Marile favorite la Premiile Globurilor de Aur

După reforme adoptate pentru a răspunde acuzaţiilor de rasism şi corupţie, organizatorii Globurilor de Aur mizează pe duo-ul „Barbie” şi „Oppenheimer” pentru a reda strălucirea acestor premii, la ceremonia care va avea loc duminică seară, relatează vineri AFP.

Considerate o trambulină către premiile Oscar, Globurile de Aur au fost subminate în ultimii ani de scandaluri şi de erodarea publicului lor.

Cu noi proprietari şi noi votanţi, aceste premii caută să se relanseze. „Globurile (de Aur) au parte de un nou început”, a dat asigurări pentru AFP producătorul premiilor, Glenn Weiss.

Ceremonia programată duminică la Beverly Hills de la ora locală 17:00 (01:00 GMT) ar trebui să onoreze în mare parte fenomenul „Barbenheimer”, care a făcut furori la box-office anul trecut.

Cele două filme, „Barbie” şi „Oppenheimer”, au împreună nu mai puţin de 17 nominalizări.

„Sunt atât de diferite unul faţă de celălalt şi, totuşi, amândouă au avut succes”, a observat Weiss.

Regizat de Greta Gerwig, „Barbie” profită de aura mondială a figurinei de plastic pentru a oferi o satiră usturătoare despre misoginie şi pentru a evidenţia emanciparea femeilor.

Filmul conduce în cursă cu nouă nominalizări şi este considerat favorit la premiul pentru cea mai bună comedie şi cel mai bun scenariu. Cu cele mai mari încasări ale anului, el este, de asemenea, favoritul pentru un nou premiu creat pentru a onora succesul la box-office.

„Oppenheimer”, cu Cillian Murphy în rolul omului aflat în spatele creării bombei atomice, are opt nominalizări şi este considerat favorit la premiul pentru cel mai bun film dramatic.

Alte filme cu cel puţin cinci nominalizări sunt „Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, „Poor Things” şi „Past Lives”.

La categoriile dedicate televiziunii, drama de familie „Succession” se detaşează drept favorită, cu nouă nominalizări.

Boicotate de elita de la Hollywood şi lipsite de difuzarea televizată în 2022, apoi ocolite de mai multe celebrităţi anul trecut, Globurile de Aur vor să pună capăt trecutului nefericit.

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), aflată la originea acestor premii şi subminată de scandalurile de corupţie şi rasism, a fost dizolvată.

Noua organizaţie a diversificat juriul, invitând critici din întreaga lume. Suficient pentru a convinge postul american CBS să transmită duminică cea de-a 81-a ceremonie.

Prezenţa sau absenţa oaspeţilor va spune dacă Hollywoodul este într-adevăr pregătit să întoarcă pagina.

Pe lângă nume grele din cinematografie, precum Leonardo DiCaprio („Killers of the Flower Moon”), printre nominalizaţi se numără şi vedete ale muzicii – Billie Eilish şi Dua Lipa concurează pentru cea mai bună melodie, iar Taylor Swift este în cursă cu recentul său film-concert.

Organizaţia speră la un interes renăscut pentru covorul său roşu, după dubla grevă a actorilor şi scenariştilor care a paralizat industria timp de şase luni. Lipsite de promovare în timpul acestei mişcări sociale, multe vedete ar putea dori să recupereze timpul pierdut şi să-şi promoveze filmele înaintea premiilor Oscar.

„Vrem să fie o mare petrecere de deschidere a sezonului în care toată lumea să simtă această energie”, a declarat Weiss. „Am trecut cu toţii împreună prin greve. Acum am ieşit din acea perioadă”, a adăugat el.

Iată nominalizările la principalele categorii pentru cea de-a 81-a ediţie a Globurilor de Aur care vor fi decernate duminică seara:

Cinematografie

Cel mai bun film – dramă: „Anatomy of a Fall”, „Killers of the Flower Moon”, „Maestro”, „Oppenheimer”, „Past Lives”, „The Zone of Interest”.

Cel mai bun film – comedie/musical: „Air”, „American Fiction”, „Barbie”, „The Holdovers”, „May December”, „Poor Things”.

