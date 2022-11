Postul Nasterii Domnului sau al Craciunului

Postul Craciunului este primul post din anul bisericesc si ultimul din anul civil. Din randuielile bisericesti aflam ca se lasa sec in seara zilei de 14 noiembrie, insa, cand aceasta data cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte. Acest post se incheie pe 24 decembrie. Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, cand acesta astepta sa primeasca cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatra ale Tablelor Legii. Astfel, crestinii postind 40 de zile, se invrednicesc sa primeasca pe Cuvantul lui Dumnezeu intrupat si nascut din Fecioara Maria.

Dezlegari in Postul Craciunului

Dupa randuiala din pravile, in timpul Postului Craciunului, miercurea si vinerea nu mancam cu untdelemn si nu bem vin. In aceste doua zile postim pana la ora 3-4 p.m., cand manacam hrana uscata sau legume fierte. Daca se intampla sa cada miercuri si vineri un sfant care sa aiba Doxologie mare, dezlegam numai la untdelemn si la vin si mancam o singura data in zi. Daca s-ar intampla miercuri sau vineri sa cada un sfant care are Priveghere, dezlegam la untdelemn, la vin si la peste. Si daca se va intampla pomenirea sfantului al caruia este hramul Bisericii, miercuri sau vineri, de asemeni mancam peste.

Marti si joi nu mancam peste ci numai untdelemn si vin. Daca se intampla sa cada un sfant marti sau joi, care sa aiba Doxologie mare, atunci mancam peste.

In Postul Craciunului avem dezlegare la peste sambata si duminica

Biserica a randuit ca in fiecare sambata si duminica cuprinse intre 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in Biserica) si 20 decembrie (pomenirea Sfantului Ignatie Teoforul), sa avem dezlegare la peste.

Zilele din anul acesta in care avem dezlegare la peste sunt: 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului in Biserica), 23 noiembrie (Sfantul Antonie de la Iezerul Valcii), 25 noiembrie (Sfanta Mucenita Ecaterina si Sfantul Mercurie), 27 si 28 noiembrie (sambata si duminica), 30 noiembrie (Sfantul Apostol Andrei), 4 decembrie (Sfanta Varvara), 5 decembrie (Sfantul Sava cel Sfintit), 6 decembrie (Sfantul Ierarh Nicolae), 7 decembrie (Sfanta Mucenita Filofteia), 9 decembrie (Zamislirea Sfintei Fecioare Maria), 12 decembrie (Sfantul Ierarh Spiridon), 11 si 12 decembrie (sambata si duminica), 13 decembrie (Sfantul Ierarh Dosoftei), 18 si 19 decembrie (sambata si duminica).

Postul Craciunului in tipicul Sfantului Sava

In tipicul Sfantului Sava intalnim urmatoarele precizari: „Deci suntem datori in aceste 40 de zile sa pazim in fiecare saptamana, trei zile postindu-le fara untdelemn si vin: luni, miercuri si vineri. Iar daca se va intampla vreun sfant mare in aceste zile intru pomenirea lui dezlegam si facem praznic pentru dragostea sfantului. Daca aceste zile se vor intampla marti sau joi atunci mancam peste iar daca va fi luni, miercuri sau vineri dezlegam numai la untdelemn si vin, iar peste nu mancam in afara de faptul daca se va intampla sa fie hramul Bisericii. Deci daca se va intampla hramul vreunui sfant dintre acestia in manastire atunci dezlegam la peste si la vin in orice zi ar cadea. Iar unele Tipice de la ziua a 9-a a lunii Decembrie poruncesc sa postim si la peste, sa nu mai facem nici un fel de dezlegari, in afara de sambata si duminica si de va fi hramul vreunui sfant (cand se dezleaga).”

