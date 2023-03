Oscar 2023: „Everything Everywhere All at Once“, marele câștigător

Marele favorit al celei de-a 95-a ediții a Premiilor Oscar a confirmat predicțiile și a câștigat cea mai importantă categorie.

„Everything Everywhere All at Once“ a fost desemnat Cel mai bun film la Oscar 2023. Pelicula a avut cele mai multe nominalizări la această ediție, la 11 categorii.

Producția a câștigat cele mai multe trofee (șapte), la cele mai importante categorii: Cel mai bun film, Cea mai bună actriță în rol principal (Michelle Yeoh), Cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan), Cea mai bună actriță în rol secundar (Jamie Lee Curtis), Cel mai bun regizor (Daniel Kwan și Daniel Scheinert), Cel mai bun scenariu, Cel mai bun montaj.

La categoria Cel mai bun film au mai fost nominalizate filmele: „All Quiet on the Western Front“, „Avatar: The Way of Water“ „The Banshees of Inisherin“ „Elvis“, „The Fabelmans“, „Tár“, „Top Gun: Maverick“, „Triangle of Sadness“,„Women Talking“.

Pelicula „Everything Everywhere All at Once“ este disponibilă pe VOYO. Filmul urmărește o incursiune nebună în multivers și spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn (Michelle Yeoh), care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, căsniciei și a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-și găsi împlinirea în viață. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri și realități paralele, și conectându-se cu viețile pe care le-ar fi putut duce.

„Everything Everywhere All at Once“ a fost favoritul criticilor în acest an și a mai câștigat trofee importante la alte gale, inclusiv la Screen Actors Guild (SAG), unde toți cei trei actori (Michelle Yeoh, Ke Huy Quan și Jamie Lee Curtis) au fost premiați.