Cel mai bun actor într-un film – dramă: Bradley Cooper – „Maestro”, Leonardo Dicaprio – „Killers of the Flower Moon”, Colman Domingo – „Rustin”, Barry Keoghan – „Saltburn”, Cillian Murphy – „Oppenheimer”, Andrew Scott – „All of Us Strangers”.

Cea mai bună actriţă într-un film – dramă: Lily Gladstone – „Killers of the Flower Moon”, Carey Mulligan – „Maestro”, Sandra Hüller – „Anatomy of a Fall”, Annette Bening – „Nyad”, Greta Lee – „Past Lives”, Cailee Spaeny – „Priscilla”.

Cel mai bun actor într-un film – comedie/musical: Nicolas Cage – „Dream Scenario”, Timothee Chalamet – „Wonka”, Matt Damon – „Air”, Paul Giamatti – „The Holdovers”, Joaquin Phoenix – „Beau is Afraid”, Jeffrey Wright – „American Fiction”.

Cea mai bună actriţă într-un film – comedie/musical: Fantasia Barrino – „The Color Purple”, Jennifer Lawrence – „No Hard Feelings”, Natalie Portman – „May December”, Alma Pöysti – „Fallen Leaves”, Margot Robbie – „Barbie”, Emma Stone – „Poor Things”.

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe – „Poor Things”, Robert De Niro – „Killers of the Flower Moon”, Robert Downey Jr. – „Oppenheimer”, Ryan Gosling – „Barbie”, Charles Melton – „May December”, Mark Ruffalo – „Poor Things”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt – „Oppenheimer”, Danielle Brooks – „The Color Purple”, Jodie Foster – „Nyad”, Julianne Moore – „May December”, Rosamund Pike – „Saltburn”, Da’Vine Joy Randolph – „The Holdovers”.

Cel mai bun regizor: Bradley Cooper – „Maestro”, Greta Gerwig – „Barbie”, Yorgos Lanthimos – „Poor Things”, Christopher Nolan – „Oppenheimer”, Martin Scorsese – „Killers of the Flower Moonâ”, Celine Song – „Past Lives”.

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „The Boy and the Heron”, „Elemental”, „Spider-Man: Across the Spider-Verse”, „The Super Mario Bros. Movie”, „Suzume”, „Wish”.

Cel mai bun film străin: „Anatomy of a Fall”, „Fallen Leaves”, „Io Capitano”, „Past Lives”, „Society of the Snow”, „The Zone of Interest”.

Cel mai bun scenariu: „Barbie”, „Poor Things”, „Oppenheimer”, „Killers of the Flower Moon”, „Past Lives”, „Anatomy of a Fall”.

Televiziune

Cel mai bun serial – dramă: „1923”, „The Crown”, „The Diplomat”, „The Last of Us”, „The Morning Show”, „Succession”.

Cel mai bun serial – comedie/musical: „The Bear”, „Ted Lasso”, „Abbott Elementary”, „Only Murders in the Building”, „Jury Duty”, „Barry”.

Cel mai bun actor într-un serial – dramă: Pedro Pascal – „The Last of Us”, Kieran Culkin – „Succession”, Jeremy Strong – „Succession”, Brian Cox – „Succession”, Gary Oldman – „Slow Horses”, Dominic West „The Crown”.

Cea mai bună actriţă într-un serial – dramă: Helen Mirren – „1923”, Bella Ramsey – „The Last of Us”, Keri Russell – „The Diplomat”, Sarah Snook – „Succession”, Imelda Staunton – „The Crown”, Emma Stone – „The Curse”.

Cel mai bun actor într-un serial – comedie/musical: Jeremy Allen White – „The Bear”, Jason Sudeikis – „Ted Lasso”, Bill Hader – „Barry”, Martin Short – „Only Murders in the Building”, Steve Martin – „Only Murders in the Building”, Jason Segel – „Shrinking”.

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson – „Abbott Elementary”, Natasha Lyonne – „Poker Face”, Rachel Brosnahan – „The Marvelous Mrs. Maisel”, Selena Gomez – „Only Murders in the Building”, Ayo Edebiri – „The Bear”, Elle Fanning – „The Great”.

Cea mai bună miniserie/antologie/lungmetraj TV: „Beef”, „Lessons in Chemistry”, „Daisy Jones & the Six”, „All the Light We Cannot See”, „Fellow Travelers”, „Fargo”.