Randuieli liturgice specifice in Postul Craciunului

In timpul Postului Nasterii Domnului, incepand cu data de 21 noiembrie, se introduc in cadrul slujbei Utreniei, Catavasiile Nasterii Domnului, care se canta pana in data de 30 decembrie inclusiv. In aceasta perioada a Postului Craciunului, la Ceasuri si Pavecernita nu sunt cantate stihirile si nici troparele, ci toate sunt rostite. Daca ajunul Craciunului cade sambata sau dumnica, slujba Ceasurilor Imparatesti se muta in vinerea dinainte, aceasta zi devenind aliturgica. De asemenea, daca ajunul Craciunului cade in zilele de luni pana vineri se va oficia in aceasta zi Liturghia Santului Vasile cel Mare, urmand ca in ziua praznicului sa se savarseasca Sfanta Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur. Daca ajunul va fi sambata sau dumnica, in ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur, iar in ziua Craciunului – Liturghia Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecernia.

Postul Nasterii Domnului ne aminteste de postul de 40 de zile tinut de Moise inainte de a primi Tablele Legii pe Muntele Sinai. Daca el s-a pregatit prin post pentru a primi cuvintele Domnului scrise pe lespezile de piatra, se cuvine ca si noi, prin acest post sa ne pregatim sa primim pe Fiul lui Dumnezeu, sa devenim salas pentru Hristos.

Nu intamplator, prima mare sarbatoare din Postul Craciunului este Intrarea Maicii Domnului in biserica, praznuita pe 21 noiembrie, sarbatoare care ne descopera ca Maica Domnului intra in templul din Ierusalim pentru a deveni ea insasi templu sau „biserica sfintita si rai cuvantator”.

In Postul Nasterii Domnului avem dezlegare la peste in toate zilele de sambata si duminica. Insa, precizam ca in prima saptamana a acestui post, pana in 21 noiembrie, la Praznicul Intrarii in Biserica al Maicii Domnului, precum si in ultima saptamana. Postul Craciunului este un post de asprime mijlocie. Dezlegare la peste se mai face si in zilele de serbarea a vreunui sfant cu doxologie mare.

In timpul acestui post, se ajuneaza lunea, miercurea si vinerea pana in ceasul al IX-lea (ora 15:00), cand se mananca hrana uscata sau legume fierte, fara untdelemn; martea si joia se mananca plante fierte, drese cu untdelemn, si se bea vin, iar sambata si duminica se ingaduie si peste. Daca lunea, martea sau joia cade praznuirea vreunui sfant cu doxologie mare, se dezleaga la peste, iar miercurea si vinerea, la vin si untdelemn, dar se mananca numai o data pe zi. Tot asa, daca miercuri sau vineri se intampla sa cada sarbatorirea unui sfant cu Priveghere sau hramul bisericii, atunci se dezleaga la untdelemn, peste si vin.

Incepand cu data de 21 noiembrie, se introduc in cadrul slujbei Utreniei Catavasiile Nasterii Domnului, care se canta pana in data de 30 decembrie inclusiv. Mentionam ca daca Ajunul Craciunului cade intr-una din zilele din cursul saptamanii (de luni pana vineri), se va oficia Liturghia Sfantului Vasile cel Mare, urmand ca in ziua praznicului sa se savarseasca Sfanta Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur. Daca insa ajunul va fi sambata sau duminica, in ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur, iar in ziua Craciunului – Liturghia Sfantului Vasile cel Mare unita cu Vecernia.

Pentru ca la inceput, nu toti crestinii posteau in acelasi mod si acelasi numar de zile, s-a stabilit in cadrul Sinodul local din Constantinopol, tinut in anul 1166, sub conducerea patriarhului Luca Chrysoverghi, ca Postul Nasterii Domnului sa inceapa pe 15 noiembrie.

Postul nu inseamna numai abtinerea de la anumite mancaruri, ci si abtinerea de la anumite fapte si cuvinte care pot intina sufletul. Si ceea ce este cel mai important de retinut este ca in post trebuie sa ne hranim mai mult cu Hristos.