Zilele Bucureştiului, Primăria Capitalei îşi deschide porţile – Tururi ghidate, proiecţii de film, concerte, activităţi pentru copii şi masa comunităţii

Evenimentul „Primăria Deschisă”, care oferă bucureştenilor şi turiştilor şansa de a descoperi patrimoniul şi istoria unuia dintre cele mai frumoase palate interbelice din oraş, are loc în cadrul Zilelor Bucureştiului, sâmbătă, începând de la ora 10:00 şi până a doua zi la ora 03:00.

Sâmbătă, publicul este invitat să exploreze interiorul unuia dintre cele mai reprezentative palate interbelice ale Capitalei prin tururi ghidate, care dezvăluie istoria clădirii şi transformările ei de-a lungul timpului.

Programul este completat de expoziţia „Bucureşti: oameni, locuri, timpuri”, prezentată de Muzeul Municipiului Bucureşti, care reuneşte 60 de lucrări de pictură şi sculptură din patrimoniul Pinacotecii şi oferă o perspectivă artistică asupra oraşului şi a locuitorilor săi. Tot Muzeul Municipiului Bucureşti aduce, în curtea interioară a Primăriei, o selecţie de documentare istorice rare, ce reconstituie momente şi simboluri esenţiale pentru identitatea Capitalei şi a României.

În completare, instalaţia participativă „Bucureşti ACUM” invită bucureştenii şi vizitatorii să lase mesaje scrise sau desenate despre ce iubesc şi ce îşi doresc pentru oraş, transformând experienţa într-un dialog colectiv despre Bucureşti.

Strada Elie Radu devine loc de spectacol şi întâlnire

Alăturat Palatului Primăriei, strada Elie Radu va prinde viaţă printr-un program variat de activităţi pentru toate vârstele. Dimineaţa debutează cu un atelier de confecţionat marionete, urmat de un show de magie susţinut de Magitot şi de spectacolul muzical interactiv „Caruselul vesel” semnat de saxofonistul Cătălin Milea alături de cântăreaţa de jazz şi bossa nova Gabriela Costa.

După prânz, publicul va putea urmări spectacolul de teatru tradiţional „Cioful cel Viclean”, urmat de demonstraţii spectaculoase de jonglerii pe monociclu (Vlad Bănescu) şi de show-ul rock interactiv „The Rolling Strings” al Companiei de Teatru de Animaţie „Pur Anima”.

Seara aduce muzica în stradă: trupa Sunday Morning (18:00-19:30), cu un repertoriu de folk-rock plin de energie, şi Irina Sârbu (21:00–22:00), care va fermeca publicul cu vocea sa versatilă şi combinaţia de jazz, pop şi influenţe tradiţionale. De la ora 17:00 până în zori, atmosfera va fi animată de seturile live ale DJ-ului Jiji Lazăr, care va transforma strada într-un spaţiu al muzicii şi dansului.

Masa comunităţii şi zonă de relaxare

Pe toată durata evenimentului, vizitatorii sunt invitaţi la masa comunităţii şi la zona de food & drinks amenajată pe strada Elie Radu – un loc de socializare unde gastronomia se împleteşte cu atmosfera de sărbătoare.

„Primăria Deschisă” este mai mult decât un eveniment: este un prilej de a descoperi patrimoniul, de a participa la activităţi culturale şi de a celebra împreună cei 566 de ani de la prima atestare a Bucureştiului.

Intrarea la toate evenimentele este liberă.

Prograsmul complet AICI