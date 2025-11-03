Inițiativa lui Dan Cristian Popescu: Primăria Capitalei ar putea dona 5 milioane de lei pentru finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului

Consilierul general și candidat independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu, a anunțat public inițiativa de a sprijini Patriarhia Română cu 5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect pe care îl consideră nu doar religios, ci un „simbol al identității, unității și continuității noastre ca popor”.

În mesajul său, Popescu a subliniat că edificiul nu reprezintă doar un proiect religios, ci „un simbol al identității, al unității și al continuității noastre ca popor”. El a făcut apel la partidele politice din Consiliul General să își asume o poziție clară și să sprijine proiectul, considerând că sprijinul Capitalei este „o datorie morală și firească”.

„Nu vorbim despre sume extravagante, ci despre un gest de respect și asumare a rădăcinilor noastre, un gest de solidaritate și împăcare”, a scris Popescu, subliniind rolul Bisericii ca factor de coeziune socială în perioadele dificile.

Totodată, el a cerut fiecărui candidat la Primăria Capitalei să își exprime public poziția față de această propunere: „Bucureștenii au dreptul să știe cine este dispus să lucreze pentru coeziune socială, identitate și continuitate – și cine preferă să ascundă aceste teme în spatele calculului politic.”

Dan Cristian Popescu consideră că sprijinul pentru Catedrala Națională „nu este un act împotriva cuiva, ci un act pentru toți”, un pas spre reconciliere și reafirmare a valorilor tradiționale. El a încheiat apelul cu un mesaj simbolic: „Să arătăm că Bucureștiul nu este doar capitala administrativă, ci și capitala spirituală a românilor.”

Catedrala Mântuirii Neamului, sfințită în 2018, este considerată de inițiator „un reper național, cultural și simbolic, care reunește valorile creștine și tradiția românească într-un ansamblu unic”.