Programul liturgic al Sfințirii picturii „Catedralei Naționale” (LIVE VIDEO)

Evenimentele legate de Sfin­țirea picturii Catedralei Națio­nale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic:

7:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii, în Catedrala Națio­nală, de către un sobor ­desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi, deoarece la Sfințirea Altarului Catedralei, în 25 noiembrie 2018, au slujit doar ierarhi din eparhii, nu și preoți;

10:15 – Sosirea la Catedrala Națională a Sanctității Sale ­Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;

10:30-12:30 – Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale săvârșită de cei doi Patriarhi, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.

Conform spațiului interior disponibil al Catedralei, în timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Na­țio­nale vor avea acces în Catedrală numai invitații oficiali, în număr de 2.500 de persoane.

În spațiul disponibil în piațeta (esplanada) din fața Catedralei Naționale, vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces în Catedrală.

Ceilalți credincioși prezenți, atât din București, cât și din alte loca­lități, vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.

După încheierea Sfintei Liturghii (ora 10:00) și a slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale (ora 12:30), accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei (esplanadei) Catedralei (aproape de treptele Catedralei).

Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de 26 octombrie 2025 numai după ora 20:00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioșii ortodocși pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale și în zilele următoare: 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, inclusiv pe timpul nopții.

Menționăm că în ziua de luni, 27 octombrie 2025, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, începând cu ora 9:00, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericirea Sa Daniel, Patriarhul României, împreună cu toți ierarhii ortodocși invitați oficial și un număr restrâns de preoți și diaconi.

O delegație de părinți athoniți va sluji la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Starețul Atanasie Floroiu al Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos și Starețul Antipa Skandalakis de la Chilia „Sf. Ana” – Kareia, ucenic al Sf. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, se numără printre părinții athoniți care vor sluji atât la Liturghia oficiată duminică dimineață la Catedrala Națională, cât și la slujba de Sfințire a picturii în mozaic.

De la Schitul Românesc Prodromu mai participă Ierom. Matei Andriucă, iar de la Chilia „Sf. Ana” – Kareia Ieroschim. Teodosie Hatzinikolaou.

Ceilalți părinți athoniți invitați sunt:

de la Chilia „Sf. Gheorghe” – Colciu: Ieroschim. Dionisie Alb, stareț, și Ieroschim. Dionisie Florea;

de la Chilia „Sfântul Ipatie”: Ieroschim. Ignatie Bozianu, stareț, și Ieroschim. Siluan Gînju.

Invitat vineri în studioul Trinitas TV, Răzvan Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a explicat că Starețul Antipa de la Chilia „Sf. Ana” (Mănăstirea Iviru) a avut o legătură deosebită cu spiritualitatea poporului român prin duhovnicul său, Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu.

„Părintele Antipa a ucenicit mulți ani pe lângă Părintele Dionisie și are o dragoste deosebită față de poporul român și față de spiritualitatea poporului nostru, fiind un ambasador al Ortodoxiei românești în Sfântul Munte Athos”, a precizat Răzvan Clipici.

Despre stareții athoniți invitați

Consilierul patriarhal a mai menționat că Starețul Dionisie Alb de la Chilia „Sfântul Gheorghe” – Colciu și Starețul Ignatie Bozianu al Chiliei „Sfântul Ipatie” de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped au fost și ei ucenici ai Sfântului Dionisie de la Colciu.

Cei zece părinți athoniți au fost invitați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Sfințirea Catedralei Naționale și la Hramul Sf. Cuv. Dimitrie Cel Nou, deoarece au fost martori ai viețuirii alese a doi sfinți români recent canonizați de Patriarhia de Constantinopol: Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu.

Cei doi sfinți, care au influențat mult viața duhovnicească a monahilor români din Sfântul Munte Athos în a doua parte a secolului al XX-lea, au fost înscriși imediat și în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod la ședința din 29-30 septembrie.

Cuvioși athoniți recent canonizați

La propunerea Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, Patriarhia Ecumenică a canonizat și alți doi cuvioși români athoniți: Sf. Cuv. Nifon Prodromitul, întemeietorul Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos, și Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul, din obștea Schitului Prodromu.

Patriarhul Daniel și-a exprimat vineri recunoștința pentru canonizarea celor patru cuvioși în Anul Centenar al Patriarhiei Române.

„Proclamarea sfințeniei celor patru părinți aghioriți de origine română în Anul Centenar al Patriarhiei Române exprimă legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română, dintre monahismul athonit și monahismul românesc”, a spus Preafericirea Sa la întâmpinarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu în Catedrala Patriarhală de la Bucuești.

„De aceea, mulțumim Sanctității Voastre și membrilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru proclamarea sfințeniei celor patru români aghioriți.”

Informații pentru pelerini – Sfințirea picturii Catedralei Naționale – Duminică, 26.10.2025

– Toți pelerinii din eparhii trebuie să aibă la ei un act de identitate. Fără acesta nu se poate intra.

– Toți pelerinii din eparhii vor primi un ecuson pe care sunt obligați să îl poarte pe perioada evenimentului. Pierderea ecusonului va împiedica accesul pe esplanadă.

– Pelerinii din eparhii nu vor avea acces cu următoarele lucruri: arme albe (cuțit, briceag etc), obiecte înțepătoare și tăioase, substanțe stupefiante, elemente pirotehnice (petarde, artificii etc), scaune pliabile, sticle din sticlă.

– Pelerinii pot avea la ei un bagaj mic, care va conține: o sticlă de apă și haine adaptate pentru condițiile atmosferice.

– Persoanele care iau medicamente să aibă la ei doar doza pentru ziua respectivă. Dacă medicamentele au un regim special, să aibă la ei rețeta.

– În curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe esplanadă, se va staționa în zona în care a fost repartizată eparhia. Acel spațiu este îngrădit cu garduri. Accesul se va face doar pe rutele indicate.

– Nu este permisă trecerea cu aparate de fotografiat sau alte dispozitive, în afară de telefon. Deoarece la eveniment va fi prezent SPP-ul, aceste reguli sunt obligatorii, iar încălcarea lor duce la interzicerea accesului în interiorul esplanadei!

– Pe esplanadă, în spatele porticurilor, se află toaletele ecologice.

– Pe esplanadă există un punct de prim ajutor și standuri cu obiecte bisericești.

– Pelerinii nu au acces, în timpul slujbei, în Catedrală.

– Pelerinii nu au voie să se deplaseze în alte zone decât cele în care au fost repartizați să stea.

– Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului începe la ora 10:30 și se termină la 12:30.

– Nu se va face împărtășirea niciunui pelerin din eparhii după terminarea Sfintei Liturghii.

– Se va acorda, după terminarea Sfintei Liturghii, anafură, apă și un sandviș fiecărui pelerin din eparhie.

– Intrarea la închinare în Sfântul Altar se va realiza în următoarea ordine: întâi vor intra invitații oficiali (3000 persoane), apoi grupurile organizate din eparhii (9000 persoane), în ordinea în care sunt mai aproape de treptele Catedralei.