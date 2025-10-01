Evreii din întreaga lume marchează Iom Kipur, cea mai sfântă zi din calendarul iudaic

Evreii din întreaga lume celebrează, începând de miercuri seara, Iom Kipur – Ziua Ispășirii sau Ziua Iertării, considerată cea mai sfântă sărbătoare din calendarul iudaic.

Sărbătoarea are loc anual la zece zile după Roș Hașana, Anul Nou Iudaic, și marchează momentul în care, potrivit tradiției, Dumnezeu hotărăște soarta fiecărui om pentru anul care urmează, după ce pune în balanță faptele bune și cele rele.

Iom Kipur este caracterizat printr-un post sever de 25 de ore, în care sunt interzise orice fel de mâncare și băutură, inclusiv apa. De asemenea, credincioșii se abțin de la muncă, relații intime, folosirea parfumurilor sau a cremelor și de la purtarea hainelor din piele. Scutiri primesc copiii mici, persoanele bolnave și femeile însărcinate.

Pe durata acestei zile, evreii își petrec majoritatea timpului la sinagogă, în rugăciune și meditație. Rugile au rolul de a aduce iertarea păcatelor și de a apropia credincioșii de Dumnezeu. În mod tradițional, mulți poartă haine albe, simbol al purității și al înnoirii spirituale.

Un aspect important al sărbătorii îl reprezintă reconcilierea cu ceilalți. Potrivit învățăturilor rabinice, iertarea divină poate fi obținută doar dacă omul iartă, la rândul său, pe semenii săi.

Iom Kipur se încheie cu suflatul în șofar – corn de berbec –, sunet considerat un apel la trezire spirituală și la reînnoirea legământului dintre poporul evreu și Dumnezeu. În această zi nu se folosesc urări festive, ci expresia tradițională: „Gmar Chatima Tova!” – „Să fii înscris în Cartea Vieții”.