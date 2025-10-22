Pictura Catedralei Naționale – sfințită, duminică, de Patriarhul Bartolomeu și de PF Daniel,

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, vor oficia, duminică, Slujba de Sfințire a Picturii Catedralei Naționale, în prezența a 2.500 de oficiali și a peste 8.000 de pelerini.

‘Începând cu ora 7:30 și până la ora 10:00, vom avea Slujba Sfintei Liturghii, la care vor participa trei ierarhi din Capitală și un sobor extins de preoți și diaconi. De asemenea, începând de la ora 10:15, vor sosi la Catedrala Națională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului. Slujba de Sfințire a Picturii Catedralei Naționale va începe la ora 10:30 și va dura până la ora 12:30. La această slujbă va participa și un sobor extins de ierarhi – 65 la număr – 70 de preoți și 12 diaconi. Accesul persoanelor în perimetru – invitați oficiali și grupuri organizate din eparhii, exclusiv – se va face începând cu ora șapte dimineața. Astfel, în Catedrala Națională, în interior, vom avea 2.500 de invitați oficiali, la care se vor adăuga peste 8.000 de credincioși în grupuri organizate din eparhii, care vor participa la slujbă din perimetrul Esplanadei sau Piațetei, care se află în fața Catedralei Naționale’, a anunțat, miercuri, preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

Agachi a participat, miercuri, împreună cu purtătorii de cuvânt ai Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, la o declarație de presă desfășurată în proximitatea intrării principale în zona esplanadei Catedralei Naționale, dedicată prezentării programului liturgic al evenimentului Sfințirii Picturii Catedralei Naționale, care va avea loc pe data de 26 octombrie.

Preotul a precizat că persoanele care nu fac parte din lista de invitați oficiali sau din lista grupurilor organizate de pelerini din eparhii vor putea participa la slujbă din exteriorul amplasamentului, ‘de dincolo de gardul Catedralei Naționale’.

‘De asemenea, subliniem și faptul că, după încheierea slujbei de sfințire, se va crea un rând organizat pentru închinarea în Sfântul Altar. Mai întâi se vor închina invitații oficiali, care se află în interior, iar apoi persoanele care fac parte din grupurile organizate de pelerini din eparhii, care se află în spațiul esplanadei sau piațetei din fața Catedralei Naționale. Facem un apel către toți credincioșii care se vor afla în exteriorul spațiului Catedralei Naționale, dincolo de gardul împrejmuitor, să aibă răbdare! Ei vor putea să ajungă la momentul închinării în Sfântul Altar, să se așeze la acest rând de închinare, abia după ora 20:00, în cursul zilei de 26 octombrie’, a îndemnat acesta.

Catedrala Națională va fi însă deschisă zi și noapte până pe data de 31 octombrie, a precizat Adrian Agachi.

El a explicat că, în ceea ce privește denumirea corectă a sfântului lăcaș, ‘vorbim în momentul de față de Catedrala Națională, nu de Catedrala Mântuirii Neamului’.

‘Denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului a fost utilizată în special de primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Sensul ei nu este acela de o mântuire petrecută în masă, ci se referea exclusiv la izbăvirea poporului român din vitregiile care avuseseră loc de-a lungul timpului. Ne putem gândi la faptul că, la momentul respectiv, Mitropolitul Primat Miron Cristea, viitor Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, voia, în primul rând, să sublinieze împlinirea idealului de unificare a poporului român, petrecută în anul 1918, și izbăvirea poporului român dintr-o perioadă tulbure a istoriei. În momentul de față, încă din anul 2016, s-a impus această denumire de Catedrala Națională, nu cea de Catedrala Mântuirii Neamului, tocmai pentru a se elimina orice fel de interpretări greșite acordate acestei expresii’, a afirmat Agachi.

Totodată, preotul Adrian Agachi a făcut o trecere în revistă a istoricului ridicării Catedralei Naționale – idee apărută în conștiința publică românească imediat după dobândirea independenței, odată cu prima lege de construire a unei catedrale, promulgată de Regele Carol I la 5 iunie 1884, continuând cu momentul anilor ’20, când Mitropolitul Primat de la vremea respectivă, Miron Cristea, viitorul prim Patriarh al României, împreună cu Regele Ferdinand, au încercat din nou să pornească acest proiect, și până în prezent, când, începând din 2007, s-au inițiat concret demersurile pentru realizarea proiectului Catedralei Naționale, ale cărei lucrări de ridicare au început în 2010.

‘În anul 2018, la Centenarul Marii Uniri, am avut bucuria de a participa la acea slujbă minunată de sfințire a altarului și ansamblului Catedralei, înfăptuită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, și un sobor extins de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Anul 2018, în care s-a sărbătorit practic Centenarul Marii Uniri, este urmat acum de sărbătorirea Anului Centenar al Patriarhiei Române, care, în anul 2025, aniversează 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie. De aceea, și în acest an, foarte important pentru istoria noastră națională și bisericească, vom avea acest eveniment al Sfințirii Picturii Catedralei Naționale. Este un eveniment menit să unească. Este un eveniment menit să ne asigure tuturor pacea, comuniunea și liniștea de care avem nevoie, nu doar ca oameni credincioși, ci și ca întreg popor, ca națiune’, a mai spus Adrian Agachi.