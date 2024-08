O PERSONALITATE PE ZI: Actorul Robin Williams

Unul dintre cei mai apreciaţi actori de comedie, cu un stil propriu bazat pe improvizaţie, Robin Williams s-a făcut remarcat în filme precum „Good morning, Vietnam”, „Dead Poets Society”, „Mrs. Doubtfire”, „Good Will Hunting”.

S-a născut la 21 iulie 1951, la Chicago, statul Illinois. A studiat pentru scurt timp ştiinţele politice la Claremont Men’s College şi teatrul la College of Marin. S-a înscris, în 1973, la Institutul Juilliard din New York, la secţia dramă. În 1991, Institutul Juilliard i-a acordat o diplomă de onoare, preşedintele Joseph W. Polisi menţionând că „geniul lui Williams pentru improvizaţia comică a fost egalat de înţelegerea sa profundă a artei actorului şi a modului de conectare cu publicul în moduri pline de înţeles”, se arată pe https://journal.juilliard.edu/. Totodată, a fost creată bursa „Robin Williams” care sprijină costurile de şcolarizare anuale ale unui student la teatru.

Robin Williams şi-a început cariera la mijlocul anilor 70, în San Francisco, ca actor de stand-up comedy, potrivit https://www.ibdb.com/. A fost distribuit, apoi, în diverse programe de divertisment TV, precum „The Richard Pryor Show”, „Laugh-In” şi „Eight Is Enough”, înainte de a deveni cunoscut publicului american ca extraterestrul Mork. Personajul şi-a făcut debutul în serialul „Happy Days” (1974-1984), după care a devenit vedeta propriului spectacol, „Mork & Mindy”, care i-a adus, în 1979, un Glob de Aur pentru cel mai bun actor de televiziune (comedie/muzical) şi o nominalizare, în 1980, la aceeaşi categorie. Williams a jucat împreună cu actriţa Pam Dawber în această emisiune TV, care a început în 1978 şi s-a încheiat în 1982, după patru sezoane, conform https://www.biography.com/.

După debutul în primul său rol principal, în filmul „Popeye” al lui Robert Altman, care a fost un eşec, au urmat peliculele „The World According to Garp” (1982), după romanul lui John Irving, şi „Moscow on the Hudson” (1984, nominalizare la Globurile de Aur, la categoria cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical), cu care a atras atenţia atât publicului, cât şi a criticilor.

Primul său mare succes cinematografic a fost rolul DJ-ului de radio Adrian Cronauer, din „Good morning, Vietnam” (1987), pentru care a fost răsplătit, în 1988, cu un Glob de Aur pentru cel mai bun actor (comedie/muzical) şi, de asemenea, nominalizat la un Oscar pentru cel mai bun actor. Au urmat, apoi, roluri mai complexe, bine primite atât de public, cât şi de critici: ”Dead Poets Society” (1989, nominalizat la un Premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal şi la un Glob de Aur pentru cel mai bun actor – dramă); „Awakenings” (1990, distincţie specială din partea National Board of Review şi a fost nominalizat la un Glob de Aur pentru cel mai bun actor – dramă); „The Fisher King” (1991, nominalizat la un Premiu Oscar la categoria de cel mai bun actor în rol secundar); „Mrs. Doubtfire” (1993), care i-a adus în 1994 un Glob de Aur pentru cel mai bun actor (comedie/muzical); „Good Will Hunting” (1997) – pentru rolul Sean Maguire a primit Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar şi Premiul Screen Actors Guild, fiind nominalizat şi la Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar; „Patch Adams” (1998), nominalizat, în 1999, la Globul de Aur pentru cel mai bun actor (comedie/muzical).

Robin Williams s-a întors ocazional la genul de actorie clasică pe care a studiat-o la Juilliard. A apărut în rolul vaganbondului Estragon, alături de Steve Martin, celălalt vagabond Vladimir, în producţia regizată de Mike Nichols „Waiting for Godot” de Samuel Beckett, care a avut premiera la Lincoln Center din New York în 1988. Unul dintre cele mai semnificative roluri ale sale a fost în producţia „Bengal Tiger at the Baghdad Zoo”, o piesă a dramaturgului Rajiv Joseph, care s-a jucat pe Broadway în 2011, potrivit https://www.broadwayworld.com/.

