Sfintii Petru si Pavel

Biserica Ortodoxa praznuieste pe 29 iunie pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel. Cei doi sfinti au fost martirizati la Roma, in anul 67.

Sfantul Apostol Petru a fost fiul lui Iona si fratele Sfantului Apostol Andrei. Era originar din Betsaida (in Galileea Palestinei). Dupa ce se casatoreste, se muta in Capernaum, unde se indeletniceste cu pescuitul. Inainte de a deveni ucenic al lui Hristos se numea Simon. Numele de Petru il primeste de la Hristos: „Tu esti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chefa, ce se talcuieste: Petru” (Ioan 1, 42). Inainte de a fi rastignit Hristos, Petru se leapada de trei ori de Mantuitorul, marturisind in fata soldatilor romani ca nu-L cunoaste pe Domnul. A plans cu amar aceasta cadere a sa, iar dupa Invierea Domnului este reasezat in treapta de Apostol. Mantuitorul il intreaba dupa Invierea Sa din morti daca Il iubeste, iar Petru ii raspunde de trei ori „Doamne, Tu stii toate. Tu stii ca Te iubesc”. Apoi Iisus i-a zis: „Paste oile Mele” (Ioan 21, 17)

A vestit Evanghelia in Tara Sfanta, in orasele din Asia Mica si a ajuns pana la Roma. A fost rastignit pe cruce cu capul in jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul rastignirii lui Iisus Hristos), in anul 67 d. Hr., langa fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor de atunci ale Romei.

Sfantul Apostol Pavel s-a nascut in orasul in orasul Tars, capitala provinciei Cilicia (Asia Mica). A primit la nastere numele Saul. Mantuitorul i-a schimbat numele in Pavel atunci cand l-a chemat sa fie Apostol al neamurilor. A fost elev al invatatului rabin Gamaliel si mai tarziu devine un aprig persecutor al crestinilor. Asista la moartea Sfantului Stefan si primeste aprobarea de la Caiafa sa-i persecute pe crestinii din Damasc. Insa, in drum spre Damasc are loc schimbarea minunata a lui Pavel din persecutor in ucenic al Domnului. In timp ce se afla pe cale o lumina din cer, ca de fulger, l-a invaluit deodata. Si, cazand la pamant, a auzit un glas, zicandu-i: Saule, Saule, de ce Ma prigonesti? Iar el a zis: Cine esti, Doamne? Si Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Il prigonesti. Greu iti este sa izbesti cu piciorul in tepusa. Si el, tremurand si inspaimantat fiind, a zis: Doamne, ce voiesti sa fac? Iar Domnul i-a zis: Ridica-te, intra in cetate si ti se va spune ce trebuie sa faci. Iar barbatii, care erau cu el pe cale, stateau inmarmuriti, auzind glasul, dar nevazand pe nimeni (Fapte 9, 1-22). Primeste botezul de la Anania si propovaduieste Evamghelia in Iudeea, Antiohia, Efes, Cipru, Listra, Iconiu, Derbe, Galatia, Pont, Troa, Macedonia, Ahaia, Roma. A calatorit in Creta, in insula Malta si a ajuns pana in Peninsula Iberica. Sfantul Pavel a fost martirizat impreuna cu Sfantul Apostol Petru, in timpul imparatului Nero, prin decapitare.

Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt si ocrotitori ai celor privati de libertate din Romania.

Semnificatia numelor Petru si Pavel

Numele Petru inseamna „piatra”, cu tot ceea ce decurge din acest cuvant – tarie, statornicie, determinare, fidelitate de cremene fata de un crez. De cealalta parte, un parinte al Bisericii spune ca semnificatia numelui Pavel ar insemna „mic, om mic”, in inteles de smerenie, in intelesul celor spuse de Sfantul Ioan Botezatorul: „Eu trebuie sa ma micsorez, iar El – Hristos Domnul, trebuie sa creasca”.