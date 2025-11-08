Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe actorul Robert De Niro la Vatican (VIDEO)

Papa Leon al XIV-lea l-a primit vineri la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA



Suveranul pontif, originar din Chicago, i-a spus actorului ”Îmi pare bine să vă cunosc” și i-a strâns mâna. De Niro a răspuns ”Și mie îmi pare bine”.



Foto: (c) VATICAN MEDIA HANDOUT EPA

La finalul întâlnirii, papa Leon i-a dăruit actorului, celebru din filme precum ”Godfather II”, ”Raging Bull” și ”Goodfellas”, un rozariu.

Actorul american a primit joi seară cea mai înaltă distincție civilă a Romei, Lupa Capitolina (Lupoaica de pe Capitoliu), din partea primarului local, Roberto Gualtieri. ‘Familia mea are origini italiene’, a declarat starul american, în vârstă de 82. El le-a mulțumit oficialităților italiene pentru această decorație, ce i-a fost înmânată în cadrul unei ceremonii organizate la Roma.