poate bucura de concerte gratuite sustinute de artisti si orchestre de prestigiu.

Iata programul pe zile

 Miercuri, 17 septembrie

  • 18:00 – Recital Bursieri Tinere Talente (Fundatia Regala Margareta a Romaniei)
  • 19:00 – „Origins” | Matei Ioachimescu (flaut), Irina Radulescu (marimba), Razvan Florescu (vibrafon), Philip Goron (tobe)
  • 20:00 – „Rapsodiile” | Alexandru Tomescu (vioara) & Dragos Ilie (chitara clasica)

Joi, 18 septembrie

  • 18:00 – Recital Bursieri Tinere Talente
  • 19:00 – „Atlasul Emotiilor” | Damian Draghici (nai) & Sorin Romanescu (chitara)
  • 20:00 – „Pianul Calator – 15 Passion” | Horia Mihail (pian)

Vineri, 19 septembrie

  • 19:00 – Orchestra Camerata Regala | Dirijor: Constantin Grigore

Sambata, 20 septembrie

  • 19:00 – Filarmonica „George Enescu” | Dirijor: Tiberiu Soare
    • Solisti: Veronica Anusca & George Virban

 Duminica, 21 septembrie

  • 18:00 – „Opereta Stars” | Valentino Tiron & Gabriela Daha
  • 19:00 – Big Band Radio Romania | Dirijor: Simona Strungaru

Pe toata durata evenimentului, publicul poate vizita si expozitia „Preocupari si pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului”, cu lucrari realizate de bursierii „Tinere Talente” ai Fundatiei Regale Margareta a Romaniei.

Intrarea este libera.

