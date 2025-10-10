Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii (10-12 octombrie)

Între zilele de 10 și 12 octombrie 2025, are loc cea de-a 9-a ediție a festivalului de artă vizuală ‘Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii’, potrivit spotlightfestival.ro. Evenimentul aduce în premieră, în România, peste 20 de instalații interactive, sesiuni de video mapping și sculpturi de lumină semnate de artiști români și internaționali.

Ediția are ca temă ‘Simbioză / Symbiosis’ și este curatoriată de scenograful Adrian Damian.

Instalațiile Spotlight vor anima centrul orașului București pe traseul Calea Victoriei și în spații partenere precum ARCUB – Hanul Gabroveni, Mega Mall, Promenada și Sky Tower. Printre acestea se numără: Pac-Ghosts (MotionLab, RO) – o reinterpretare urbană a universului Pac-Man, găzduită la ARCUB – Hanul Gabroveni; Agreeable Tensions (Les Ateliers Nomad, RO) – video mapping pe fațada Hotelului Intercontinental Athenee Palace, un spectacol despre dualitățile fundamentale ale umanității; Fluxit (Vedel & De Wolf, NL) – o ‘pădure’ de lumină în Parcul Ateneului Român; Bird Passing By (Luminariste, FR) – o pasăre monumentală luminoasă, care va ocupa Piața George Enescu.

Acestora li se adaugă alte lucrări remarcabile prezentate pe fațada Teatrului Odeon, în fața Cercului Militar Național dar și în fața Magazinului Muzica unde celebra instalație Discoball va transforma zona într-un adevărat spațiu al petrecerii.

Ediția din acest an include Spotlight Talks 2025, un program de conferințe și mese rotunde cu acces gratuit, desfășurat în zilele de 10 și 11 octombrie la ARCUB – Hanul Gabroveni. Evenimentul aduce pentru prima dată la București profesioniști de top ai festivalurilor de lumină din întreaga lume – artiști, curatori și producători – care vor împărtăși experiențe, studii de caz și inovații din domeniul artelor vizuale.

Festivalul este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, cu sprijinul Raiffeisen Bank România în calitate de partener principal.

Cea de-a 8-a ediție a Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii s-a derulat între 11 și 13 octombrie 2024. Intitulată ‘București 565. Conexiuni urbane’, ediția s-a concentrat pe interacțiunea dintre arta new media și provocările contemporane.

O premieră în tradiția festivalului, Spotlight #8 a marcat deschiderea, la ARCUB – Hanul Gabroveni, a uneia dintre cele mai ample expoziții retrospective a renumitului grafician și ilustrator Tudor Banuș. Proiecția ‘Delir Controlat – Tudor Banuș’ realizată de Cultech – The Art Behind Technology a transformat fațada clădirii Hanului Gabroveni într-un adevărat portal către lumi suprarealiste și mitologii contemporane.

În traseul acestei ediției au fost înscrise clădiri și locații emblematice din Capitală: Cercul Militar Național, Teatrul Odeon, Palatul Telefoanelor, Hotelul Novotel, Magazinul Muzica, Piața Revoluției, Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național de Artă al României, Piața George Enescu și Hotel InterContinental Athenee Palace Bucharest.

Printre instalațiile de mari dimensiuni care au animat Calea Victoriei s-a numărat Angel Radios, semnată de artistul Mihai Popescu, amplasată la Cercul Militar Național.

În 2023, Festivalul Spotlight s-a desfășurat între 21 și 23 aprilie, având tema ‘Geometry of the City’. Cei peste 120.00 de bucureșteni și turiști prezenți la eveniment au putut admira picturi și lucrări de artă urbană proiectate pe fațadele unor clădiri emblematice ale Bucureștiului. Nu au lipsit spectacole de muzică de cor și poezii celebre mixate cu demonstrații de video mapping, instalații de light art și petreceri în aer liber.

Devenit un element de marcă al Spotlight Festival, spectacolul de video mapping de pe Cercul Militar Național a fost conceput de artistul premiat Vali Chincișan și a transportat privitorii într-o experiență imersivă de neuitat, inspirată de metropola aglomerată. Teatrul Odeon a fost transformat total de cele două sesiuni de video mapping pline de culoare create de Mindscape Studio.

Prezent pentru prima dată la Spotlight Festival, Corul Național de Cameră ‘Madrigal – Marin Constantin’ a colaborat cu artiștii de la Mindscape Studio pentru a propune publicului un spectacol inedit de video mapping pe fațada Teatrului Odeon, ce a marcat 60 de ani de existență ai ansamblului. Punctul zero al distracției la Spotlight Festival 2023 a fost instalația Discoballs a celor de la 360 Revolution, din fața magazinului Muzica.

În anul 2022, festivalul s-a derulat între 14 și 16 octombrie, fiind o ediție dedicată în întregime artiștilor din România. Piața Revoluției a găzduit două instalații de light-art de mari dimensiuni, ‘Human Head’ creată de start-up-ul românesc Humans.ai și Kaleidoscope a celor de la Kaustik. Pe trotuarul Muzeului Național de Artă al României, instalația ‘Lumi.Nativ’ a invitat trecătorii să parcurgă un tunel de lumină parcurs de pulsații succesive.

Statuia lui Mihai Eminescu de la Ateneul Român și statuia ecvestră a lui Carol I din fața Bibliotecii Centrale Universitare au fost animate de proiecții de video mapping în cadrul programului ‘Statui Vii’, campanie pentru readucerea în prim-plan a monumentelor emblematice ale orașului, printr-o serie de reactivări artistice. A doua locație Spotlight din 2022 a fost Arcul de Triumf, pentru marcarea împlinirii a 100 de ani de la inaugurare.

Prima ediție a Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii a fost programată între 23 și 25 aprilie 2015. Jocuri de lumini, spectacole și creații artistice inedite au putut fi urmărite pe Calea Victoriei, pe un traseu carte a pornit de la Biblioteca Centrală Universitară și s-a încheiat în Piața Națiunilor Unite. Printre clădirile îmbrăcate în proiecții colorate s-au numărat: Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național de Artă al României, Ministerul Afacerilor Interne, Teatrul Odeon, Cercul Militar Național, Palatul CEC și Muzeul Național de Istorie.

În Parcul Kretzulescu, spectatorii au putut admira o creație a artistului francez Maxime Houot, care a inclus o scenografie muzicală și luminoasă formată din 256 de baloane umplute cu heliu, iluminate individual printr-un LED. Traseul Spotlight de pe Calea Victoriei a fost luminat de 23 de lucrări artistice, instalații, sisteme de iluminare arhitecturală și videomapping-uri.

Începând cu anul 2023, Festivalul Spotlight – International Light Art este membru al The International Light Festivals Organisation, una dintre cele mai mari organizații dedicate festivalurilor luminii de pe întregul glob, arată spotlight.ro.