Scandal la Vatican, după acuzații de spălare de bani și spionaj intern

Papa Leon încearcă să refacă imaginea Bisericii Catolice, chiar în timp ce Vaticanul este acuzat că ar fi folosit metode ilegale de spălare a banilor prin manipularea transferurilor bancare.

Fostul responsabil financiar de top al statului papal – care a fost forțat să demisioneze în 2017 – susține că agenția de salarizare a Vaticanului a avut capacitatea de a modifica numele și numerele de cont de pe tranzacții după ce acestea au fost efectuate, mascând astfel identitatea expeditorilor și a destinatarilor, potrivit politico.eu.

Implicațiile ar fi uriașe, deoarece ar fi făcut posibil ca oficialii Vaticanului să transfere fonduri către clienți privați fără a dezvălui identitatea acestora, posibil permițând spălarea nelimitată a banilor și încălcând cele mai elementare reguli antifraudă.

Acuzațiile apar într-un moment delicat pentru noul Papă, Leon al XIV-lea, care încearcă să refacă reputația Bisericii Catolice după decenii de scandaluri financiare și în contextul unui deficit bugetar iminent.

Vaticanul neagă toate acuzațiile, iar persoane familiarizate cu SWIFT – organizația care facilitează transferurile bancare internaționale – afirmă că ceea ce i se impută Vaticanului este, din punct de vedere tehnic, imposibil.

Totuși, acuzațiile sunt luate în serios din cauza credibilității celor care le formulează și din cauza istoricului de abateri al Vaticanului.

Acuzații de spionaj

Ceea ce face ca situația să fie și mai interesantă este modul în care aceste acuzații se leagă de politica internă a Vaticanului.

Ele provin de la Libero Milone, fost auditor la Deloitte, una dintre cele mai mari firme de contabilitate, care a fost numit de Papa Francisc în 2015 pentru a repara finanțele Vaticanului după ani de scandaluri și neglijență.

Doi ani mai târziu, el a fost forțat să demisioneze, fiind acuzat de oficiali de rang înalt că ar fi spion.

El susține că a fost îndepărtat pentru că descoperise nereguli financiare legate de fostul șef al poliției Vaticanului și cardinalul Giovanni Angelo Becciu, care a fost condamnat pentru delapidare în 2023 după ce a folosit în mod abuziv fonduri ale Vaticanului.