Scandal de amploare în Biserica Ortodoxă Română

Mai multe dezvăluiri ale regizorului și fostului preotul ortodox Ciprian Mega, caterisit la începutul acestui an de episcopul Oradiei, despre comportamentele deviante ale mai multor preoți călugări a pus pe jar Patriarhia Română și a reușit să intrige foarte mulți credincioși. Mai exact, Ciprian Mega a publicat pe pagina sa de pe o rețea de socializare poze și clipuri în care apar mai mulți călugări sub influența băuturilor alcoolice și posibil a altor substanțe, care dansează lasciv la bară în cluburi, aruncă cu bani la petreceri cu lăutari și se pozează în situații total neortodoxe pentru niște fete bisericești.

Seria dezvăluirilor făcute online de controversatul Ciprian Mega, regizor și fost preot ortodox, despre neregulile grave din mai multe lăcașuri de cult ale Bisericii Ortodoxe Române a început cu publicare mai multor clipuri în care doi călugări preoți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților apar consumând alcool la petreceri cu manele sau dansând la bară, într-un club.

Călugărul care a dansat lasciv și s-a aflat în ipostaze deloc potrivite cu haina preoțească a ajuns la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi tocmai pentru a se reabilita, după ce a trecut și prin alte lăcașuri de cult din țară. Nici aici lucrurile nu au mers prea grozav, așa că acum, după izbucnirea acestui scandal, a părăsit și această mănăstire.

Alexandru Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: „De la semnalarea problemelor, dezvăluirilor, s-au luat măsuri concrete la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în sensul că cei doi părinți au fost opriți de la slujire și trimiși în judecată Consistoriului Monahal. Totodată, au fost retrași de la ascultările pe care le aveau de împlinit. „

Alți călugări, tot din Suceava, apar în fotografii ca travestiți sau când fumează ceea ce pare a fi o țigară cu substanţe interzise.

Și nu sunt singurele imagini compromițătoare în care apar slujitori ai unor lăcașuri de cult. Așa cum este cazul unor călugări preoți din Episcopia Alexandriei, pozați în lenjerie intimă.

L-am întrebat pe Ciprian Mega de ce a lansat această campanie în mediul online, mai ales că el însuși este puternic contestat de oficialii Biericii Ortodoxe Române.

Ciprian Mega, preot şi regizor: „Este un demers necesar la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, care se confruntă cu acest flagel al imoralității. Fiecare dintre ierarhii cărora li s-au semnalat asemenea cazuri cunosc lucrurile acestea și nu le știu doar pe acestea. Noi știm o mică parte dintre ele. Adică, ei le cunosc pe toate. La Suceava se întâmplă lucrurile cele mai grave.„

În ciuda scandalului care se amplifică, Patriarhia Română nu a dat prea multe explicații și a lăsat răspunsurile în seama eparhiilor.

Deși le-am cerut un punct de vedere, reprezentanții Patriarhiei ne-au transmis doar că „în virtutea autonomiei eparhiale, numai episcopiile în care au avut loc cazurile semnalate pot oferi răspunsuri”.

Radu Preda, preot, profesor universitar: „Dacă Biserica știa sau nu, nu pot să dovedesc. Bănuiesc că știa. Dincolo de poze și alte lucruri, eu aș dori să se vadă dovezi concrete. Aș vrea să fie mai mult decât un simplu zgomot. Dacă este să fie ceva real, atunci să fie dovedit și atunci autoritatea eclezială împreună cu alte autorități, dacă sunt implicați și minori, precum a fost cazul de la Huși, să își facă datoria fiecare în felul său.”

Situația a fost analizată și cu ajutorul unui psiholog.

Keren Rosner, psiholog: „Este vorba despre ipocrizie, adică o persoană nu crede în ceea ce propovăduiește, rămâne doar comportamentul supus instinctelor și dorințelor și asta este foarte vizibil, sau este vorba despre slăbiciune. Uneori ar trebui să fim mai toleranți.”

Regizorul și preotul Ciprian Mega, cel care a a declanșat scandalul, a fost caterisit anul acesta în aprilie de Episcopul Oradiei. Acesta l-a acuzat că ocupă ilegal biserica parohială Sfântul Ierarh Spiridon din municipiul Oradea și o subordonează unei biserici „sprijinite direct de Federația Rusă”.

Totodată, Ciprian Mega este cercetat în libertate într-un dosar penal care vizează incendierea mașinii sale.

Într-o intervenție pentru Știrile TVR acesta a respins toate acuzațiile. A precizat că nu recunoaște caterisirea și consideră toate măsurile luate împotriva sa un abuz din partea Episcopului Oradiei.