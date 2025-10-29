Patriarhia a anunțat prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale

Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400.

In seara acestei zile, 29 octombrie 2025, începând cu ora 18.30, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi adusă la Catedrala Națională unde va fi așezată spre închinare în Sfântul Altar.

Racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare și trecere a pelerinilor prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, respectiv ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, urmând ca, ulterior, să fie readusă la Catedrala Patriarhală cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe colina Patriarhiei:

Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare.

Timpul de așteptare poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor utilizând următorul link https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva.

Peste 80.000 de persoane au trecut până miercuri prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore.

Potrivit hărții interactive realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor, actualizată în timp real, rândul credincioșilor veniți să treacă prin altarul Catedralei Naționale se termina, la ora 8:45, în Piața Constituției.

‘Timpul de așteptare este între șase și opt ore’, a declarat, pentru AGERPRES, preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

Potrivit consilierului patriarhal, pe de altă parte, la pelerinajul desfășurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaște aproximativ 120.000 de persoane în total, marți numărul celor care urcaseră Colina Bucuriei fiind de 110.000.

‘Persoanelor care așteaptă să intre în Catedrala Națională li se oferă sandvișuri și sticle de apă, asemenea celor de la pelerinajului de pe Colina Bucuriei prilejuit de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor’, a reamintit preotul Adrian Agachi.

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, în perioada 19 – 22 octombrie, Sfintele Moaște au fost scoase din Catedrala Patriarhală și așezate în pridvorul acesteia, de joia trecută, la finalul procesiunii ‘Calea Sfinților’, acestea fiind depuse spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei.

Miercuri, după închinarea ultimului pelerin, Sfintele Moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală.

***

Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat două hărți interactive actualizate în timp real care arată unde se termină rândul credincioșilor veniți să treacă prin altarul Catedralei Naționale și al celor de la pelerinajul de pe Colina Bucuriei. Datele sunt actualizate cu ajutorul voluntarilor ‘Tineri în acțiune’, care sunt permanent alături de pelerini.