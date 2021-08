Schimbarea la Față a Domnului. Ce nu e bine să faci

Biserica Ortodoxă Română sărbătorește la 6 august Schimbarea la Față a Domnului. Această sărbătoare este numită în popor și Preobrajenia sau Probojenia și rememorează momentul schimbării minunate la față a Domnului, în Muntele Taborului, în fața ucenicilor Săi, Petru, Ioan și Iacov.

Această sărbătoare ne arată trei mari adevăruri: În primul rând sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos arată legătura dintre suferinţa lui Hristos pe cruce şi slava Învierii Sale. În al doilea rând Schimbarea la Faţă a Domnului ne arată legătura dintre Slava Învierii lui Hristos şi Slava celei de-a doua veniri a Lui, la sfârşitul lumii când va judeca vii şi morţii a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. În al treilea rând Sărbătoarea Schimbării la faţă a Domnului ne arată că destinaţia ultimă a omului nu este mormântul, ci este viaţa veşnică în Slava Împărăţiei Cerurilor”.

În aceasta zi se aduc in biserici prinoase (pirga) din struguri, se binecuvinteaza si se impart (obicei crestin vechi, amintit in canonul 28 al Sinodului trulan). In unele parti (Biserica rusa) in aceasta zi se face in biserici si la cimitire pomenirea generala a mortilor si mai ales a eroilor morti pentru apararea tarii.

6 august constituie, de asemenea, un moment important in calendarul viticol, in aceasta zi nu se lucreaza si la biserica se duc poame din noua recolta, se binecuvanteaza si se impart. Tot acum se aduna si plantele de leac. Pana la aceasta sarbatoare trebuie terminat cositul si facutul fanului, pentru ca se trec florile si iarba imbatraneste, diminuand astfel, calitatea furajelor.

Se crede ca in aceasta zi, nu e bine sa te certi cu nimeni si nici sa fii certat de cineva, ca asa vei fi tot anul, pana la urmatoarea sarbatoare. Fetele sunt sfatuite sa nu se pieptene in aceasta zi pentru ca nu le mai cresc coadele, asa cum nu mai creste nici iarba.

Trecand peste semnificatia religiasa a acestei sarbatori, in popor a fost asimilata ca zi ce marcheaza despartirea de vara, schimbarea vesmintelor naturii, dar si ale oamenilor, cu cele ale noului anotimp care se pregateste sa vina, toamna. De-acum, frunzele incep a se ingalbeni, se racesc apele, pleaca pasarile migratoare, taratoarele si insectele se pregatesc sa intre in pamant, adapostindu-se peste iarna.

Din aceasta zi se interzice scaldatul. „De la Probajenii inainte, nu-i slobod sa te mai scalzi in rau. O coborat cerbul de la munte, s-o pisat in apa si-o racit apa. Atata-i tat.” (Memoria Ethnologica) Explicatia este cu totul alta, ca apele fiind de acum tot mai reci, creste riscul imbolnavirilor.

De asemenea, dupa cum spun etnologii maramureseni in revista Memoria Ethnologica, de acum nu se mai doarme afara pentru ca vremea se raceste si „Numa’ atata-i vara, vara/ Pana-i patu’ mandrii-afara/ Daca mandra patu-si muta/ Poti sa stii, vara-i trecuta.”

Nu trebuie sa ne imaginam ca de a doua zi dupa sarbatoarea Schimbarii la Fata nu va mai fi cald. Vara continua, e posibil sa mai fie si zile caniculare, asa cum au fost si-n anii trecuti dar, cine are rabdarea sa observe va vedea cum incet, aproape insesizabil, toamna se face simtita cu fiecare zi care trece din august.