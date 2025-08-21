Ministerul Culturii: Reorganizarea ORDA menține expertiza și atribuțiile personalului specializat

Reorganizarea propusă pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) presupune integrarea domeniului într-un cadru instituțional unitar cu menținerea expertizei, atribuțiilor și personalului specializat, informează un comunicat al Ministerului Culturii transmis miercuri AGERPRES.



Ministerul susține că tratează ”cu responsabilitate” domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, ”esențial” pentru protejarea și valorizarea creației artistice și intelectuale.

Potrivit Ministerului Culturii, noua organizare aduce ”avantaje clare” precum consolidarea autorității administrative și legislative în domeniul drepturilor de autor și conexe și creșterea ”coerenței instituționale”, prin reunirea competențelor într-o singură structură cu rol de inițiativă legislativă și coordonare strategică.

De asemenea, ministerul evocă în contextul acestei noi organizări și utilizarea mai eficientă a resurselor publice, prin reducerea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor legate de chirii și funcții de conducere ”redundante”, întărirea capacității de control și supraveghere a organismelor de gestiune colectivă și simplificarea procedurilor administrative, în beneficiul creatorilor, artiștilor și al celor care utilizează opere protejate.

”Ministerul Culturii își asumă angajamentul de a sprijini creatorii și artiștii și de a garanta respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în linie cu standardele europene și internaționale”, se arată în comunicatul citat.

Ministerul Culturii amintește că are inițiativa legislativă în domeniul drepturilor de autor și conexe și este membru fondator al Grupului de lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală. Totodată, este semnatar al Protocolului cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și una dintre instituțiile cu atribuții în domeniul strategiei naționale privind proprietatea intelectuală, ”ceea ce arată experiența și implicarea să constantă în acest domeniu”, se menționează în comunicat.

”Rezultatul acestui proces de preluare va duce la consolidarea și îmbunătățirea valorificării creației și protejarea autorilor”, afirmă reprezentanții Ministerului Culturii.

Miercuri, Centrul Român Pentru Administrarea Drepturilor Artiști Interpreți – CREDIDAM a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan privind proiectul de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

”Desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și politizarea domeniului – Transformarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor într-o simplă direcție subordonată Ministerului Culturii nu reprezintă o reformă reală. Dimpotrivă, riscă să crească birocrația și să creeze premisele politizării prin numiri pe criterii de clientelă”, arată semnatarii scrisorii deschise.