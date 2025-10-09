Nobel 2025: Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură

László Krasznahorkai, născut pe 5 ianuarie 1954, a fost desemnat laureatul Premiului Nobel pentru Literatură 2025. Acesta este un cunoscut romancier maghiar, autorul celebrului roman Satantango (1985), ecranizat de marele regizor maghiar Béla Tarr.

Anunțul a fost făcut în urmă cu scurt timp de către Academia Suedeză.

László Krasznahorkai a primit Man Booker International Prize în 2015, iar numele său era vehiculat pe lista favoriților la Nobel de mai mulți ani.

Cărțile sale sunt traduse și publicate în limba română la Editura Pandora M, colecția Anansi. World Fiction.

Născut în 1954, la Gyula, în sud-estul Ungariei, László Krasznahorkai a debutat în 1985 cu romanul Sátántangó, o carte care avea să-l impună imediat drept un autor de forță. Povestea unui sat aflat în descompunere, cu o atmosferă de sfârșit de lume, anunța deja temele recurente din întreaga sa operă: prăbușirea civilizației, disperarea metafizică, absurdul ordinii sociale și o permanentă căutare a sensului.

După Sátántangó, a urmat Melancolia rezistenței (Az ellenállás melankóliája, 1989), un roman care avea să inspire filmul cult Werckmeister Harmonies al regizorului Béla Tarr.

Colaborarea celor doi a devenit una emblematică pentru literatura și cinematografia maghiară postcomunistă: un dialog între două forme de artă obsedate de tăcere, ruine și timp.

Alte lucrări notabile includ „Război și război” (1999) și „Întoarcerea baronului Wenckheim” (2016), pentru care a primit Man Booker International Prize în 2015.

Krasznahorkai este cunoscut pentru stilul său dificil și hipnotic: fraze lungi de pagini întregi, lipsa punctuației tradiționale, o muzicalitate și o densitate aparte.

Criticii l-au comparat cu Kafka, Thomas Bernhard și Faulkner, dar Krasznahorkai respinge aceste paralele: „Nu există influențe, ci doar o singură disperare comună: încercarea de a înțelege lumea înainte să se prăbușească.”

În interviuri, autorul a afirmat că literatura trebuie „să caute sensul într-un univers care pare pierdut”, o temă recurentă în toate scrierile sale.

„Trăim într-o lume care se destramă, dar scrisul rămâne o formă de rezistență”, spunea Krasznahorkai într-un dialog publicat de The Paris Review.

Premiile Nobel vor fi înmânate laureaților în cadrul unei ceremonii speciale ce va fi organizată la 10 decembrie, ziua morții lui Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

Premiul constă într-o diplomă, o medalie de aur și un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro)