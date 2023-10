Sarbatoarea Sfantului Dimitrie, Izvoratorul de Mir

Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir – Sfantul Mare Mucenic Dimitrie a trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian Galeriu (284- 311) si era fiul voievodului cetatii Tesalonicului, botezat in taina de parintii sai, de frica cruntelor prigoane impotriva crestinilor.

Si il invatau parintii in camara cea ascunsa a palatului lor toate tainele sfintei credinte, luminandu-i cunostinta despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum si milostenia cea catre saraci, savarsind, adica, faceri de bine, celor ce trebuiau. Si asa, Dimitrie a cunoscut adevarul din cuvintele parintilor sai, dar, mai ales, a inceput a lucra intr-insul darul lui Dumnezeu. Si tanarul crestea cu anii si cu intelepciunea, urcand ca pe o scara, din putere in Sfantul Dimitrieputere. Si, ajungand la varsta cea mai desavarsita, parintii lui s-au dus din vremelnica viata, lasand pe tanarul Dimitrie mostenitor nu numai al multor averi, ci si al bunului lor nume.

Sfantul Mare Mucenic Dimitrie este praznuit pe 26 octombrie. Sfantul Dimitrie a vietuit in timpul domniei imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian Galeriu (284-311). A fost botezat in taina, din cauza prigoanelor impotriva crestinilor. Dupa moartea tatalui sau a fost ales dregator al cetatii Tesalonic chiar de catre imparatul Maximian Galeriu. Pentru ca refuza sa aduca jertfa zeilor, marturisind credinta in Hristos, a fost aruncat in temnita. In aceea vreme existau renumitele jocuri in cinstea imparatului, in care gladiatorul Lie (un luptator de origine vandala, adus de prin Africa) ii arunca in sulite pe cei cu care se lupta, indeosebi crestini. Din relatarea vietii Sfantului Dimitrie cel Mare aflam ca un tanar Nestor, ii cere in temnita binecuvantarea Sfantului Dimitrie sa lupte cu Lie. Sfantul Dimitrie il binecuvinteaza si acesta reuseste sa-l biruie pe Lie. Imparatul, afland de binecuvantarea daruita de Sfantul Dimitrie, a poruncit ca el sa fie strapuns cu sulitele, iar lui Nestor sa i se taie capul.

Sfantul Dimitrie a marturisit credinta crestina cu pretul vietii sale. Trupul sau a fost inmormantat de crestini, iar pe acel loc a fost ridicata mai tarziu biserica, care se poate vedea si astazi. Din mormant iesea sfant mir care tamaduia bolile, si de aceea Sfantul Dimitrie este numit Izvoratorul de Mir. In perioada cruciadelor sau putin mai tarziu, sfintele sale moaste au fost luate din sfanta sa biserica si duse in Apus. Multa vreme nu s-a stiut de ele. Arheologul Maria Theohari le-a identificat ca fiind prezente in abatia benedictina San Lorenzo in Campo. Dupa mai multe discutii, s-a aprobat ca pe 23 octombrie 1978 sa fie adus cinstitul cap la Tesalonic, iar dupa doi ani, pe 10 aprilie 1980, au fost aduse si celelalte moaste ale marelui mucenic. Moastele Sfantului Dimitrie, izvoratoare de mir, se afla si astazi in biserica sa din Tesalonic, in Grecia. Ele au fost aduse in anul 2003, la Iasi, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Minunile savarsite de Sfantul Dimitrie au fost adunate de Paul Lemerle, bizantinolog renumit, si publicate in doua volume in anul 1981. Cea mai cunoscuta minune este cea savarsita cu Marian, guvernatorul orasului Tesalonic. Acesta era crestin, cu viata aleasa. Dupa felurite ispite venite de la diavol, carora le-a rezistat, marele demnitar paralizeaza. Un prieten ii spune ca Sfantul Dimitrie ii poate tamadui. Astfel, Marian ajunge in biserica sfantului din cetate. Aici, dupa rugaciuni intense, s-a facut sanatos. Mentionam ca intamplarea s-a petrecut in secolul al V-lea. Dupa aceasta minune, Dimitrie devine patronul orasului, iar ziua de 26 octombrie devine sarbatoare nationala, la care veneau persoane si din Occident.

In unele icoane, Sfantul Dimitrie este reprezentat calare pe un cal roscat. Interesenat este ca in spatele sau este reprezentat in mici dimensiuni un calugar. Potrivit cercetatorilor acesta este episcopul Gavriil de Damalás, luat sclav de corsarii berberi in 1603 si vandut beiului Algherí. Acesta se ruga ziua si noapte Sfantului Dimitrie sa fie eliberat. Intr-o zi, l-a vazut pe sfant in somn cum a venit calare, l-a suit pe cal si au fugit din tinuturile arabe. Cand s-a trezit, episcopul Gavriil se afla liber in Tesalonic si a dat slava lui Dumnezeu si Sfantului Dimitrie pentru ajutor.

Troparul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie

„Mare aparator te-a aflat intru primejdii lumea, pe tine purtatorule de chinuri, cel ce ai biruit pe pagani. Deci, precum mandria lui Lie ai zdrobit si la lupta indraznet ai facut pe Nestor, asa, Sfinte Dimitrie, roaga pe Hristos Dumnezeu sa ne daruiasca noua mare mila!”