În 1991 l-a interpretat pe Peter Bannind / Peter Pan, adult, în „Hook”, regia Steven Spielberg, iar în anul următor şi-a împrumutat vocea Duhului Lămpii în filmul de desen animat „Aladdin” (1992). Între rolurile pe care le-a interpretat se mai află: Alan Parrish în „Jumanji” (1995), Osric în „Hamlet” (1996), Armand Goldman în „The Birdcage” (1996), Mel în „Deconstructing Harry” (1997), Chris Nielsen în „What Dreams May Come” (1998), Jakob în „Jakob the Liar” (1999), Andrew în „Bicentennial Man” (1999), Seymour Parrish în „One Hour Photo” (2002), Walter Finch în „Insomnia” (2002), Paul Barnell în „The Big White” (2005), Alan Hakman în „The Final Cut” (2006), Teddy Roosevelt / vocea lui Garuda în „Night at the Museum” (2006), „Night at the Museum: Battle of the Smithsonian” (2009) şi „Night at the Museum: Secret of the Tomb” (2014), Ramon / Lovelace (voce) în „Happy Feet” (2006) şi „Happy Feet II” (2011), Maxwell „Wizard” Wallace în „August Rush” (2007), Father Moinighan în „The Big Wedding” (2013), Dwight D. Eisenhower în „The Butler” (2013), Henry Altmann în „The Angriest Man in Brooklyn” (2014), „All About Ann: Governor Richards of the Lone Star State” (2014, documentar), „3 Still Standing” (2014), „Absolutely Anything” (2015, vocea câinelui Dennis), „Boulevard” (2015), „Robin Williams: Come Inside My Mind” (2018, documentar HBO), potrivit https://www.imdb.com/.

Robin Williams a fost one-man show în spectacolele „An Evening with Robin Williams” (1982), „Robin Williams: Live at the Met” (1986), „Saturday Night Live: The Best of Robin Williams” (1991), „Robin Williams: Live on Broadway” (2002), „Robin Williams: Weapons of Self Destruction” (2009). De asemenea, a fost invitat de onoare sau a avut apariţii episodice în mai multe seriale TV, dintre care amintim: „Pryor’s Place” (1984), „Homicide: Life on the Street” (1994), „The Larry Sanders Show” (1992-1994), „Friends” (1997), „One Saturday Morning” (1998), „L.A. Doctors” (1999), „Freedom: A History of US” (documentar, 2003), „Law & Order: Special Victims Unit” (2008), „Wilfred” (2012), „Louie” (2012), „The Crazy Ones” (2013-2014), notează https://www.cinemagia.ro/.

Actorul de comedie are o stea pe Hollywood Walk of Fame din 12 decembrie 1990, potrivit https://walkoffame.com/.

A sprijinit o serie de organizaţii caritabile şi cauze, inclusiv Comic Relief, Fundaţia „LiveStrong”, Fundaţia „Christopher & Dana Reeve” şi Spitalul de Cercetare pentru Copii „St. Jude”, indică site-ul https://www.biography.com/.

A fost căsătorit cu Valerie Velardi, cu care l-a avut pe fiul său Zak (născut în 1983, actor şi producător). Apoi s-a recăsătorit cu Marsha Garces (au divorţat în 2010), care i-a dăruit doi copii: Zelda (născută în 1989, actriţă şi regizoare) şi Cody Alan Williams (născut în 1991, regizor asistent). Graficiana Susan Schneider a fost cea de-a treia soţie, cu care s-a căsătorit în 2011.

Actorul Robin Williams s-a sinucis la 11 august 2014, acesta suferind de demenţă cu corpi Lewy, o boală neurodegenerativă care provoacă schimbări violente de stări de spirit şi halucinaţii, caracteristici prezente şi în bolile Parkinson şi Alzheimer.