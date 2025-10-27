Prahova: Incendiu la o biserică din comuna Poienarii Burchii; arde acoperișul

Un incendiu a izbucnit, luni, la biserica din satul Podu Văleni, comuna Poienarii Burchii, focul manifestându-se la nivelul acoperișului, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.



‘Ajunși la locului intervenției, pompierii au constatat că incendiul se manifestă la acoperișul bisericii, pe o suprafață de aproximativ 200 mp’, a transmis sursa citată.

Pentru o intervenție optimă și pentru reducerea la minim a daunelor provocate lăcașului de cult, pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Incendiul a fost lichidat și nu au fost înregistrate victime. Cauza acestuia urmează să fie stabilită, a transmis ISU Prahova.