Dan Cristian Popescu îi provoacă pe contracandidați: „Tăcerea lor e poziția lor”

Candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care reproșează celorlalți competitori lipsa de reacție față de proiectul său de finanțare a Catedralei Naționale. Într-o postare cu tentă morală și identitară, Popescu afirmă că de o săptămână „nimeni dintre contracandidați nu a avut curajul să reacționeze” la inițiativa sa.

„Poate pentru că e mai simplu să eviți. Să stai între sondaje, algoritmi de imagine și tăcere”, scrie Popescu, subliniind că și-a asumat public sprijinul pentru acest proiect, pe care îl consideră un simbol al unității și continuității naționale.

El argumentează că un oraș nu are nevoie doar de infrastructură, ci și de repere morale și identitare, adăugând că finanțarea Catedralei nu ar trebui privită politic, ci ca o investiție în sufletul comunității:

„Catedrala este un simbol — nu al unui partid, ci al poporului român, al generațiilor care au visat să-și vadă credința și istoria asumate și în spațiul public.”

Popescu a prezentat un proiect de hotărâre prin care Primăria Municipiului Bucureşti ar putea aloca 5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

Potrivit proiectului depus de Dan Cristian Popescu, această sumă reprezintă „un gest de respect şi asumare a rădăcinilor noastre” şi nu – spune el – un act de susţinere partizană, ci „un act pentru toţi”.

El a făcut apel către toate formaţiunile politice din Consiliul General să îşi exprime clar poziţia faţă de această propunere, susţinând că locuitorii Capitalei au dreptul să ştie cine este dispus să promoveze unitatea, identitatea şi continuitatea civic-morală, şi cine preferă „să ascundă aceste teme în spatele calculului politic”.

Popescu face apel la unitate și curaj civic, spunând că preferă „să vorbească și să construiască”, chiar dacă rămâne singur în demersul său.