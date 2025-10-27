Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, este pomenit de Biserica Ortodoxă Română la 27 octombrie.

Sfântul Cuvios Dimitrie a trăit în secolul al XIII-lea, în timpul „imperiului” de la Târnovo, întemeiat de români și de bulgari sub conducerea fraților Petru și Asan.

S-a născut aproape de orașul Ruse, într-un sat locuit de vlahi, Basarabov, pe valea râului Lomul, din părinți ortodocși și iubitori de Hristos. Părinții săi erau oameni săraci, care nu l-au putut da la învățătură, ani în șir a dus la păscut vitele și oile țăranilor din sat.

Viața creștină trăită în familie, ca și învățăturile pe care le auzea la biserică l-au făcut să fie blând și milostiv cu toți semenii săi. Postea și se ruga mereu, se îngrijea mult de cei săraci, cărora le împărțea o parte din hrana pe care o primea pentru paza vitelor.

Cunoscând pe unii călugări din mănăstirile din apropiere, a aflat de viața îmbunătățită pe care o duceau aceștia. Pe măsură ce creștea, s-a trezit în el dorul după viața monahală, deși practicase și până atunci, poate fără ca să-și dea seama, cele trei „virtuți” cerute oricărui călugăr: sfințenia vieții (fecioria), smerenia (ascultarea) și sărăcia.

S-a călugărit într-un din aceste mănăstiri și s-a așezat într-o peșteră, săpată în stâncă, pe malul râului Lom. Acolo a petrecut ani în șir în post aspru, înfrânare și rugăciune, izolat cu totul de lume și chiar de ceilalți monahi. Nu se știe câți ani a trăit în această peșteră și nici cum își agonisea cele necesare traiului, după cum nu se știe nici data trecerii sale la cele veșnice.

Se spune că pe când și-a simțit sfârșitul aproape, a venit pe malul Lomului și s-a așezat între două lespezi de piatră ca într-un sicriu. Și astfel și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu, fiind înconjurat în chip nevăzut doar de sfinții îngeri.

Mulți ani nimeni n-a știut de trecerea la cele veșnice a Sfântului Cuvios Dimitrie. Moaștele Sfântului au fost scoase la lumină în chip minunat, prin lucrare dumnezeiască. După ce vestea descoperirii s-a aflat atât în sudul Dunării, cât și în nord, numeroși credincioși de pe ambele maluri se îndreptau spre satul Basarabov pentru a se închina cinstitelor sale moaște și a cere Sfântului Dimitrie ajutor și mijlocire în fața Părintelui ceresc.

Se împlineau astfel cuvintele Sfântului Apostol Pavel care scria corintenilor că: „Dumnezeu a ales pe cei nebăgați în seamă ai lumii acesteia ca să biruiască pe cei tari, a ales pe cei de jos ca să rușineze pe cei trufași” (I Corinteni 1, 27-28)’.

Între anii 1768-1774 în timpul războiului ruso-turc, un general rus a dorit ca sfintele moaște să fie ridicate și trimise în Rusia. Ajungând cortegiul cu racla în București, un negustor bogat, un macedoromân, împreună cu mitropolitul Țării Românești au rugat pe general să lase cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie poporului român, ca o mângâiere pentru multele pagube materiale și suferințe îndurate de români în cursul acelui război.

Cererea a fost ascultată și moaștele au fost așezate cu mare cinste în Catedrala mitropolitană din București în iulie 1774. Mâna dreaptă a Sfântului a fost trimisă, totuși, la Kiev.

În felul acesta, Sfântul Dimitrie cel nou sau Basarabov a devenit ocrotitorul Bucureștilor și al întregii Țări Românești.

Sfântul Cuvios Dimitrie a fost proclamat oficial Ocrotitorul orașului București de către mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793), iar din anul 1955, cultul său a fost generalizat în toată țara.

Din 1774, de când sfintele sale moaște se află în Catedrala de pe Dealul Patriarhiei, pelerini de pretutindeni vin și i se închină.

Cu prilejul pelerinajului din 2015 la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (23-28 octombrie 2015), racla cu fragmente din moaștele Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur care se păstrează la Mănăstirea „Sfântul Pavel” din Sfântul Munte Athos este adusă la Catedrala patriarhală de o delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei, conform unui comunicat al Patriarhiei.

Moaștele Sfinților Trei Ierarhi vor fi așezate în noul baldachin de pe Dealul Mitropoliei împreună cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru a fi cinstite de pelerini.